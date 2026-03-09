“Estamos muy molestos”: los clubes se reúnen con Pablo Milad y la ANFP para pedir explicaciones por la ley SADP

El miércoles, la Sala del Senado aprobó la ley sobre Sociedades Anónimas Deportivas. Después de una década de tramitación, el proyecto entraba en la recta final para su promulgación. Aunque el cuerpo legal tendrá injerencia sobre todas las actividades, será en el fútbol donde sus efectos se sentirán con más fuerza.

Con la votación consumada, se activaron las alertas. Primero, la inquietud. Luego, el discurso fue cambiando. De hecho, se llegó a decir que el fútbol compartía el grueso del proyecto, sobre todo en la regulación del rol de los representantes de jugadores y en aclarar quienes son los verdaderos propietarios de los clubes. Tampoco había mayores aprensiones en la separación entre la ANFP y la Federación, que se transformó en una de las banderas de lucha de los impulsores de la iniciativa. “Estamos de acuerdo con la transparencia, así lo hemos hecho ver. Es importante que se acojan algunas indicaciones de los clubes para cosas menores que se puedan corregir“, declaró, el sábado, Aníbal Mosa, el presidente de Blanco y Negro.

En el fondo, eso sí, lo que menos hay es tranquilidad. Por esa razón, por ejemplo, se realizó una reunión con las autoridades deportivas del gobierno entrante, con Natalia Ducó, la futura ministra, a la cabeza.

El tenso ‘cara a cara’ en que los clubes pedirán explicaciones a Pablo Milad y la ANFP por la ley SADP

Este lunes será el día de las explicaciones. Los clubes le pidieron a Pablo Milad y Jorge Yunge, el presidente y el secretario general de la ANFP, una reunión para analizar los alcances del nuevo orden y, principalmente, para delimitar responsabilidades por el actual escenario. No son pocos los que están descontentos con la escasa reacción que tuvo el fútbol, en su condición de actor relevante para el país. El cónclave se realizará al mediodía.

La lista de asistentes, de hecho, habla de la trascendencia que tiene la materia. Concurrirán Juan Tagle, Aníbal Mosa, Pablo Ramírez, René Rosas , Andrés Sánchez, Felipe Muñoz, Jorge Fistonic y Jorge Sánchez. Es decir, dos de los timoneles de los principales clubes del país (la UC y Colo Colo) y los miembros de la comisión de clubes que se conformó para estudiar los efectos que la ley produciría en la actividad.

Jorge Yunge, secretario general de la ANFP. (Foto: Photosport)

El tono de la conversación no será precisamente amistoso. De hecho, no son pocos los que van dispuestos a encontrar culpables y actuar en consecuencia, incluso a llegar al extremo de pedir salidas. Uno de los más apuntados en ese sentido es Jorge Yunge, el secretario general de la ANFP y uno de los dirigentes más influyentes de la mesa que encabeza Milad. Se le recriminará su tardía reacción. “Estamos muy molestos, no hicieron nada en todo este tiempo”, dicen uno de los representantes de los clubes que asistirán a la cita.

Se hizo poco

La tesis inicial es que la ANFP hizo poco para enfrentar una situación que, inevitablemente, producirá desajustes, pues obligará a adecuar varios aspectos. Uno clave, por ejemplo, es el control sobre la Selección, los millonarios recursos que genera y hasta de bienes como el complejo Juan Pinto Durán.

En agosto del año pasado, los clubes se reunieron en Viña del Mar para tratar diversos aspectos inherentes al desarrollo de la actividad. El más complejo, en ese momento, era la demanda de Warner contra la ANFP, que terminó resolviéndose mediante un acuerdo que impulsó la Copa de la Liga, para que TNT Sports contara con más encuentros que transmitir en la temporada. También se debatió respecto del formato del torneo, llegando a plantearse la idea de retomar los torneos cortos con playoffs, y la modificación en el sistema de la Supercopa, que sí terminó implementándose.

En esa cita se conformó la comisión de clubes que analizaría los efectos que la nueva ley, que seguía superando trámites legislativos, generaría en el balompié nacional.

En septiembre, Milad y Yunge se reunieron en un almuerzo para discutir planes de acción frente a una regulación que adquiría cada vez más visos de transformarse en realidad. En esa cita se acordó un par de acciones. En principio, se fijó un mes de plazo para determinar costos de la separación de la ANFP y la Federación. Estaba, incluso, la disponibilidad para contratar asesores jurídicos que entregaran visiones especializadas sobre la situación.

En la comisión sostienen que de los acuerdos se respetó poco. Que las tareas no se realizaron y que la ANFP terminó desligándose del tema. En ese sentido, por ejemplo, exponen que en las últimas tres semanas, cuando la aprobación en la Cámara Alta era inminente, se logró avanzar considerablemente. En el fútbol, por ejemplo, se anotan como consuelo haber evitado que las universidades adquirieran el derecho a ingresar al profesionalismo sin transformarse en SADP, como proponía el proyecto originalmente, o que se haya evitado la responsabilidad solidaria de la liga por deudas en caso de descenso desde la última categoría profesional.

La concepción, en ese sentido, es que si la ofensiva hubiese comenzado antes, se hubiese conseguido un escenario más favorable que el que supone el nuevo ordenamiento en ciernes. Y, principalmente, que, antes de la promulgación de la ley, aún queda tiempo para intervenir a todo nivel para lograr un marco más conveniente. Para ese objetivo, se necesitará una postura mucho más activa que la actual.