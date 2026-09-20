El Team Chile se apodera de la natación artística y obtiene todas las medallas de oro de los Juegos Suramericanos
Tras imponerse en la prueba de equipo mixto, la delegación nacional consiguió ganar en todas las competencias de la disciplina de los Odesur.
El Team Chile dominó la natación artística de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 por completo. El equipo mixto se quedó con la medalla de oro y cerró un fin de semana histórico, en el que la delegación nacional obtuvo todas las máximas preseas de la disciplina.
El conjunto conformado por Nicolás Campos, Theodora Garrido, Trinidad García, Soledad García, Bárbara Copelli, Florencia Lazcano, Eva Rubio, Chloé Plaut, Adriana Cerda y Macarena Vial se impuso tras realizar una presentación magistral.
El equipo entrenador por Sandra Mella y Catalina Fleckenstein se ubicaba en la segunda posición tras las rutinas técnica y libre, siendo superado por Colombia, pero un gran desempeño en la acrobática le permitió obtener un nuevo oro para el Team Chile. Dominio absoluto.
Este sábado, las hermanas Soledad y Trinidad García ganaron la competencia de parejas, mientras que la dupla de Nicolás Campos y Theodora Garrido hizo lo propio y se impuso en el dueto mixto.
Más medallas de oro
En tanto, el Team Chile también sumó otra medalla de oro en el concurso ecuestre. El equitador Mateo Garín, acompañado de Dakota, conquistó la competencia tras una gran actuación en salto, la última prueba del concurso completo.
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