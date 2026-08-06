Participa por entradas para ver a Paulo Londra en Movistar Arena

El próximo 20 de agosto, Paulo Londra regresará al escenario del Movistar Arena para reencontrarse con el público chileno en una noche que promete reunir sus grandes éxitos y las canciones de su más reciente gira Next Rounds. El artista argentino, considerado uno de los grandes referentes de la música urbana en Latinoamérica, vuelve al país con un espectáculo que recorrerá los temas que marcaron a toda una generación, como Adán y Eva, Homerun, Tal Vez y 1%.

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¿Cómo participar?

Es muy fácil:

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Busca la publicación oficial del concurso que se publicará a contar del viernes 7 de agosto.

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¡Mucha suerte y nos vemos en el Movistar Arena!