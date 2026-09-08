“El chileno se esforzó al máximo”: en Suecia destacan el ingreso de Lucas Assadi en el empate de AIK ante Malmö. Foto: AIK

Lucas Assadi tuvo su debut con el AIK Solna. El delantero chileno ingresó en el minuto 71 del empate 0-0 ante Malmö, en condición de visitante, y sumó sus primeros minutos desde su llegada al fútbol sueco.

El formado en Universidad de Chile comenzó el partido en el banco de suplentes y fue utilizado por el técnico José Riveiro durante el segundo tiempo. Ingresó como segunda punta y utilizó la camiseta número 10.

El encuentro estuvo marcado por el dominio de Malmö. En ese escenario ingresó Assadi. Según el portal Hur Bra, la entrada del chileno se produjo como respuesta de Riveiro a los cambios realizados por Malmö. “El AIK respondió dando entrada a Lucas Assadi en el minuto 72”, consignó el medio sueco.

Durante los minutos que permaneció en cancha, Assadi registró ocho toques de balón y siete de ellos fueron precisos, con un 88% de efectividad. No registró remates ni participó directamente en una ocasión de gol.

El sitio web de SVT, la televisión pública sueca, destacó el ingreso del atacante nacional. “El chileno se esforzó al máximo”, señaló el medio al referirse a sus primeros minutos con el AIK.

El 0-0 permitió al AIK Solna sumar un punto y escalar quinto lugar de la clasificación. Para Assadi, el partido marcó el inicio de su etapa en el fútbol sueco, luego de concretarse su incorporación desde Universidad de Chile.

Mållöst och en poäng vardera. pic.twitter.com/8wYaTMNCkZ — AIK Fotboll (@AIKfotboll) September 7, 2026

En la antesala del compromiso, Miika Takkula, jefe de captación de talentos del cuadro de Solna, se había referido al eventual debut del Assadi. “Quiere jugar, demostrar su valía, probar de lo que es capaz. No da nada por sentado. Es humilde, pero ambicioso. Me gusta mucho su mentalidad”, dijo.

El técnico español Riveiro también habló de la ventaja que significa hablar el mismo idioma que el ariete. “Es una suerte para él que hablemos castellano. Le ayudará a comprender rápidamente lo que buscamos. Es su responsabilidad aprender el idioma sueco con rapidez para poder comunicarse mejor, sobre todo fuera del campo. En el campo es más fácil entenderlo”, remarcaba.