PDI incauta más de 800 kilos de cannabis en operativo contra estructura criminal en la Región Metropolitana

Detectives de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana incautaron más de 800 kilos de cannabis en el marco de una investigación por infracción a la Ley N° 20.000, desarrollada en coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente.

Las diligencias permitieron establecer el funcionamiento de una estructura criminal vinculada al tráfico de drogas, dedicada a la recepción, acopio y posterior distribución de importantes remesas de sustancias ilícitas en la Región Metropolitana.

Como resultado del procedimiento, fue detenido un ciudadano venezolano de 37 años, quien registra un antecedente por tráfico de pequeñas cantidades de droga correspondiente a 2022.

De acuerdo con la información entregada, el detenido mantiene además situación migratoria regular.

PDI incauta más de 800 kilos de cannabis en operativo contra estructura criminal en la Región Metropolitana

Al respecto, el jefe de la brigada antinarcóticos metropolitanas, Eduardo Gatica, señaló que se trata de “un ciudadano extranjero, de nacionalidad venezolana mayor de edad, regular en nuestro país, quien trasladaba una importante cantidad de drogas desde la comuna de Ñuñoa hacia la comuna de Santiago, procediendo la detención en las cercanías del Parque O’Higgins”.

En ese sentido, precisó que “ la droga iba a ser comercializada y puesta a disposición de sus consumidores preferentemente en distintas fondas y ramadas de la Región Metropolitana ”.

Finalmente, detalló que esta “habría sido ingresada por pasos fronterizos no habilitados de la región de Antofagasta”.

El procedimiento se enmarca en el trabajo investigativo y operativo especializado de la PDI para detectar estructuras dedicadas al tráfico de drogas, particularmente aquellas orientadas al ingreso, almacenamiento y distribución de grandes cantidades de sustancias ilícitas en el territorio nacional.

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