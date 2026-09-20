Detienen a imputado por lesiones graves contra dos mujeres en Tomé: las atacó con arma cortopunzante

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un hombre por su presunta responsabilidad por el delito de lesiones graves en contra de dos mujeres heridas con arma cortopunzante en la comuna de Tomé, Región del Biobio.

La Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) detuvo al hombre chileno de 53 años tras un proceso investigativo, que incluyó toma de declaraciones, empadronamientos y análisis de cámaras de seguridad, antecedentes que permitieron establecer la dinámica de los hechos e identificar al presunto autor de la agresión.

El jefe de la Bicrim, Freddy Arroyo, detalló que la madrugada del 19 de septiembre las víctimas se encontraban compartiendo con otras personas al interior de un domicilio cuando el imputado llegó. Tras sostener una riña, sacó el arma cortopunzante y las agredió.

Producto de la agresión, una de las víctimas tuvo que permanecer hospitalizada en el Hospital Las Higueras de Talcahuano debido a heridas cortantes en la zona cervical, hombro y región auricular.

En tanto, la segunda mujer sufrió lesiones en sus brazos y muñecas.

El detenido contaba con antecedentes policiales por detenciones anteriores, fue puesto a disposición del tribunal competente para su respectivo control de detención.