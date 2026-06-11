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    Operadores financieros estiman una mayor caída para el IPC de junio

    En la medición anterior, los operadores financieros estimaban una caída del IPC de junio de 0,1% y ahora esperan una caída mayor.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    La Vega abierta

    Los operadores financieros siguen esperando una caída para el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio en su variación mensual, pero ahora es mayor que en el pasado.

    Según la última Encuesta de Operadores Financieros (EOF) del Banco Central, la mediana de expectativas para el IPC de junio fue de 0,2%, un mayor descenso frente al 0,1%. Además, la muestra de respuesta se ubica entre la baja del 0,2% y nula variación (0%). Antes, el rango estaba entre 0,2% y 0,1%.

    Sin embargo, para julio, la mediana para el IPC llegó a 0,4%, un avance frente al 0,3% de la encuesta pasada. Mientras que en agosto la mediana se ubicó en 0,1%, con este nivel como piso y 0,29% en la parte alta de las expectativas.

    De cara al futuro, la EOF dijo que se espera que en doce meses el IPC llegue a 3,1%, con un piso de 2,9% y un techo de 3,39% para las expectativas. Para la edición anterior, recolectada en abril para doce meses, para el mismo periodo arrojó una mediana de 3,4%, con respuestas entre 3,1% y 4%.

    Mientras que, en 24 meses más a partir de junio, la EOF concluyó una mediana de 3,1% para el IPC, con 3% en la parte inferior de las respuestas y 3,39 en la alta.

    En tanto, respecto a la Tasa de Política Monetaria (TPM) no hay cambios para el corto, mediano y largo plazo. Al igual que en el sondeo anterior, la mediana de las respuestas calculó la TPM en 4,5%, donde nadie se movió en ese rango hasta diciembre de ese año.

    Sobre el tipo de cambio, los responsables de las decisiones financieras, representantes de las diferentes industrias del mercado financiero local y entidades extranjeras que operan activamente con Chile, comentaron que en los próximos siete días ven al dólar en $910, donde $900 fue el nivel más bajo para las respuestas y $920 el más alto.

    Mientras que, para los siguientes 28 días, la mediana se ubicó en $900, con respuestas entre $880 y $925.

    Entre los participantes de la encuesta del Banco Central están los bancos, administradoras de fondos de pensiones, compañías de seguros, corredoras de bolsa, fondos mutuos, cooperativas de ahorro y crédito y otros agentes locales. 

    Más sobre:EconomíaInflaciónIPCBanco CentralEOF

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