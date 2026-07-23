Gobierno activa Código Azul en regiones Metropolitana y de Valparaíso por bajas temperaturas

El gobierno anunció la tarde de este jueves la activación del Código Azul para las regiones de Valparaíso y Metropolitana, debido a las bajas temperaturas pronosticadas para las próximas horas.

La medida rige desde hoy jueves a las 17:00 horas y hasta mañana viernes a las 13:00 horas, debido a las condiciones proyectadas por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), en la capital y las ciudades de San Felipe y Los Andes.

Ante esto se esperan mínimas de 3 a 5 grados en la precordillera. En la cordillera, en tanto, continuará nevando, proyectándose acumulaciones de 5 a 10 centímetros en Valparaíso y la RM.

El Código Azul es una medida preventiva que se activa ante condiciones meteorológicas extremas, con el objetivo de entregar protección y apoyo oportuno a personas en situación de calle, ofreciendo alimentación, abrigo y traslado a albergues para personas que lo necesitan.

La autoridad recordó que si se ve una persona dicha en situación se puede llamar al Fono Calle 800 104 777, opción 0, o ingresar al sitio codigoazul.gob.cl para dar la alerta.