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    DMC descarta tornado en Longaví y atribuye daños a fuertes rachas de viento

    El organismo analizó registros audiovisuales y antecedentes atmosféricos tras los daños registrados en Lomas de La Tercera. Aunque se detectaron indicios de una nube embudo, no existe evidencia de que haya alcanzado la superficie.

    Por 
    Roberto Martínez

    La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) determinó preliminarmente que el fenómeno registrado este domingo en el sector Lomas de La Tercera, en Longaví, Región del Maule, correspondió a fuertes rachas de viento y no a un tornado.

    El análisis de los registros visuales y de las condiciones meteorológicas permitió establecer que existieron factores atmosféricos favorables para una intensificación localizada del viento.

    Entre ellos se identificó el desplazamiento de la corriente en chorro hacia la precordillera del Maule y el ingreso de aire frío en niveles bajos de la atmósfera.

    En torno a ello, el meteorólogo Patricio Silva, supervisor de turno de la DMC, explicó que durante la jornada recibieron reportes sobre un supuesto tornado en la zona y posteriormente revisaron los videos disponibles.

    “Analizando la información, nosotros encontramos que no había argumentos concluyentes como para decir que hubiese habido un tornado”, sostuvo.

    Corriente en chorro y aire frío

    De acuerdo con el especialista, la zona central se encontraba bajo un escenario de inestabilidad posterior al paso de un sistema frontal, condición que favoreció la formación de tormentas eléctricas durante la tarde.

    A este escenario se sumó el desplazamiento de la corriente en chorro. Según Silva, durante la mañana esta se encontraba al sur de la Región de Coquimbo y posteriormente avanzó hacia la precordillera del Maule.

    Caída de árbol en Longaví Foto: @alegriagonzaa

    “El desplazamiento de la corriente en chorro, que en la mañana estaba ubicado al sur de la región de Coquimbo y hoy día después, en la tarde, se desplazó a la precordillera de la Región del Maule, justamente entró por ahí”, recalcó.

    En paralelo, una masa de aire frío situada por debajo de los 1.500 metros avanzó desde el sur hacia la precordillera de Ñuble y Maule. La coincidencia de ambos procesos generó un incremento importante de las velocidades del viento en determinados sectores.

    “Esos dos fenómenos generaron incremento de viento importante dentro de un contexto de inestabilidad”, acotó.

    Los registros audiovisuales examinados por Meteorología sí presentan indicios compatibles con una nube embudo. Sin embargo, Silva precisó que no existe evidencia que permita establecer que esta formación haya alcanzado la superficie, condición necesaria para confirmar la ocurrencia de un tornado.

    “Había indicios de una nube tipo embudo, pero sin que llegara a la superficie, se veía a bastante distancia del suelo”, aseveró.

    El especialista recalcó que, con los antecedentes disponibles, el episodio debe ser caracterizado como un evento de viento fuerte asociado a las condiciones atmosféricas presentes en la zona.

    Daños en Longaví

    Durante la jornada, los sectores de Lomas de La Tercera, Callejón El Guindo y Vuelta El Llano registraron caída de árboles, desprendimiento de techumbres y afectaciones en el tendido eléctrico.

    Personal municipal y Bomberos se desplegaron para despejar las rutas y realizar labores de emergencia. Senapred, en tanto, mantiene la alerta temprana preventiva regional por evento meteorológico, vigente desde el 16 de septiembre y hasta que las condiciones así lo ameriten.

    El organismo continúa coordinando el levantamiento de información y la evaluación de los daños registrados en la comuna.

    Más sobre:LongavíTornadoDMCRegión del MauleVientoNacional

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