Últimos días para postular a Capital Semilla Modo Empleo: entrega $3 millones para emprender. Foto referencial de archivo

Hasta este martes 8 de septiembre se pueden enviar solicitudes al nuevo fondo Capital Semilla Modo Empleo, que beneficia a personas que se encuentran sin trabajo con la opción de crear un nuevo negocio.

El programa de Sercotec fue anunciado a finales de agosto y se traduce en un subsidio no reembolsable de $3 millones.

Además, quienes resulten beneficiarios también contarán con asesoría especializada para la implementación de un plan de trabajo enfocado en la puesta en marcha de una empresa formal.

Cómo postular a Capital Semilla Modo Empleo

La postulación a Capital Semilla Modo Empleo se encontrará habilitada hasta este martes en la web sercotec.cl.

En primera instancia se informó que la iniciativa cuenta con los siguientes grupos objetivo:

Jóvenes de entre 18 y 29 años.

Mujeres de entre 30 y 54 años.

Adultos sobre 55 años.

Además de encontrarse dentro de los segmentos priorizados, los postulantes deben cumplir con no tener inicio de actividades en primera categoría ante el Servicio de Impuestos Internos y no registrar cotizaciones previsionales durante los seis meses anteriores a la convocatoria.