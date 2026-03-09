SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    “Estamos muy molestos”: los clubes se reúnen con Pablo Milad y la ANFP para pedir explicaciones por la ley SADP

    A mediados de la semana pasada, la Sala del Senado aprobó las modificaciones al cuerpo legal, que obligarán al fútbol a replantear varios aspectos. El más significativo es la separación entre la asociación y la federación. En Quilín y en los clubes se recriminan por una reacción tardía.

    Por 
    Matías Parker
     
    Christian González
    15.1.2026 Pablo Milad Presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile ANFP Foto Pablo Vásquez R Pablo Vásquez R.

    El miércoles, la Sala del Senado aprobó la ley sobre Sociedades Anónimas Deportivas. Después de una década de tramitación, el proyecto entraba en la recta final para su promulgación. Aunque el cuerpo legal tendrá injerencia sobre todas las actividades, será en el fútbol donde sus efectos se sentirán con más fuerza.

    Con la votación consumada, se activaron las alertas. Primero, la inquietud. Luego, el discurso fue cambiando. De hecho, se llegó a decir que el fútbol compartía el grueso del proyecto, sobre todo en la regulación del rol de los representantes de jugadores y en aclarar quienes son los verdaderos propietarios de los clubes. Tampoco había mayores aprensiones en la separación entre la ANFP y la Federación, que se transformó en una de las banderas de lucha de los impulsores de la iniciativa. “Estamos de acuerdo con la transparencia, así lo hemos hecho ver. Es importante que se acojan algunas indicaciones de los clubes para cosas menores que se puedan corregir“, declaró, el sábado, Aníbal Mosa, el presidente de Blanco y Negro.

    En el fondo, eso sí, lo que menos hay es tranquilidad. Por esa razón, por ejemplo, se realizó una reunión con las autoridades deportivas del gobierno entrante, con Natalia Ducó, la futura ministra, a la cabeza.

    El tenso ‘cara a cara’ en que los clubes pedirán explicaciones a Pablo Milad y la ANFP por la ley SADP

    Este lunes será el día de las explicaciones. Los clubes le pidieron a Pablo Milad y Jorge Yunge, el presidente y el secretario general de la ANFP, una reunión para analizar los alcances del nuevo orden y, principalmente, para delimitar responsabilidades por el actual escenario. No son pocos los que están descontentos con la escasa reacción que tuvo el fútbol, en su condición de actor relevante para el país. El cónclave se realizará al mediodía.

    La lista de asistentes, de hecho, habla de la trascendencia que tiene la materia. Concurrirán Juan Tagle, Aníbal Mosa, Pablo Ramírez, René Rosas , Andrés Sánchez, Felipe Muñoz, Jorge Fistonic y Jorge Sánchez. Es decir, dos de los timoneles de los principales clubes del país (la UC y Colo Colo) y los miembros de la comisión de clubes que se conformó para estudiar los efectos que la ley produciría en la actividad.

    Jorge Yunge, secretario general de la ANFP. (Foto: Photosport)

    El tono de la conversación no será precisamente amistoso. De hecho, no son pocos los que van dispuestos a encontrar culpables y actuar en consecuencia, incluso a llegar al extremo de pedir salidas. Uno de los más apuntados en ese sentido es Jorge Yunge, el secretario general de la ANFP y uno de los dirigentes más influyentes de la mesa que encabeza Milad. Se le recriminará su tardía reacción. “Estamos muy molestos, no hicieron nada en todo este tiempo”, dicen uno de los representantes de los clubes que asistirán a la cita.

    Se hizo poco

    La tesis inicial es que la ANFP hizo poco para enfrentar una situación que, inevitablemente, producirá desajustes, pues obligará a adecuar varios aspectos. Uno clave, por ejemplo, es el control sobre la Selección, los millonarios recursos que genera y hasta de bienes como el complejo Juan Pinto Durán.

    En agosto del año pasado, los clubes se reunieron en Viña del Mar para tratar diversos aspectos inherentes al desarrollo de la actividad. El más complejo, en ese momento, era la demanda de Warner contra la ANFP, que terminó resolviéndose mediante un acuerdo que impulsó la Copa de la Liga, para que TNT Sports contara con más encuentros que transmitir en la temporada. También se debatió respecto del formato del torneo, llegando a plantearse la idea de retomar los torneos cortos con playoffs, y la modificación en el sistema de la Supercopa, que sí terminó implementándose.

    En esa cita se conformó la comisión de clubes que analizaría los efectos que la nueva ley, que seguía superando trámites legislativos, generaría en el balompié nacional.

    En septiembre, Milad y Yunge se reunieron en un almuerzo para discutir planes de acción frente a una regulación que adquiría cada vez más visos de transformarse en realidad. En esa cita se acordó un par de acciones. En principio, se fijó un mes de plazo para determinar costos de la separación de la ANFP y la Federación. Estaba, incluso, la disponibilidad para contratar asesores jurídicos que entregaran visiones especializadas sobre la situación.

    En la comisión sostienen que de los acuerdos se respetó poco. Que las tareas no se realizaron y que la ANFP terminó desligándose del tema. En ese sentido, por ejemplo, exponen que en las últimas tres semanas, cuando la aprobación en la Cámara Alta era inminente, se logró avanzar considerablemente. En el fútbol, por ejemplo, se anotan como consuelo haber evitado que las universidades adquirieran el derecho a ingresar al profesionalismo sin transformarse en SADP, como proponía el proyecto originalmente, o que se haya evitado la responsabilidad solidaria de la liga por deudas en caso de descenso desde la última categoría profesional.

    La concepción, en ese sentido, es que si la ofensiva hubiese comenzado antes, se hubiese conseguido un escenario más favorable que el que supone el nuevo ordenamiento en ciernes. Y, principalmente, que, antes de la promulgación de la ley, aún queda tiempo para intervenir a todo nivel para lograr un marco más conveniente. Para ese objetivo, se necesitará una postura mucho más activa que la actual.

    Más sobre:ANFPLey SADPFederación de Fútbol de ChilePablo MiladJorge YungeFútbolFútbol Nacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Qué cumplió o no cumplió el gobierno de Gabriel Boric en Cultura

    Estabilidad antes que riesgo: dónde y cómo invierten las mujeres en Chile

    De Gregorio descarta “una emergencia fiscal”, pero estima que el manejo del gobierno de Boric en el tema “pasa raspando”

    Corte Suprema acoge querella de capítulos contra exministra Verónica Sabaj desestimando alegaciones de la defensa

    Mercado de las cajas de cartón: familia Matte Izquierdo compra la unidad en Chile de International Paper

    ¿Quién es horsegiirL? La DJ alemana que se autopercibe como caballo y que estará en Lollapalooza Chile

    Lo más leído

    1.
    Felipe Loyola cumple con la cuota de partidos en Italia y el Pisa deberá pagar una millonaria obligación de compra

    Felipe Loyola cumple con la cuota de partidos en Italia y el Pisa deberá pagar una millonaria obligación de compra

    2.
    El duro testimonio de Michael Ballack tras la muerte de su hijo: “Apenas puedo hablar de él, me abruma emocionalmente”

    El duro testimonio de Michael Ballack tras la muerte de su hijo: “Apenas puedo hablar de él, me abruma emocionalmente”

    3.
    El nuevo aire albo: Mosa reactiva la ilusión del nuevo estadio para Colo Colo y respalda a Fernando Ortiz

    El nuevo aire albo: Mosa reactiva la ilusión del nuevo estadio para Colo Colo y respalda a Fernando Ortiz

    4.
    Everton elige al reemplazante de Javier Torrente

    Everton elige al reemplazante de Javier Torrente

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    6 métodos para dejar de pensar demasiado y sentir más calma, según los psicólogos

    6 métodos para dejar de pensar demasiado y sentir más calma, según los psicólogos

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Un marcapasos del tamaño de una cápsula y otras innovaciones que anticipan el futuro de la medicina

    Un marcapasos del tamaño de una cápsula y otras innovaciones que anticipan el futuro de la medicina

    Servicios

    Llega una nueva edición del Black Sale 2026: ¿Cuáles son las fechas y dónde revisar los descuentos?

    Llega una nueva edición del Black Sale 2026: ¿Cuáles son las fechas y dónde revisar los descuentos?

    Rating del domingo 8 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 8 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a U. de Chile vs. U. de Concepción en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a U. de Chile vs. U. de Concepción en TV y streaming

    Llega una nueva edición del Black Sale 2026: ¿Cuáles son las fechas y dónde revisar los descuentos?
    Chile

    Llega una nueva edición del Black Sale 2026: ¿Cuáles son las fechas y dónde revisar los descuentos?

    Corte Suprema acoge querella de capítulos contra exministra Verónica Sabaj desestimando alegaciones de la defensa

    Louis de Grange pone en duda impacto de las nuevas ciclovías que deja el gobierno de Boric

    El desafío demográfico en Chile
    Negocios

    El desafío demográfico en Chile

    Estabilidad antes que riesgo: dónde y cómo invierten las mujeres en Chile

    De Gregorio descarta “una emergencia fiscal”, pero estima que el manejo del gobierno de Boric en el tema “pasa raspando”

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar
    Tendencias

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Quién era Corey Parker, el actor de Viernes 13 y Will & Grace que falleció a los 60 años

    “Desastroso, horrible e indignante”: Cobresal se lanza con todo contra el árbitro Piero Maza
    El Deportivo

    “Desastroso, horrible e indignante”: Cobresal se lanza con todo contra el árbitro Piero Maza

    “Estamos muy molestos”: los clubes se reúnen con Pablo Milad y la ANFP para pedir explicaciones por la ley SADP

    Laporta responde a las críticas de Xavi en Barcelona: “Con los mismos jugadores él perdía y Flick gana”

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile
    Tecnología

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Cómo es el Honor Robot Phone, el celular que promete revolucionar la industria de los smartphones

    Qué cumplió o no cumplió el gobierno de Gabriel Boric en Cultura
    Cultura y entretención

    Qué cumplió o no cumplió el gobierno de Gabriel Boric en Cultura

    ¿Quién es horsegiirL? La DJ alemana que se autopercibe como caballo y que estará en Lollapalooza Chile

    Silvana Estrada, figura de la canción mexicana: “Violeta Parra nos hizo libres en un montón de sentidos”

    Escalada militar en Medio Oriente lleva a Ucrania y EE.UU. a negociar sus sistemas de defensa aérea
    Mundo

    Escalada militar en Medio Oriente lleva a Ucrania y EE.UU. a negociar sus sistemas de defensa aérea

    Putin felicita al nuevo líder supremo de Irán y le muestra su “apoyo inquebrantable”: “Su mandato requerirá de valentía”

    Irán nombra a hijo de Jamenei nuevo líder supremo y aumentan golpes a la infraestructura crítica

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo
    Paula

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo

    Empatía para ellas, estrategia para ellos: el sesgo de género de la IA

    8M: Estos son los Proyectos de ley sobre derechos sexuales y reproductivos de la mujer congelados en el Congreso