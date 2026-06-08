Ministro Rau resalta el rol del crédito tributario al empleo en foro internacional de la OIT

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, alertó sobre la situación del empleo en Chile durante el último tiempo en el marco de un foro internacional y parte de las medidas con que el gobierno del Presidente José Antonio Kast busca enfrentar dicho escenario.

En el marco del plenario de la 114.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el titular del trabajo apuntó a la necesidad de avanzar con el proyecto de sala cuna en base al contexto laboral que vive Chile.

"Chile lleva 40 meses con una tasa de desempleo superior al 8%. En el último trimestre llegó al 9,1%, lo que equivale a aproximadamente 940.000 personas desempleadas", alertó en el foro internacional en Ginebra (Suiza).

De esta forma, el ministro Rau comentó que “este 15 de junio presentaremos un proyecto de sala cuna universal, para que todos los trabajadores y trabajadoras de Chile tengan acceso a este beneficio”.

El secretario de Estado utilizó la instancia para comentar que el Ejecutivo, vía la cartera del Trabajo, “se ha fijado como una prioridad inmediata recuperar el empleo formal y, en particular, el empleo femenino”.

“Para avanzar sin dilación, el gobierno de Chile está impulsando una agenda procrecimiento y proempleo orientada a generar mejores oportunidades laborales para todos, con especial foco en las mujeres”, añadió.

Respecto a la iniciativa de sala cuna, el titular del trabajo comentó que “nuestro proyecto desliga el costo en el género del trabajador, eliminando así un obstáculo histórico en el empleo”.

Crédito tributario

El ministro Rau también aprovechó la instancia para resaltar la propuesta del crédito tributario al empleo, una medida que generó reparos por su alto costo e impacto en el empleo, pero que el Ejecutivo defendió. Sin embargo, el mismo gobierno se abrió a una mayor focalización de la medida.

“Estamos impulsando un crédito tributario del empleo para ayudar a las empresas a retener y contratar nuevos trabajadores y medidas en favor de la adaptabilidad laboral que ofrezcan más opciones a los trabajadores y trabajadoras para conciliar vía familiar y trabajo y más herramientas a los empleadores para compatibilizar turnos con variabilidad de la actividad económica y productiva”, dijo el ministro Rau.

Por su parte, la cita internacional está marcada por el impacto de la inteligencia artificial (IA) en el mundo del trabajo.

“Chile no puede ser ajeno, menos en una situación del mercado laboral actual. La inteligencia artificial puede destruir empleos o crearlos, puede ampliar brechas o reducirlas. Lo que determina el resultado no es la tecnología, sino las decisiones que tomemos”, dijo el secretario de Estado respecto a la discusión del panel.