El sentido mensaje de Gonzalo Tapia tras el despido de Hernán Crespo en Sao Paulo

Gonzalo Tapia reaccionó al despido del técnico argentino Hernán Crespo de la banca de Sao Paulo, decisión que fue confirmada por el club brasileño a través de un comunicado oficial difundido en sus plataformas.

La institución paulista informó que el entrenador dejó su cargo junto a todo su cuerpo técnico, integrado por los asistentes Juan Branda y Víctor López, los preparadores físicos Federico Martinetti y Leandro Paz, además del entrenador de arqueros Gustavo Nepote.

La determinación se produjo pocos días después de la eliminación del equipo en las semifinales del Campeonato Paulista, instancia en la que el conjunto tricolor cayó ante Palmeiras.

Crespo atravesaba su segundo ciclo al mando del club. El técnico había sido oficializado nuevamente el 18 de junio de 2025 con un contrato que se extendía hasta diciembre de 2026. En esta segunda etapa dirigió 46 encuentros, con un registro de 21 triunfos, siete empates y 18 derrotas. La salida del argentino se da pese al buen inicio de Sao Paulo en el Brasileirao. Tras cuatro fechas disputadas, el equipo se ubica en el segundo lugar de la tabla con 10 puntos, los mismos que Palmeiras, que lidera la clasificación solo por diferencia de goles.

Tras conocerse la salida del técnico, el delantero chileno utilizó sus redes sociales para dedicarle un breve mensaje de despedida. “Solo palabras de agradecimiento y lo mejor para todo lo que venga”, escribió el atacante en su cuenta de Instragram.