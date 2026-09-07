Gobierno refuerza blindaje a Pérez Mackenna en medio de cuestionamientos por manejo de tensión con Argentina

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, intentó reforzar la tarde de este lunes la defensa del gobierno al canciller Francisco Pérez Mackenna.

Y es que la creciente tensión entre Chile y Argentina ha provocado que los cuestionamientos -tanto desde el oficialismo como en la oposición- se centren en el titular de las relaciones exteriores del país.

En concreto, el mundo político pide que Pérez Mackenna defienda con mayor claridad la soberanía nacional. De hecho, desde la oposición ya anunciaron que tienen las firmas necesarias para realizar una interpelación al canciller por el manejo de todo el episodio con Argentina.

El Presidente José Antonio Kast blindó esta mañana en entrevista con radio ADN al canciller, señalando que tiene una valoración “muy positiva” de su trabajo.

En esa misma línea, el subsecretario Pavez sostuvo esta tarde en la vocería de La Moneda que “el gobierno no comparte la posición de que las relaciones exteriores con Argentina se hayan llevado de manera errática”.

“Todos estos malos entendidos que hemos percibido los últimos días han tenido una rápida reacción del gobierno chileno, ya sea de la nota de protesta enviada en su minuto, cuando aparecen las primeras declaraciones del general Valverde, el canciller se encontraba en un viaje de Estado fuera del país y apenas llegó a Chile, el canciller ha estado junto al Presidente, no solamente monitoreando la situación, sino que además de forma muy activa definiendo los pasos de la política exterior chilena, que ha sido clarísima”, argumentó.

“Acá cada vez que ha habido un intento por mal entendido o por la circunstancia que sea, la política exterior chilena ha reaccionado rápido y lo que ha significado es que los resultados están a la vista”, continuó.

“Hay una declaración del gobierno argentino que dice relación con el respeto final de los tratados internacionales que se refieren a la soberanía en el Estrecho Magallanes por parte de Chile. Hubo una reunión entre el Presidente de la República y el presidente argentino aquí en el Palacio de la Moneda la semana anterior. Por lo tanto, el gobierno respalda la labor que ha hecho el canciller junto a su equipo de definir y expresar con total claridad la política exterior de Chile frente a Argentina ”, aseguró.

Consultado sobre la interpelación al canciller y si significaría una “amenaza” para su imagen, Pavez contestó: “De ninguna manera, las interpelaciones siempre son un derecho que la oposición tiene para poder consultarle a un ministro de Estado respecto de determinadas circunstancias y también siempre es una oportunidad para que en este caso nuestro canciller pueda demostrar el lineamiento claro y permanente que ha habido no solamente en relación con Argentina sino que en toda la política exterior del Presidente Kast”.