La Moneda pide a partidos crear nueva instancia de coordinación en medio de reclamos de la UDI y RN contra republicanos

Apenas el biministro Claudio Alvarado terminó su introducción, la presidenta de Renovación Nacional (RN), Andrea Balladares, tomó la palabra. “Exigimos respeto por las distintas posturas. Hay algunos que no están respetando eso”, advirtió la senadora.

Sus palabras las transmitió durante el comité político ampliado que se desarrolló este lunes en La Moneda, al que asistieron ministros, representantes de las directivas de los partidos del oficialismo y jefes de bancadas parlamentarias.

La senadora hacía referencia a los dichos del diputado Agustín Romero (Partido Republicano), quien temprano en conversación con Radio Infinita criticó a Diego Schalper (RN) por adelantar que él y otros parlamentarios rechazarán la acusación constitucional (AC) contra Nicolás Grau (Frente Amplio) que se votará este martes.

“Tendrá que explicarle a su electorado”, dijo Romero en la entrevista. Se trata de uno de los republicanos más críticos de Chile Vamos, y no es la primera vez que arremete contra ellos por sus posturas.

Fue precisamente en ese contexto que el gobierno buscó poner un cortafuegos a las disputas entre los partidos que respaldan al Presidente José Antonio Kast.

Según presentes en la reunión, Alvarado planteó la necesidad de constituir una instancia de coordinación adicional de partidos para procesar este tipo de diferencias , evitando que el comité político ampliado de los lunes en La Moneda se transforme en el espacio para resolver controversias entre colectividades.

La propuesta, sin embargo, no concitó consenso. La primera en responder fue la senadora Balladares, quien replicó que “nosotros estamos sentados en esta mesa no porque seamos una coalición, sino porque el Presidente nos invitó al gobierno”, marcando distancia de los republicanos y enfatizando que corresponde al Ejecutivo ejercer el rol articulador entre los distintos partidos.

Más allá de eso, el anuncio de Schalper materializó un temor que había en republicanos: habría descuelgues dentro del propio oficialismo a la hora de votar la acusación que ellos impulsaron. Aunque confían en que logrará aprobarse en la Cámara -puesto que buena parte del Partido De la Gente ha dado luz verde-, la actitud del jefe de bancada de RN indignó a republicanos.

Romero, de hecho, no fue el único republicano que emplazó a RN por sus dudas en torno al libelo. “Quien vote en contra se hará cómplice de normalizar la mediocridad extrema”, advirtió el diputado Luis Fernando Sánchez. “Esperamos que al momento de votar se opte por la responsabilidad y no por la impunidad”, complementó el también diputado, y vicepresidente republicano, José Carlos Meza.

En una semana que será clave para La Moneda, por la votación de la megarreforma en el Senado, la fractura en la alianza de gobierno es innegable.

Las tensiones en el comité político no quedaron ahí. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, tomó la palabra en la reunión y aseveró que los ataques de Romero en contra de Evelyn Matthei eran impresentables e inaceptables. Hizo saber a todos los presentes que esperan disculpas.

En esa misma entrevista, Romero nuevamente apuntó contra la excandidata presidencial de Chile Vamos, a quien la semana pasada le recordó, de forma burlesca, que resultó quinta en la elección del año pasado -por detrás de Kast, Jeannette Jara, Franco Parisi y Johannes Kaiser. “Para nosotros no es una figura relevante”, dijo el parlamentario.

Mientras el comité se desarrollaba, la bancada de diputados de la UDI emitió un comunicado en que se sostiene: “Exigimos una disculpa pública, clara y sin ambigüedades del diputado Romero o del Partido Republicano. De no mediar dicha rectificación, entenderemos que estas declaraciones constituyen una postura oficial, ante lo cual advertimos que las relaciones políticas entre ambos partidos se verán sensiblemente afectadas”.

“Qué poco aporta al espíritu de oficialismo la actitud que ha tenido Agustín Romero. Podrá estar en desacuerdo con Evelyn Matthei, pero a la UDI se le respeta. El diputado Romero tiene que bajar los decibeles y recordar que el P. Republicano no tiene mayoría en la Cámara. No sea agrandado”, reclamó el diputado Eduardo Crettón (UDI).

“El diputado Romero sigue en la lógica de dividir aguas y eso tarde o temprano termina pasando la cuenta”, agregó.

Las tensiones en el oficialismo se arrastran desde hace tiempo. A fines de mayo, el mismo Romero afirmó que Chile Vamos tendría que responder a su electorado en caso de que no respalde la AC.

En esa ocasión, la UDI emitió otro comunicado, en que plantearon que “se acabaron los tiempos de la derechita cobarde”, en referencia al término que usaban en republicanos para referirse a la coalición en tiempos de campaña.

A mediados de este mes, la diputada Stephanie Jéldez (republicana) volvió a utilizar ese término para referirse a sus pares. “Hay una romantización de la moderación, que yo creo que ya pasó de moda. Lamentablemente, este tipo de derecha, derechita cobarde... Falta ahí un dejo de olfato político importante”, dijo en Radio Agricultura, en referencia a la AC.

Coincidentemente, la diputada Jéldrez asistió al comité político de este lunes. Schalper aprovechó de recordar sus dichos. Mientras hablaban sobre el caso de los niños haitianos, el diputado planteó que el gobierno ha reaccionado bien frente a esa crisis, pero que algunos parlamentarios oficialistas han desviado el foco.

En esa línea, el jefe de bancada de RN hizo un llamado a tratar de “evitar las exageraciones, ya que la moderación no pasa de moda”.

El timonel de los republicanos, Arturo Squella, también tomó la palabra durante la cita. Según presentes, el senador pidió disculpas por los dichos de sus diputados y pidió no escalar la polémica al gobierno.

Ante su intervención, el senador y presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, transmitió que el asunto involucraba a Palacio, ya que todos forman parte del oficialismo, de lo contrario, él empezaría a decir que son solo “colaboradores”.

Tras el comité, Schalper dijo: “Siempre hay espacio para discutir cuando uno forma parte de un gobierno de unidad (...). Ha quedado claro que para construir un gobierno de unidad necesitamos respetar las distintas miradas que han configurado ese 58% (que obtuvo Kast)”.

Por su parte, Squella, dijo que “hemos llegado a la conclusión de hacer un llamado (...) a redoblar los esfuerzos por cada una de las personas que tiene la posibilidad de comunicar (...) a cuidar cada palabra. Contar hasta diez, hasta cien si es necesario cada vez que lo que vayan a decir pueda afectar la buena relación que los partidos políticos tenemos ”. Además, adelantó que hablará con Romero en las próximas horas.

Tras escuchar las declaraciones del senador, Ramírez respondió: “Agradezco las palabras del senador. Son elocuentes. Nuestro problema nunca ha sido con la directiva del P. Republicano. Tengo la confianza de que este tipo de cosas no se van a volver a repetir”.

Más tarde, en entrevista con La Tercera, la diputada Flor Weisse señaló que, frente a una eventual instancia de coordinación entre partidos, que “la coordinación no tiene que ser solamente para lo que es la agenda legislativa o la contingencia del momento, sino que también para llevar adelante una relación política fluida y eficiente. No solo el fondo es importante, también las formas. Y la forma en que se ha expresado Romero es inaceptable para nosotros”.