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    Ministro Poduje dice que el estado de la economía y el desempleo no es culpa del gobierno anterior

    “Estoy consciente de que el problema que tenemos es real, no es culpa del gobierno anterior y si fuera culpa de lo mismo, pues nosotros tenemos que arreglarlo”, dijo el ministro de Vivienda, Iván Poduje, sobre la economía de Chile.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje.

    El ministro de Vivienda, Iván Poduje, descartó abordar la discusión sobre las responsabilidades sobre el estado de la economía y apuntó a la necesidad del trabajo para mejorar las cifras respecto a temas como el desempleo.

    “Estoy consciente de que el problema que tenemos es real, no es culpa del gobierno anterior y, si fuera culpa de lo mismo. Nosotros tenemos que arreglarlo, así que lo que tenemos que hacer ahora es arreglar el problema y para eso el Ministro de Vivienda tiene un rol muy importante en lo que es recuperación económica y empleo”, dijo Poduje en entrevista con Radio13C.

    En esa línea, el secretario de Estado reiteró la necesidad de no enfocar el debate sobre si existen responsabilidades o no del gobierno anterior del expresidente Gabriel Boric sobre las cifras de crecimiento económico y desempleo que hay a la fecha.

    “Si fuera culpa (del gobierno anterior), da lo mismo. O sea, lo que le quiero decir es que para mi día, para nosotros, al menos lo que veo yo cuando estoy en terreno, es que es casi el 80% del tiempo que la gente me dice si yo insinúo que esto lo heredamos. (Ellos me dicen): Oiga, me da lo mismo usted arréglenlo. O sea, para eso lo elegimos a usted (...) y a llorar a la FIFA”, expresó.

    En esa línea, el ministro comentó: “Creo que esa discusión de quién es la culpa del día es absolutamente inconducente y lo que tenemos que hacer es arreglarlo y en eso estamos trabajando”.

    Ante este contexto, el secretario de Estado se desmarca de las críticas de la actual administración al manejo económico de la administración pasada. “El clima en Chile lo instalaron gestiones anteriores; nosotros tenemos que hacernos cargo de lo que recibimos”, dijo este lunes el Presidente José Antonio Kast.

    Aclaración de sus dichos

    Luego de la entrevista en 13C radio, el Ministerio de Vivienda envió una declaración donde dijo que “el ministro Poduje no señaló que el gobierno anterior no tuviera responsabilidad en la situación económica que enfrenta el país”.

    Según la cartera, en los dichos en la entrevista radial, el ministro Poduje dijo que “cuando recorre el país y conversa con las personas, la ciudadanía no espera que el actual gobierno se limite a explicar quién es responsable de los problemas o de dónde vienen. Espera que se resuelvan”.

    El rol de vivienda

    Sobre el rol de la cartera en impulsar la economía, el secretario de Estado destacó su impacto en el corto plazo. “Nosotros activamos empleo en meses, no en años. Y creo que eso es una ventaja (...) tenemos muchas obras que ejecutar”, comentó.

    “Tenemos la posibilidad con un programa que es de mejoramiento de viviendas que acabamos de lanzar por US$400 millones que va a generar 20.000 empleos nuevos. Y ese es un proyecto muy bonito que es para arreglar viviendas, para arreglar plazas, para construir canchas, para construir sedes sociales y para reparar casi 35.000 viviendas”, comentó.

    Por otro lado, el ministro de Vivienda resaltó las medidas para reactivar la venta de viviendas nuevas. “Son medidas que lo que buscan es que la gente pueda con la plata que hoy día se gasta en el arriendo, destinarla a dividendos y, con eso, dinamizar la economía”.

    “Si nosotros logramos reducir las exigencias de pie y logramos que los bancos sigan el ejemplo del Banco de Estado y tomen un poco más de riesgo, que es un riesgo absolutamente controlado, podamos en el fondo activar la demanda y eso es lo que vamos a hacer”, comentó.

    El ministro Poduje también descartó que el gobierno en la reforma de capitales contemple una medida para que los créditos hipotecarios sean en pesos, como una alternativa a la UF, según dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri. “Eso no lo he escuchado nunca”, dijo.

    Sobre el alza que espera el ministro para su cartera frente a la subida acotada que comentó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para el Presupuesto 2027, Poduje comentó que “eso lo define el Presidente de la República. Ni yo ni el ministro Quiroz fuimos elegidos por votación popular. Fue el Presidente y el decide, como en todas las democracias”.

    Más sobre:EconomíaIván Poduje

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