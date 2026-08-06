Participa por entradas para ver a Paulo Londra en Movistar Arena
¿Te gustaría vivir en vivo el esperado regreso de Paulo Londra a Chile? Participa en el concurso exclusivo para suscriptores de La Tercera y podrás ganar entradas para disfrutar uno de los conciertos más esperados del año. ¡Solo debes seguir las instrucciones en nuestro Instagram!
El próximo 20 de agosto, Paulo Londra regresará al escenario del Movistar Arena para reencontrarse con el público chileno en una noche que promete reunir sus grandes éxitos y las canciones de su más reciente gira Next Rounds. El artista argentino, considerado uno de los grandes referentes de la música urbana en Latinoamérica, vuelve al país con un espectáculo que recorrerá los temas que marcaron a toda una generación, como Adán y Eva, Homerun, Tal Vez y 1%.
¡Participa por entradas!
En LT Beneficios queremos invitarte a ser parte de esta experiencia.
Estamos sorteando entradas para el concierto de Paulo Londra entre nuestros suscriptores, a través de un concurso exclusivo en nuestra cuenta de Instagram.
¿Cómo participar?
Es muy fácil:
- Sigue la cuenta de @ltbeneficios en Instagram.
- Busca la publicación oficial del concurso que se publicará a contar del viernes 7 de agosto.
- Sigue las instrucciones indicadas en ese post para participar.
📲 Todos los detalles, condiciones y mecánica del concurso estarán disponibles en la publicación oficial de Instagram.
Un beneficio exclusivo para suscriptores
Este concurso está dirigido exclusivamente a los suscriptores vigentes de La Tercera.
Si aún no sigues a @ltbeneficios, esta es una excelente oportunidad para mantenerte al día con nuevos beneficios, concursos y experiencias exclusivas que publicamos todas las semanas.
¡Mucha suerte y nos vemos en el Movistar Arena!
Lo Último
Lo más leído
2.
5.
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.