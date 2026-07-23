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    La millonaria cifra que pretende Sao Paulo para permitir la salida de Gonzalo Tapia a la Major League Soccer

    El delantero de 24 años perdió terreno en Brasil tras la partida del técnico Hernán Crespo, en marzo pasado. El jugador tiene una oferta en la mesa por un préstamo, pero los brasileños solo pretenden un traspaso definitivo.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Gonzalo Tapia tiene ofertas para salir de Sao Paulo. Foto: Flickr Sao Paulo RUBENS CHIRI/Perspectiva

    La carrera del delantero chileno Gonzalo Tapia ha estado llena de altos y bajos en el último año y medio. A principios de 2025, el delantero formado en Universidad Católica fichó por River Plate, gigante argentino en el que estuvo solo un semestre para marcharse a Sao Paulo de Brasil. Hoy, podría sumar una cuarta camiseta en menos de dos años.

    Lo cierto es que el traspaso del delantero a Buenos Aires dejó poco más de 1 millón de dólares a la contabilidad de Cruzados. Pese a ello, el jugador nunca pudo adaptarse a la disciplina de la Banda Sangre, institución que terminó cediéndolo al Tricolor paulista por expreso pedido del entonces entrenador del equipo, el argentino Hernán Crespo.

    Con Valdanito en la banca, el chileno encontró sus mejores actuaciones en el Morumbí y las cifras más notables fuera de las fronteras de su país, después de firmar 7 goles en 34 presencias con el equipo de la urbe más populosa del país. En ese escenario, no fue extraño que los tricampeones de la Libertadores compraran su pase en una cifra cercana a los 2,2 millones de la divisa norteamericana.

    “Sao Paulo ha ejercido, anticipada e irreparablemente la obligación de compra prevista en el contrato de préstamo válido hasta el 30 de junio de 2026, asegurando la adquisición definitiva del 60% de los derechos económicos del atleta, que luego integrará permanentemente al equipo”, anunció el club brasileño en enero pasado.

    El Tricolor tiene, además, la opción de adquirir un 20 por ciento adicional si considera que se trata de una operación conveniente. Una condición que estará vigente hasta el 30 de junio del próximo año.

    Opción de MLS

    Sin embargo, desde la partida del entrenador argentino, en marzo pasado, Tapia ha perdido terreno en la disciplina del gigante paulista. Es más, desde el cambio de DT, el delantero solo ha sido titular en cinco partidos bajo las órdenes de Roger Machado y Dorival Júnior.

    Aunque el chileno de 24 años fue convocado a la selección nacional este año, la dirigencia de la escuadra brasileña consideran que su salida se considera un paso positivo para que recupere la confianza. Al margen de liberar un cupo extranjero, además de abrir opciones para los jóvenes jugadores de la cantera, tal como relatan los medios locales.

    Desde los portales de Europa se especulaba con una posible partida a Udinese de Italia. Pese a ello, en los últimos días ha llegado un ofrecimiento oficial desde la Major League Soccer de Estados Unidos y Canadá.

    De acuerdo con ESPN Brasil, Sao Paulo recibió una oferta de préstamo desde el equipo de Columbus Crew, el cual pretende acceder a la cesión del atacante por un años, previo pago de una cifra cercana a los 400 mil dólares. Un ofrecimiento para un jugador que actualmente no está en la consideración de Dorival Júnior.

    Pese al avance de las negociaciones, el club pretende un traspaso definitivo para dejar salir al exjugador formado en la UC. Según el mismo medio, O Soberano exige 2 millones de dólares para autorizar la partida del atleta, aunque la junta directiva del club está abierta a negociar con los norteamericanos de Ohio.

    Más sobre:FútbolGonzalo TapiaSao PauloColumbus CrewRiver PlateHernán Crespo

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