El examen de sangre que predice el cáncer de pulmón con más de cinco años de antelación al diagnóstico

Un reciente descubrimiento científico podría revolucionar la prevención del cáncer de pulmón, una de las enfermedades que causa más muertes en todo el mundo. Publicado recientemente en la revista Cell, el estudio presentó un examen de sangre que podría predecir este tipo de cáncer con más de cinco años de antelación .

En Chile, el cáncer que afecta a los pulmones es también el tipo de cáncer que mata a más personas anualmente. Según el Observatorio Global de Cáncer (Globocan), al año se diagnostican más de 4.300 casos y alrededor de 3.600 personas fallecen. Es decir, se registran alrededor de 10 muertes diarias en el país por esta enfermedad.

Este panorama se repite a nivel mundial, donde menos de un tercio de las personas diagnosticadas sobreviven más de cinco años . Es por esto que los científicos y académicos han puesto un enfoque particular en este tipo de cáncer: la idea es lograr detectar tempranamente la enfermedad y encontrar terapias que prolonguen la vida de los pacientes en fases avanzadas.

Y entre medio de las investigaciones, este reciente estudio destacó por haber encontrado una posible prueba de sangre que prevenga la enfermedad, además de un posible fármaco antiinflamatorio que ya existe y que podría reducir significativamente el riesgo de cáncer.

El examen de sangre que predice el cáncer de pulmón con más de cinco años de antelación al diagnóstico Tendencias / La Tercera

El examen de sangre que puede prevenir el cáncer de pulmón

En equipo, 80 investigadores de todo el mundo hicieron un hallazgo importante: identificaron un conjunto de proteínas en la sangre que predicen de forma precisa el cáncer de pulmón, con más de cinco años de antelación antes de un diagnóstico.

Para ello, tomaron 48.000 muestras de sangre de un biobanco en Reino Unido y utilizaron aprendizaje automático de inteligencia artificial que les permitió identificar un total de 14 proteínas asociadas al desarrollo del cáncer de pulmón .

Tras analizar las proteínas, y teniendo en cuenta la edad del paciente, hábito de fumar y antecedentes de enfermedades pulmonares, pudieron predecir quién sí desarrollaría cáncer de pulmón con precisión.

Después usaron modelos de ratones y células para ver cómo actuaban esas proteínas en el cuerpo, y hallaron que cuando aumentaban, se activaba una vía inflamatoria específica en el cuerpo . También encontraron que el tabaquismo y la contaminación ambiental puede activar la vía.

Esto quiere decir que fumar tabaco no es la única causa del cáncer de pulmón: la contaminación del aire y otros factores también pueden provocar inflamación que impulsa la enfermedad.

El posible fármaco que podría reducir el riesgo de cáncer de pulmón

Dado que la inflamación es un factor importante en el cáncer de pulmón, los mismos investigadores quisieron encontrar algún medicamento que, acompañado con el examen de sangre preventivo, pudiera evitar que una persona desarrolle la enfermedad en el tiempo.

Para ello, analizaron los datos de 4.560 pacientes que participaron en un ensayo clínico con canakinumab, un fármaco que actúa en la vía inflamatoria que se inflama con las 14 proteínas que habían descubierto anteriormente.

En ese ensayo, los resultados arrojaron que los pacientes que usaron el fármaco lograron reducir su incidencia de cáncer de pulmón casi a la mitad.

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Es decir, en un futuro, este fármaco podría funcionar como prevención para los pacientes que tienen riesgo de padecer cáncer de pulmón a futuro, tal y como funcionan las estatinas para prevenir el colesterol LDL alto.

Pero todavía falta para ello: el descubrimiento publicado en Cell es prometedor para los científicos, pero es solo el primer paso. Es necesario seguir investigando y hacer ensayos clínicos para determinar si específicamente sirve para el cáncer de pulmón y si los beneficios sopesan los riesgos .

Y es que el canakinumab puede provocar efectos secundarios que pueden ser graves, como infección y sepsis.

Las pruebas de prevención que existen actualmente

Mientras por un lado, la ciencia continúa avanzando e innovando con tratamientos y pruebas preventivas para el cáncer, existen métodos fiables para detectar el cáncer de pulmón en la población de mayor riesgo.

Lo recomendado por la Sociedad Americana del Cáncer es que cualquier persona que tenga entre 50 y 80 años, que fuma actualmente o haya dejado de fumar en los últimos 15 años y tenga una alta carga tabáquica, se realice una tomografía computarizada de dosis baja (TAC) , tenga o no síntomas.

Se trata de una prueba indolora y no invasiva, que emite una cantidad mínima de radiación, pero que es altamente eficaz para detectar este tipo de cáncer. Si se logra de forma temprana, la sobrevida puede ser de hasta 90%.