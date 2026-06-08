Xi Jinping visita Corea del Norte para reforzar lazos de una amistad “invencible”

Esta visita refleja, en palabras del propio presidente chino Xi Jinping, la “amistad invencible” entre China y Corea del Norte. El encuentro diplomático entre Kim Jong-un, el líder norcoreano, y Xi es muy significativo para China, que ha encadenado reuniones de alto nivel en el último mes, primero con el presidente estadounidense, Donald Trump, y días después con el presidente ruso, Vladimir Putin.

Xi llegó a Pyongyang acompañado por su esposa, Peng Liyuan, el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, y el alto funcionario del Partido Comunista Cai Qi. En la misma pista del aeropuerto, les esperaba Kim con su esposa, Ri Sol-ju.

Xi Jinping, general secretary of the Communist Party of China Central Committee and Chinese president, said on Monday that China and the Democratic People's Republic of Korea (DPRK) should consolidate the foundation of political mutual trust and enhance the level of practical… pic.twitter.com/TgOXMaCPI0 — People's Daily, China (@PDChina) June 8, 2026

La capital norcoreana, recibió al presidente chino y su comitiva con una gran ceremonia de bienvenida.

La Plaza Kim Il-sung se decoró para la ocasión, exhibiendo dos grandes retratos de sendos líderes de China y Corea del Norte, junto a lemas inscritos en ambos idiomas que dicen: “La amistad entre Corea del Norte y China florecerá para siempre” y “¡Viva la inquebrantable amistad y unidad entre Corea del Norte y China!”. En medio de la plaza, una multitud ondeaba banderas de ambos países, flores y globos de colores, que soltaron al final de la ceremonia, tiñendo de color el cielo, en medio de vítores y aplausos.

Xi Jinping, general secretary of the Communist Party of China Central Committee and Chinese president, arrived in Pyongyang on Monday for a state visit to the Democratic People's Republic of Korea (DPRK).



Kim Jong Un, general secretary of the Workers' Party of Korea and… pic.twitter.com/L5ncqaQ3Sx — People's Daily, China (@PDChina) June 8, 2026

Previo a su llegada, Xi publicó un artículo en Rodong Sinmun, el diario oficial de Corea del Norte, en el que aseguró que las relaciones entre ambos países entran en un nuevo punto de partida histórico, enfrentando nuevas oportunidades de desarrollo y asumiendo las nuevas misiones de la época. Xi recordó que ambos países son vecinos socialistas que comparten un futuro común y su misión es mantener la estabilidad y la paz, quizá buscando desactivar una potencial amenaza nuclear por parte de Corea del Norte.

Xi lanzó una advertencia velada a Estados Unidos, al instar a oponerse al hegemonismo y a la política del poder; para después apuntar a Japón, al pedir un firme rechazo a los planes dirigidos a revivir el militarismo y socavar la seguridad regional.