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    Política

    Kast se reúne con presidentes de partidos tras fracaso en Senado de megarreforma y emergencia climática

    El encuentro, que seguía al cierre de esta edición, es el segundo desde que el gobierno instauró una nueva instancia de coordinación con las colectividades oficialistas y se produce tras el revés del Plan de Reconstrucción en la Cámara Alta y en medio de las presiones para destinar más recursos por el sistema frontal.

    Por 
    Rocío Latorre
     
    Cristóbal Fuentes

    José Antonio Kast y los presidentes de los partidos del oficialismo nuevamente se vieron las caras.

    Al cierre de esta edición, el Mandatario y su biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado; y el titular de la Segpres, José García Ruminot, sostenían un encuentro en La Moneda con los senadores Arturo Squella (Partido Republicano), Andrea Balladares (Renovación Nacional) y Luciano Cruz-Coke (Evópoli), además del diputado Guillermo Ramírez (UDI). A eso de las 19:30 horas de este jueves, los dirigentes llegaron hasta Palacio.

    Se trata de la segunda instancia de coordinación política de este tipo que se desarrolla desde que estalló la última crisis de convivencia oficialista, a mediados de junio. La primera tuvo lugar a inicios de este mes.

    En esta ocasión, la reunión se da en un contexto complicado para el sector. Esto luego de que, este miércoles, el senador Gustavo Sanhueza (UDI) votara en contra del último artículo que quedaba pendiente de la megarreforma, que buscaba establecer un mecanismo de compensación a municipios por la menor recaudación de contribuciones.

    A eso se sumó que el senador Enrique Van Rysselberghe (también de la UDI), por razones personales debió viajar al Biobío, y los reclamos de los senadores de la Región de Coquimbo, Sergio Gahona (UDI) y Matías Walker (del comité Evópoli), quienes pidieron al Ejecutivo aportar “recursos frescos” para las zonas afectadas por el temporal, idealmente, a través de un veto aditivo en la misma megarreforma.

    Todos esos antecedentes obligaron a los ministros Jorge Quiroz (Hacienda), Claudio Alvarado (Interior) y José García (Secretaría General de la Presidencia) a pedir que se postergue la votación de la megarreforma hasta agosto.

    El mayor problema para el Ejecutivo es que es altamente probable que la propuesta de la comisión mixta no tenga los 26 votos necesarios para ser aprobada, ya que será difícil convencer a Sanhueza.

    Evitar ese tipo de descoordinaciones es precisamente el objetivo de la instancia que se desarrolla en La Moneda. Esta se ideó hace un mes, luego de que, en un comité político ampliado, la senadora Balladares exigiera respeto a su colectividad por parte del Partido Republicano. Lo hizo a raíz de los dichos del diputado Agustín Romero, de ese partido, quien cuestionó a los diputados RN que anunciaron que rechazarían la acusación constitucional contra Nicolás Grau (FA).

    “Tendrá que explicarle a su electorado”, dijo Romero en la entrevista con Radio Infinita que despertó la ira de las filas de RN.

    Fue en ese contexto que el gobierno buscó frenar las disputas entre los partidos que respaldan a Kast. El ministro Alvarado planteó en ese mismo comité político la necesidad de constituir una instancia de coordinación adicional de partidos para procesar este tipo de diferencias.

    La idea con esta nueva instancia es que el comité político ampliado de los lunes en La Moneda, al que también asisten jefes de bancada, no se transforme en el espacio para resolver controversias entre colectividades.

    En la antesala de la reunión, la senadora Balladares planteó: “Espero que sirva para hacer una evaluación acabada del momento que vive el país y, sobre todo, para fortalecer la coordinación política de cara a los desafíos que vienen. Los chilenos esperan que quienes respaldamos al gobierno seamos capaces de actuar con responsabilidad, anticiparnos a las dificultades y concentrarnos en sacar adelante las reformas y las medidas que el país necesita, especialmente en seguridad, crecimiento y empleo”.

    “Creo que es importante que estas instancias tengan continuidad. La experiencia demuestra que, cuando existe diálogo político permanente, las decisiones se toman con mayor anticipación y se evitan descoordinaciones innecesarias”, agregó.

    Más sobre:PolíticaLa MonedaJosé Antonio KastOficialismoRNUDIRepublicanosEvopoli

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