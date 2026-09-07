Capitán de Columbus Crew se rinde frente a la actuación del chileno Gonzalo Tapia tras su jornada de gloria

En menos de dos años, la carrera del atacante chileno Gonzalo Tapia ha avanzado demasiado rápido. A inicios del año pasado, el jugador abandonó Universidad Católica para fichar por River Plate de Argentina.

Tras un semestre de frustraciones, el delantero se marchó al Sao Paulo, club que en ese entonces dirigía el transandino Hernán Crespo. Hace algunas semanas, los paulistas definieron su cesión al Columbus Crew de la Major League Soccer de Norteamérica.

Y es que la partida de Valdanito de la banca del Tricolor paulista redundó en una clara pérdida de protagonismo para el delantero nacional. Incluso, desde el cambio de entrenador, el delantero solo fue titular en cinco partidos bajo las órdenes de Roger Machado y Dorival Júnior.

Postergación que puso al jugador en la puerta de salida en el Morumbí. En ese escenario, a finales de julio pasado, el chileno llegó a un acuerdo con la escuadra de Ohio, franquicia de la MLS a la que llegó en calidad de cedido por una temporada.

Así, Tapia firmó contrato con los estadounidenses después de que las partes desbloquearan una tratativa que se había estancado por varias semanas. El nuevo vínculo contempla una cesión por un año, con una opción de compra fijada en 1,5 millones de dólares.

Pese a que ambos clubes habían logrado un eventual acuerdo, el punto muerto radicaba en las negociaciones entre los representantes del futbolista y la franquicia estadounidense, principalmente en lo referente a su salario. Pero la decisión del atleta estaba tomada y así lo hizo entender.

Nueva etapa

El exjugador cruzado debutó el 26 de agosto con el Columbus Crew en la derrota de 2-0 frente al poderoso América de México, por la Leagues Cup, encuentro disputado en California. Tras ese lance ante los aztecas, cuatro días más tarde, el delantero volvió a ver acción, ahora por la fecha 23 de la MLS, en la derrota 3-1 ante New England Revolution, siempre desde la banca.

En su tercera presentación, el chileno tuvo su jornada de gloria, en el enfrentamiento como local ante Colorado Rapids. Tras ingresar a los 75 minutos, el delantero fue desequilibrante para cerrar la goleada 3-0 de los de Ohio.

En el momento de su entrada, la ventaja era mínima. Seis minutos más tarde, el chileno celebró por primera vez con su nueva camiseta, después de controlar cerca de la frontera del área, definió con borde externo a un costado para firmar el 2-0 con un golazo.

Instantes más tarde, en los descuentos, el seleccionado chileno asistió al estadounidense Taha Habroune para que pusiera cifras definitivas. Una actuación consagratoria, en solo 20 minutos efectivos de juego, para despertar los sinceros elogios de su capitán Sean Zawadzki.

“Se puede apreciar la calidad de los jugadores que se han incorporado este verano, ya lo vimos en este partido. Gonzalo (Tapia), por ejemplo, ya consiguió su primer gol. Es un futbolista que entra y marca la diferencia”, advirtió el defensor central de ascendencia polaca.

Además, el zaguero fue todavía más explícito en sus halagos: “¡Qué golazo marca Tapia!... Luego logra la asistencia para rematar la faena. Esto demuestra que tuvimos una semana para trabajar en ciertos aspectos y necesitábamos encontrar la conexión”.