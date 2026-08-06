Montañista que sobrevivió a tragedia en que murió Andrés Regueira en Perú: “No le deseo a nadie vivir lo sucedido”

Desde las 20.00 horas de este jueves, en el Santuario Valle Hermoso de Chicureo, la comunidad de Schoenstatt de Colina efectuará una misa para orar y recordar a Andrés Regueira Solo de Zaldívar.

El joven de 21 años falleció en Perú realizando montañismo.

Según información de La República, Regueira cayó unos 900 metros durante su ascenso al nevado Huascarán, en Áncash, al norte de Lima. La caída se produjo mientras escalaba la ruta Gusher, ubicada en la cara noreste de la montaña, el martes 4 de agosto.

Este miércoles, al mediodía, rescatistas de la Policía de Alta Montaña y del Socorro Andino Peruano, lograron ubicarlo y rescatar su cuerpo.

El accidente se produjo a 24 horas de que se levantara la restricción en la zona por las condiciones climáticas adversas.

Junto a él, otro chileno realizaba el ascenso y resultó herido.

El nevado Huascarán mide 6.768 metros y se le considera una de las montañas mas peligrosas del mundo.

“Apoyé todo lo que pude”

Michael Millán, de 31 años, reportó lo ocurrido y logró sobrevivir tras recibir auxilio de equipos de rescate peruanos.

En publicaciones en Instagram, Millán se refirió a lo ocurrido.

“No le deseo a nadie vivir lo sucedido. Apoyé todo lo que pude después del accidente. Durmiendo solo dos horas, volví a ascender hasta el lugar de los hechos para indicarles a los rescatistas dónde se encontraba Andrés. Mis respetos para ellos. Tengo un revoltijo de emociones, no me encuentro bien mentalmente”, escribió.

Millán también publicó un mensaje en que agradeció al fallecido montañista la compañía en la montaña.

“Espero encuentres el descanso entre las altas cumbres más bellas. Vuelvo a reiterar mi más sentido pésame a la familia, espero encuentren consuelo en que Andrés fue inmensamente feliz haciendo lo que más le apasionaba en la vida”, expresó.

Fallecido era bombero y estudiaba en la UC

El deportista estudiaba derecho en la Universidad Católica.

La Facultad de Derecho UC informó que el joven ingresó a la carrera en 2024 y estaba cursando su tercer año.

El decano, Gabriel Bocksang, manifestó su pesar y entregó sus condolencias a la familia y amigos.

“Una partida tan temprana e inesperada nos conmueve profundamente. Quisiera pedirle a toda la comunidad Derecho UC que estemos unidos en oración por Andrés, por su familia, sus amigos y sus seres queridos. En particular, quisiera también agradecer por la entrega constante que Andrés nos brindó como estudiante”, manifestó el decano.

La Bomba Chicureo, 5° Compañía del Cuerpo de Bomberos de Colina Lampa, en la que Andrés Regueira era voluntario junto a su hermano, se sumó a las muestras de pesar.

“Agradecemos los momentos vividos junto a él y el tiempo que nos regaló. Queremos acompañar a su familia y amigos en este difícil momento, en especial a su hermano, nuestro voluntario Pablo Regueira enviándoles todo nuestro amor, apoyo y cariño”, expresaron.