El Atlético de Madrid da el golpe y se queda con el derbi ante un Real Madrid que reflota sus dudas

Figuras, millones, nuevo técnico y refuerzos, pero las mismas dudas. El Real Madrid vivió una jornada de sufrimiento en el Metropolitano. El Atlético de Madrid se impuso por 2-1 y se quedó con el derbi.

En la séptima jornada de LaLiga, ambos equipos capitalinos salieron a jugarse todo. El encuentro presentó urgencia para ambos, sobre todo por el arrollador inicio del Barcelona, que se encumbró en la cima del torneo. Se trató de un duelo clave para dos equipos que quieren competirle el título a los culés.

En el recuerdo también estaba latente el 5-2 de la temporada pasada, que sacó a la luz las complicaciones que tendría el equipo a lo largo del curso.

Por otra parte, se trató del primer gran test de José Mourinho al mando de su segunda etapa del Madrid. Evidentemente, no lo pasó, y sufrió la segunda derrota en el certamen. La primera fue ante el Betis de Manuel Pellegrini.

El Atlético es escolta

Fue un encuentro apretado, marcado por la intensidad. Los jugadores no se guardaron nada y salieron con todo. Los duelos, empujones y faltas fueron recurrentes. Los excesivos parones también. Las revoluciones estuvieron por lo alto.

Las amarillas comenzaron a aparecer, además de otras acciones que los rivales pedían como algo más. Por otra parte, hubo casi nulas llegadas claras.

Una entrada de Kang In Lee y otra de Cuti Romero fueron pedidas como rojas. Sin embargo, la expulsión llegó en la otra vereda. Giuliano Simeone le ganó la espalada a Huijsen, que lo agarró cuando este entró al área. Tras revisión en el VAR, el árbitro decidió mostrarle la roja. El penal fue cambiado por gol por Grimaldo (53′). Complejo panorama para los merengues.

El tanto golpeó a un equipo al que ya le costaba generar y seis minutos después vino la sentencia. Simeone centró para Jonathan David (59′), que anotó el segundo para la algarabía del público colchonero.

Ni la serie de modificaciones le dio otra cara al cuadro merengue. De hecho, estuvo más cerca el local del tercero. En el 65′, por ejemplo, la zaga blanca sacó dos pelotas de la línea seguidas.

En el cierre, con más ganas que otra cosa, llegó el descuento. Rudiger (88′), de cabeza, anotó. Los merengues presionaron durante los últimos minutos y se volcaron en ataque, pero los colchoneros terminaron sosteniendo la ventaja y se quedaron con el resultado.

Con esta victoria, el Atlético de Madrid se ubicó como escolta, escalando hasta las 16 unidades, mismas que el Betis de Manuel Pellegrini. El Real Madrid se quedó con una menos. En tanto, el Barcelona es el flamante líder, con 21 puntos en siete jornadas.