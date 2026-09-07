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    Kast asegura que él “no habría dicho” la polémica frase de Milei y blinda al canciller tras tensiones con Argentina

    Sobre la interpelación al canciller, sostuvo que se trata de “una facultad del Parlamento” y que su valoración de su trabajo es “muy positiva”.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Santiago 27 de julio 2026. El Presidente de la Republica, Jose Antonio Kast, anuncia proyecto de ley de Reforma Constitucional, que incorpora una nueva causal de cesacion en el cargo de autoridades en caso de consumo de drogas. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El Presidente José Antonio Kast abordó este lunes los dardos que lanzó su par de Argentina, Javier Milei, contra la izquierda durante su visita a Chile la semana pasada.

    En el Foro Madrid, instancia que reunió a la derecha conservadora iberoamericana en Santiago, el mandatario trasandino calificó como “zurdos mugrientos” a sus rivales políticos.

    Dichos que no cayeron nada bien en la oposición e incluso en el mismo oficialismo.

    Al respecto, el gobierno ha evitado opinar sobre la polémica declaración de Milei. Lo propio hizo Kast hoy en entrevista con radio ADN. Eso sí, aseguró que él no lo habría dicho.

    “Yo en general no comento lo que plantean otras personas en un acto privado como el Foro Madrid. Yo no habría dicho (la frase), pero yo no voy a comentar las palabras que emitió Javier Milei. Yo me sitúo en lo que me tocó a mí, de la reunión de trabajo que tuve con el Presidente Milei en La Moneda”, señaló.

    Javier Milei en el Foro Madrid. (Foto: Aton)

    Respaldo a Pérez Mackenna

    Siguiendo la línea argentina, el Presidente también fue consultado por el reciente conflicto -y seguidilla de tensiones- con el país vecino. Esto, desencadenado por los dichos de un general trasandino sobre la soberanía del Estrecho de Magallanes.

    Si bien tras la visita de Milei a Chile y su bilateral con Kast, ambos mandatarios ratificaron la plena vigencia del Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984, que reconocen la soberanía de Chile sobre la totalidad del estrecho, los cuestionamientos sobre el manejo del caso no acabaron y se centraron en el canciller chileno Francisco Pérez Mackenna.

    De hecho, una serie de parlamentarios opositores anunciaron que buscarán las firmas necesarias para realizar una interpelación.

    Y es que, el titular de Relaciones Exteriores afirmó hace una semana que el texto para corregir el decreto argentino sobre el Estrecho de Magallanes estaba listo para la firma de Milei, cosa que tras el paso del mandatario argentino, no ocurrió.

    Así las cosas, esta mañana Kast aseguró: “Nosotros dijimos, mire, ‘esto tiene que corregirse’, y se lo hemos dicho en distintas ocasiones (a Milei). Lo que pasa es que a mí al menos no me parecía razonable decirle que cuando viene a Chile firmara en Chile, porque esa fue la pregunta que me hicieron”.

    En esa línea, explicó que lo señalado por Pérez Mackenna era que el documento “estaba en el escritorio del presidente. Esto no es un solo decreto, no es un artículo. Es un libro que determina la defensa nacional”.

    “Todos esperamos que eso sea corregido. En el intertanto, todos los dichos del presidente, de su ministro de Relaciones Exteriores y de todas las personas, han reconocido, como nunca antes, la soberanía de Chile sobre el Estrecho de Magallanes”, destacó.

    Sobre la interpelación al canciller, sostuvo que se trata de “una facultad del Parlamento” y que su valoración de su trabajo es “muy positiva”.

    Más sobre:José Antonio KastGobiernoPresidente

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