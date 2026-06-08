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    Xi Jinping visita Corea del Norte para reforzar lazos de una amistad “invencible”

    El presidente chino, Xi Jinping, llegó a Pyongyang, la capital norcoreana, para realizar una visita de Estado que busca reafirmar la influencia de China en su vecina del norte, así como fortalecer la cooperación bilateral. Se trata de un viaje inusual a este hermético país, de hecho, es el primero en siete años.

    Por 
    Nerea Hernández/RFI
    El presidente chino Xi Jinping realiza su primera visita oficial a Corea del Norte en siete años.

    Esta visita refleja, en palabras del propio presidente chino Xi Jinping, la “amistad invencible” entre China y Corea del Norte. El encuentro diplomático entre Kim Jong-un, el líder norcoreano, y Xi es muy significativo para China, que ha encadenado reuniones de alto nivel en el último mes, primero con el presidente estadounidense, Donald Trump, y días después con el presidente ruso, Vladimir Putin.

    Xi llegó a Pyongyang acompañado por su esposa, Peng Liyuan, el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, y el alto funcionario del Partido Comunista Cai Qi. En la misma pista del aeropuerto, les esperaba Kim con su esposa, Ri Sol-ju.

    La capital norcoreana, recibió al presidente chino y su comitiva con una gran ceremonia de bienvenida.

    La Plaza Kim Il-sung se decoró para la ocasión, exhibiendo dos grandes retratos de sendos líderes de China y Corea del Norte, junto a lemas inscritos en ambos idiomas que dicen: “La amistad entre Corea del Norte y China florecerá para siempre” y “¡Viva la inquebrantable amistad y unidad entre Corea del Norte y China!”. En medio de la plaza, una multitud ondeaba banderas de ambos países, flores y globos de colores, que soltaron al final de la ceremonia, tiñendo de color el cielo, en medio de vítores y aplausos.

    Previo a su llegada, Xi publicó un artículo en Rodong Sinmun, el diario oficial de Corea del Norte, en el que aseguró que las relaciones entre ambos países entran en un nuevo punto de partida histórico, enfrentando nuevas oportunidades de desarrollo y asumiendo las nuevas misiones de la época. Xi recordó que ambos países son vecinos socialistas que comparten un futuro común y su misión es mantener la estabilidad y la paz, quizá buscando desactivar una potencial amenaza nuclear por parte de Corea del Norte.

    Xi lanzó una advertencia velada a Estados Unidos, al instar a oponerse al hegemonismo y a la política del poder; para después apuntar a Japón, al pedir un firme rechazo a los planes dirigidos a revivir el militarismo y socavar la seguridad regional.

    Más sobre:ChinaCorea del NorteXi JinpingKim Jong-unEE.UU.JapónMundo

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