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    Chile a la caza de los Oscar 2027: quién es quién en la carrera por convertirse en la candidata local

    Un grupo de 11 cintas aspira a transformarse en la representante nacional en la competencia por la estatuilla a Mejor película internacional. Aquí Gabriel Díaz, presidente de la Academia de Cine de Chile, detalla el proceso de votación, y desmenuzamos cuáles son los títulos postulantes.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    Chile a la caza de los Oscar 2027: quién es quién en la carrera por convertirse en la candidata local

    Aunque resta más de medio año para la ceremonia (14 de marzo de 2027), la carrera por la 99° edición de los Oscar ya está abierta. Este momento del año, entre agosto y septiembre, es la época en que cada país selecciona a su representante para disputar la categoría a Mejor película internacional.

    Chile no es la excepción: este lunes la Academia de Cine de Chile abrió el proceso de votación para que sus miembros elijan a la candidata local. En esta ocasión se inscribieron 11 filmes, un número elevado, pero no el más alto de la historia, afirma a Culto Gabriel Díaz, presidente de la institución desde 2025. Lo que sí es inédito es que la mitad corresponde a cintas dirigidas por mujeres.

    Gabriel Díaz

    “Esta importante señal es en parte resultado de incentivos en la producción que han buscado emparejar una cancha históricamente favorable a los hombres. También está influido por la creación de protocolos de buenas prácticas que han hecho de la producción audiovisual chilena un territorio cada vez más seguro y profesional”, opina Díaz.

    El presidente de la entidad destaca un segundo punto: la presencia de las coproducciones internacionales. “Esto evidencia la importancia de los acuerdos de coproducción para atraer inversión extranjera y para la creación de empleos en la industria audiovisual y también demuestra cómo el talento chileno despierta interés en otros territorios generando alianzas que crean condiciones para que nuestra marca país se posicione internacionalmente. Esperamos que se siga fomentando con altura de miras este favorable escenario de intercambio industrial y cultural”, indica.

    Para aspirar a los Oscar se establece que las postulantes deben estrenarse entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026. En tanto, para los Goya, un proceso que también está habilitado desde esta semana y en el que participan diez películas (la única que no figura en ambas carreras es Il cileno), las fechas son del 1 de noviembre de 2025 al 31 de diciembre de 2026.

    Cuerpo Celeste, de Nayra Ilic García

    En ambos casos los miembros de la Academia de Cine de Chile podrán votar hasta el lunes 24 de agosto. Las ganadoras serán reveladas en una fecha a definir.

    Aquí revisamos los títulos participantes:

    *Cuerpo Celeste, de Nayra Ilic García

    El segundo largometraje de Nayra Ilic García es un coming of age ambientado a inicios de los 90 en el norte del país. Su protagonista es Celeste (Helen Mrugalski), una adolescente que navega por la pérdida y enfrenta un difícil proceso de madurez. Obtuvo menciones especiales en Tribeca y Guadalajara, y el premio a Mejor actriz en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana. Estrenada en cines chilenos en abril de 2026.

    *El Deshielo, de Manuela Martelli

    Tras debutar con 1976 (2022), Manuela Martelli presenta un filme que transcurre en un centro de esquí en 1992. Mientras sus padres han partido a España como parte de la delegación chilena en la Exposición Universal de Sevilla, Inés (Maya O’Rourke) entabla amistad con una esquiadora alemana (Maia Rae Domagala). Todos se transforman en potenciales sospechosos cuando la joven deportista desaparece sin dejar rastro. Tuvo su estreno mundial en el Festival de Cannes 2026, donde Martelli se transformó en la primera chilena seleccionada en Un Certain Regard con un largometraje de ficción. Fecha de estreno en cines: 3 de septiembre de 2026.

    *Después de la Niebla, de Miriam Heard

    El segundo largometraje de la cineasta de origen británico-alemán se basa libremente en la novela homónima de María Edwards. En 1988, una niña llamada María vive durante la semana en una pensión en Osorno y durante los fines de semana regresa a su casa junto a un lago. Cuando los amigos de sus papás vienen de visita desde Santiago, María se siente aún más olvidada. Se estrenó en la edición 2025 de Sanfic. Estrenada en cines en mayo de 2026.

    Guerra de verano, de Alicia Scherson

    *Guerra de Verano, de Alicia Scherson

    En esta adaptación de El Tercer Reich, la novela póstuma de Roberto Bolaño, Alicia Scherson vuelve a trabajar en torno al mundo literario del reconocido autor. La historia sigue a Udo (Dan Beirne), un estadounidense aficionado a los juegos de guerra de estrategia, y a su pareja, Ingrid (Lux Pascal), durante unas vacaciones en la costa chilena en 1989. Mientras ella se enfoca en salir y conocer a los jóvenes de la zona, él se obsesiona con Elsa (Aline Küppenheim), la enigmática dueña del hotel en el que se alojan, y con un hombre conocido como El Quemado (David Gaete). Su estreno mundial fue en el Festival de Tribeca 2026. Fecha de estreno en cines comerciales: por anunciar.

    *Hangar Rojo, de Juan Pablo Sallato

    El primer largometraje de ficción de Juan Pablo Sallato es un thriller basado en el libro Disparen a la bandada. Crónica secreta de los crímenes en la FACH contra Bachelet y otros, de Fernando Villagrán. En los días posteriores al golpe de Estado de 1973, el Capitán Jorge Silva (Nicolás Zárate) se debate entre el deber y la conciencia cuando su escuela de aviación se convierte en un centro de detención. Debutó a nivel mundial en el Festival de Berlín 2026. Fecha de estreno en cines: 1 de octubre de 2026.

    Il cileno, de Sergio Castro San Martín Marco Piovanotto

    *Il Cileno, de Sergio Castro San Martín

    Inspirada libremente en el libro Aldo Marín, carne de cañón, de Juan Cristóbal Guarello, la película sigue a a Aldo (Camilo Arancibia), un joven militante experto en la fabricación de explosivos. Tras salir al exilio y dejar atrás de manera forzada a su familia, subsiste gracias a trabajos de poca monta en Torino, Italia. Su vida cambia de rumbo cuando conoce a una doctora ligada a grupos anárquicos que le ofrece volver a su viejo oficio de fabricar bombas explosivas para grupos revolucionarios. Tendrá su estreno mundial la próxima semana en el marco del Festival de Locarno 2026. Fecha de estreno en cines comerciales: por anunciar.

    *La Perra, de Dominga Sotomayor

    El nuevo filme de Dominga Sotomayor se basa en La perra, de la autora colombiana Pilar Quintana. En una remota isla azotada por el viento frente a la costa chilena, Silvia (Manuela Oyarzún) se gana la vida recolectando algas y comparte una vida tranquila con su pareja. Cuando adopta a Yuri, un cachorro abandonado, sus días se llenan de alegría, amor y una ternura que despierta en ella un anhelo de maternidad que ha reprimido durante años. Debutó en la Quincena de Cineastas en el Festival de Cannes 2026. Fecha de estreno en cines comerciales: por anunciar.

    Lo que no se dijo, de Ricardo Valenzuela

    *Lo Que No Se Dijo, de Ricardo Valenzuela

    El realizador Ricardo Valenzuela se inspira en sus recuerdos de infancia para crear esta comedia con la que debuta en la dirección. Ambientada en el año 1994 en Puerto Montt, la cinta sigue a Margarita (Patricia Cuyul) y Cucho (Héctor Morales), una pareja que intenta vender celulares en zonas rurales y recónditas. Se estrenó en la edición 2025 de Sanfic. Estrenada en cines en noviembre de 2025.

    *Matapanki, de Diego “Mapache” Fuentes

    Largometraje de egreso de Cine UDD que mezcla comedia negra y ciencia ficción. Su protagonista es Ricardo (Ramón Gálvez), un joven punk que pasa los días asistiendo a tocatas junto a sus dos mejores amigos y que tiene a su cuidado a su abuela, quien padece fibromialgia. Un día, tras probar un extraño brebaje alcohólico, adquiere superpoderes y se termina involucrando en una trama de escala global. Fue premiada en FICValdivia 2025 y en la edición 2026 del Festival de Berlín. Estrenada en cines en marzo de 2026.

    Matapanki, de Diego “Mapache” Fuentes

    *Mil Pedazos, de Sergio Castro San Martín

    La segunda cinta del director estrenada en 2026 comienza con una familia que sale de vacaciones junto a su perra. Un accidente en la mitad del desierto deja gravemente herida a la madre, Isabel (Paola Giannini). El padre, Miguel (Daniel Muñoz), intentando salvar a su hija, inicia una travesía personal junto a su retoña para encontrar respuestas. Tres meses después, Isabel despierta de un coma y emprende una búsqueda personal para recomponer a su familia. Tuvo su estreno mundial en el Festival de Málaga 2026. Estrenada en cines en junio de 2026.

    *Si Vas Para Chile, de Amilcar Infante y Sebastián González Méndez

    Este documental relata que en 2021 el norte de Chile fue escenario de una violenta marcha antiinmigrantes, con quema de carpas y pertenencias de familias en Iquique. La dupla de directores recoge el testimonio de quienes continúan llegando a pesar de las adversidades, y de los habitantes del territorio que viven en medio de un conflicto social y otras condiciones inhóspitas. Debutó internacionalmente en la edición 2025 de Hot Docs (Canadá). Estrenada en cines en abril de 2026.

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