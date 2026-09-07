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    Lucas Assadi se estrena con el AIK Solna en el esforzado empate sin goles conseguido en casa de Malmö

    El jugador formado en Universidad de Chile ingresó a los 72 minutos en el empate sin goles por la liga sueca. Partido en el que su equipo se vio ampliamente superado.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Lucas Assadi se estrena con el AIK Solna en empate contra Malmö.

    Se acabó la espera, Lucas Assadi a la cancha. El gran refuerzo del AIK Solna sueco sumó sus primeros minutos en el empate sin goles logrado en casa de Malmö, equipo que fue amplio dominador del encuentro.

    La expectación era grande en el país escandinavo. La insistencia del equipo de los Roedores por llevarse al volante azul generaba gran ansiedad, después de que su nueva institución hiciera la inversión de su historia por un solo fichajes.

    Un duelo en el que los locales fueron mucho más directos. Intentaron controlar la pelota, con mucha presencia en la mitad de la cancha, pero no lograban dar profundidad al ataque para llevar peligro a la portería de los de Solna.

    A los 12 minutos, el montenegrino Sead Haksabanovic encontró un claro para definir, en inmejorable posición. Sin embargo, la zaga rival logró desviar el disparo cuando la pelota encontraba el camino el gol para el exjugador del Celtic de Escocia.

    Después de un cuarto de hora, los dirigidos de José Riveiro lograron sacudirse de la insistencia de los anfitriones. Prueba de ello fue la volea del mediocampista Johan Hove, la misma que el portero de Malmö Robin Olsen controló sin problemas, a los 17’.

    Sin embargo, los balones detenidos eran un expediente que los locales ocupaban constantemente para arrimarse al arco del AIK. A los 22’, el cabezazo de Jens Stryger Larsen encontró dirección, pero pilló bien ubicado al meta Kristoffer Nordfeldt.

    En los minutos finales de la primera parte, los visitantes estuvieron cerca de abrir el marcador, sobre todo, a través del contragolpe. A cinco minutos del descanso, el delantero Linus Carlstrand se la jugó en la diagonal y sacó un potente remate que Olsen debió sacar de emergencia. En el tiro de esquina posterior, no supieron capitalizar ese buen momento.

    Esperado estreno

    El tiempo complementario vio un mayor ímpetu del Malmö, cuadro que subió las líneas e intentó darle mayor intensidad a su juego. A los 54’, el lateral brasileño Busanello quedó solo frente al arco, mas su disparo se fue rozando el vertical derecho de Nordfeldt.

    Tras la hora de partido, las llegadas del cuadro celeste se hicieron aún más frecuente, especialmente por el costado izquierdo de la ofensiva local, donde Mayckel Lahdo aparecía frecuentemente destapado. Dos disparos seguidos del sueco estuvieron cerca de romper la paridad, uno que se fue cerca de un ángulo y otro que llegó a las manos del golero del AIK.

    A los 72 minutos, el DT español se decidió al ingreso del chileno Assadi para intentar mayor control y volumen en ofensiva, como segunda punta, con el número 10 en la espalda. Sin embargo, al otro lado del campo de juego, las ocasiones se sucedía. La más clara estuvo en los pies de Jovan Milosavljevic, quien obligó a una gran reacción del golero Nordfeldt.

    Los minutos finales fueron un monólogo de Malmö, que conseguía llegar frecuente al área del equipo de Solna, pero no conseguía encontrar la conquista que, a esa altura, merecía. Finalmente, el cuadro del exazul logró salir indemne y se llevó un valioso empate sin goles, de acuerdo con lo que ocurrió en la cancha. Suficiente para mantenerse en el quinto puesto de la clasificación.

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