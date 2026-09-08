Partidos imperdibles, jugadores más valorados y millonarios premios: todo lo que debes saber de la Champions League

La Champions League vuelve a disputarse. La fase de liga del torneo más importantes de clubes europeos se inicia este martes 8 de septiembre y el primer plato fuerte de la jornada será el choque entre el Real Madrid y el Inter Milan en la capital española (16 horas).

Otro atractivo duelo de la jornada será el debut del chileno Manuel Pellegrini en la banca del Betis frente al Lille francés (16 horas). El City debuta a la misma hora visitando al Porto y el miércoles arrancan Barcelona, el cual se mide con Feyenoord, y el campeón vigente, PSG, que recibe al Slovan Bratislava.

Pero sin duda, los enfrentamientos más atractivos del 9 de septiembre serán el Napoli vs. Arsenal y Liverpool vs. Atlético Madrid. Ambos a las 16 horas. Claro que en esta primera etapa, habrá varios partidos imperdibles: Atlético Madrid recibe al Manchester United el 13 de octubre y un día después, el City será el anfitrión del PSG.

Los franceses, el 20 del mes venidero, recibirán al Barcelona. El 21, Bayern y Arsenal animarán un cotejo de ensueño en Alemania. El 4 de noviembre, Betis tendrá una valla difícil de sortear, pues visitará al Dormund y en la quinta jornada, el encuentro que más destaca es el del City con Napoli (24 de noviembre).

Casi un mes después, el 8 de diciembre, los ciudadanos se baten a duelo con Barcelona y 24 horas después, el Arsenal buscará dejar los puntos en casa ante el Madrid. En la penúltima fecha, que se jugará el 2027, Inter recibe a Liverpool (19 de enero) y el Betis tendrá otra cita complicada: recibe al Arsenal (20 de enero). Mismo día donde el Manchester United se empareja con el Bayern. Equipo que cerrará la fase de liga ante la oncena del ingeniero chileno el 27 del citado mes.

El campeón se lleva un cuantioso premio en dinero. Foto: He Canling/Xinhua. He Canling

El dinero a repartir

La fase de liga no solo entrega los boletos a los octavos de final de la justa continental, también comenzará a repartir los millonarios premios que entrega la UEFA a cada competidor.

Solo por participar del torneo, cada equipo se llevará 18,6 millones de euros y en cada partido que obtenga los tres puntos, agregará 2,1 millones de la misma moneda. Pero eso no es todo, pues si se da un empate, ambas escuadras recibirán un cheque por 700 mil euros.

Luego vienen las gratificaciones por la posición que ocuparán en la tabla de la fase de liga. Allí todos recibirán un incentivo y éste partirá en los 700 mil euros y llegará a los 10 millones de la misma moneda. Los que sigan en competencia, también obtendrán 11 millones de euros por estar en la etapa de los 16 mejores.

Tras ello, los 8 que lleguen a los cuartos de final, aumentarán sus ganancias en 12,5 millones, los cuatro que sigan vivos ganarán 15 millones y los dos finalistas tendrán 18,5 millones más. Pero sin duda, ese día -5 de junio de 2027- los finalista irán por la gloria y los 25 millones de euros (27 mil millones de pesos chilenos) que están destinados al campeón.

Erling Haaland es el jugador más caro de la Champions. Foto: Manchester City.

Haaland rema de los primeros

Otro de los grandes atractivos de la Champions League es que se pueden ver en acción a las grandes figuras del fútbol mundial. Los mismos que están valorados en cifras inalcanzables para casi todo el resto del mundo y cuyo ranking lo lidera el noruego Erling Haaland.

El delantero del Manchester City en 220 millones de euros en la página especializada TransfertMarkt. Eso significa que cuesta 238 mil millones de pesos chilenos. Lo mismo que cuesta Lamine Yamal, pero que muy pronto lo superará pues el escandinavo tiene 26 años y el hispano sólo 19 primaveras.

Un poco más abajo está Kylian Mbappé. El astro francés del Real Madrid vale 200 millones de euros y cuarto está Micheal Olise del Bayern con 170 millones. El top five lo cierra el británico de los merengues, Jude Bellingham, con un pase avaluado en 160 millones.

10 millones menos vale Pedri de Barcelona y su compañero en el Madrid, el brasileño Vinicius Junior está tasado en 140 millones. Los tres últimos de los 10 primeros son todos jugadores del campeón vigente, el PSG, y todos costarían 140 millones de euros: Vitnha, Khvicha Kvaratskhelia y Joao Neves.