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    Política

    Parlamentarios oficialistas piden que Cancillería solicite antecedentes a Israel tras deportación de chileno

    Los congresistas también critican la imputación por parte del embajador de Israel en Chile, Peleg Lewi, quien señaló que la expulsión de Nicolás Khamis, quien según su relato fue retenido por 35 horas tras una serie de interrogatorios, se debió a “problemas de seguridad nacional para Israel”.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos

    Un grupo de 21 parlamentarios oficialistas realizaron una declaración pública en que exhiben su preocupación sobre el caso del chileno-palestino José Nicolás Khamis Thomas, quien fue deportado por Israel el pasado 28 de julio, luego que se le prohibiera el ingreso a Tel-Aviv.

    Khamis fue expulsado del país, al que asistía por un viaje de vacaciones, por razones de seguridad, según detalló posteriormente el embajador de Israel en Chile, Peleg Lewi.

    Según relató el afectado, tuvo que pasar por una serie de interrogatorios y permanecer cerca de 35 horas en el aeropuerto de Ben Gurión antes de finalmente ser embarcado en un vuelo de regreso a Ámsterdam.

    “Vemos con extrema preocupación la prohibición de ingreso decretada contra un ciudadano chileno, así como los tratos que, según su propio testimonio, recibió durante el procedimiento de inadmisión y posterior expulsión”, señala parte de la declaración.

    Tras ello, critican la razón entregada por el embajador para la expulsión: “problemas de seguridad nacional para Israel”.

    “Una imputación de esta naturaleza, realizada por un diplomático y sin que se hayan dado a conocer antecedentes, pruebas o fundamentos concretos que la respalden, afecta gravemente la honra y la reputación de un ciudadano chileno y no puede ser considerada una afirmación menor ni quedar sin una respuesta institucional”, sostuvieron.

    Por ello, piden a la Cancillería que solicite formalmente a las autoridades israelíes los antecedentes que sustentaron tanto la prohibición de ingreso como las acusaciones difundidas públicamente respecto del ciudadano chileno.

    Además de lo anterior, los congresistas señalaron que este no se trataría de un hecho aislado, ya que otros ciudadanos chilenos con origen palestino o árabe habrían pasado por prohibiciones de ingreso, interrogatorios, retenciones y tratos cuestionables.

    Por ello, piden a la Cancillería hacer una revisión de cómo abordan estas situaciones y la aplicación efectiva del principio de reciprocidad en materia migratoria.

    “La protección de los ciudadanos chilenos en el extranjero no puede depender de consideraciones políticas ni quedar subordinada a la voluntad discrecional de otro Estado. Chile debe actuar con firmeza, coherencia y dignidad en defensa de sus nacionales”, concluyen.

    La misiva es suscrita por Cristian Araya (Rep.), Andrea Balladares (RN), Sergio Bobadilla (UDI), Eduardo Cretton (UDI), Sebastián Cristoffanini (Rep.), Camila Flores (RN), Sergio Gahona (UDI), Sebastián Keitel (Ind.), Alejandro Kusanovic (Ind.), Andrés Longton (RN), Cristóbal Martínez (UDI), Iván Moreira (UDI), Ricardo Neumann (UDI), Paulina Núñez (RN), Mario Olavarría (UDI), Francisco Orrego (RN), Javiera Rodríguez (Rep.), Omar Sabat (UDI), Macarena Santelices (Rep.), Diego Schalper (RN) y Hotuiti Teao (Ind.).

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