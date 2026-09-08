Con la mochila de ser hijo de Carletto: Davide Ancelotti, el DT del primer obstáculo del Betis de Pellegrini en la Champions

La gran victoria sobre el Real Madrid del viernes pasado, en La Cartuja de Sevilla, es parte del archivo para el Betis. El chip cambia y el foco pasa a ser en la arena continental. Este martes, en Francia, arranca su camino en la Champions League. El elenco de Heliópolis ha disputado la fase de grupos solo en una ocasión (2005-2006) y ahora está de retorno de la mano de Manuel Pellegrini. No solo es la vuelta de los andaluces. También reaparece el Ingeniero en la máxima competencia de clubes, en la que supo estar con Villarreal, Real Madrid, Málaga y Manchester City.

El primer escollo en la Fase de Liga es el Lille, invicto luego de las primeras tres jornadas de la Ligue 1. Es un equipo que cuenta con jugadores importantes como el ariete Olivier Giroud y el volante Ethan Mbappé, hermano de Kylian. También fichó al arquero Orlando Gill, quien salta de Argentina a Europa gracias a brillar en el Mundial con Paraguay. Sin embargo, lo más llamativo del equipo galo está en el banquillo. Porque su entrenador es Davide Ancelotti.

El apellido tiene historia en el fútbol. En efecto, el DT de 37 años es hijo de Carlo Ancelotti y atraviesa su primera experiencia en solitario dirigiendo en el Viejo Continente. Esta oportunidad se le presentó con escasa experiencia como entrenador titular, que fue un decepcionante paso por el Botafogo. Asumió la banca del Lille después de haber sido el asistente de su padre en la selección brasileña, que llegó solo hasta los octavos de final del Mundial (el Scratch quedó fuera a manos de Noruega).

Quién es Davide Ancelotti

Nació en Parma el 22 de julio de 1989 y tuvo un discreto paso como futbolista. Inició su trayectoria profesional en el Milan, donde Carletto es ídolo. Tras jugar en el equipo primavera rossoneri y en el ASDC Borgomanero, en 2009 optó por retirarse para reenfocar su carrera hacia la dirección técnica. Con 22 años, obtuvo su licenciatura en Ciencias del Deporte, complementando su formación académica con la labor deportiva. Además, habla cinco idiomas (italiano, francés, español, alemán e inglés).

Davide fue asistente de su padre Carlo en la selección brasileña durante el Mundial / Xinhua Lui Siu Wai

Davide Ancelotti puede presumir de una experiencia importante en los bancos de las grandes ligas de Europa, aunque siempre siendo el escudero de su padre (hasta ahora que está forjando su propio camino). Empezó como preparador físico en el Paris Saint-Germain, en 2012. Posteriormente, cuando Carletto asumió en el Real Madrid, el hijo lo acompañó y desempeñó el rol de asistente del PF del club merengue (entre 2013 y 2015). En 2016, tras obtener su licencia UEFA A, Davide ascendió de puesto. Se convirtió en el asistente de su papá.

La primera experiencia como ayudante fue en Bayern Múnich, entre 2016 y 2017. Luego, el laureado DT italiano asumió el banquillo del Napoli y Davide lo siguió, en el curso 2018-2019. Posteriormente, entre 2019 y 2021, cumplió la misma labor en el Everton de Inglaterra. Y cuando Carletto volvió al Real Madrid, su hijo también formó parte del cuerpo técnico (2021-2025). “Estoy muy feliz de ser un Ancelotti, de tener ese apellido, porque he podido aprender del mejor. No es algo de lo que me quiera desligar o que quiera cambiar. Eso no es un lastre para mí”, ha declarado Davide.

Se fue a Brasil con su padre, pero llega la oportunidad de independizarse. En julio de 2025 asumió como DT titular de Botafogo. Duró cinco meses en la banca del Fogao, alcanzando a dirigir 33 partidos. Su principal lunar fue la eliminación en octavos de final de la Copa Libertadores, ante la Liga de Quito. De cara al Mundial, volvió al cuerpo técnico de la Canarinha, para ser ayudante de su papá.

¿Cómo es el técnico Davide Ancelotti? Busca jugadores técnicos, para desarrollar juego de posesión, y desea tener un equipo que haga “un fútbol valiente, con energía y disciplina”. “La prioridad es no perder el balón. Lo segundo es recuperarlo enseguida. Y lo tercero es, si no somos capaces de recuperarlo al momento, poder organizarnos para hacerlo”, detalló respecto a su filosofía. Al mando del Lille, está invicto luego de tres partidos en la liga (dos triunfos y un empate).