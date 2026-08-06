Joaquín Niemann brilla en la casa de Donald Trump y cierra como líder la primera jornada del LIV Golf de Nueva York

Después de un paso poco feliz por Inglaterra, donde no pasó el corte en el Abierto Británico y terminó en un opaco puesto 28 en el LIV de Reino Unido, Joaquín Niemann retornó al circuito en la fecha de Nueva York, que se disputa en el Trump National Golf Club Bedminster. Y lo hizo con una primera ronda notable, donde desplegó todo su talento y terminó en el primer lugar de la ronda inicial, con 64 golpes (-7).

La jornada inaugural estuvo marcada por la gran actuación del chileno y también por la presencia de agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos, pues se espera que el presidente Donald Trump aparezca en su club durante alguna de las cuatro jornadas del torneo.

Esta sería la tercera aparición del mandatario norteamericano en un torneo de golf profesional celebrado en uno de sus clubes este año. En mayo, asistió a la ronda final del Campeonato Cadillac del PGA Tour en el Trump National Doral en Miami y a la tercera ronda del LIV Golf Virginia, que se realizó en el Trump National Golf Club en Lowes Island en Sterling.

En la cancha, el talagantino, quien estuvo acompañado por el experimentado entrenador Pete Cowen, comenzó con un birdie en el primer hoyo, luego consiguió tres consecutivos en la tercera, cuarta y quinta bandera, que lo llevaron de inmediato a ponerse en los puestos más altos. Un nuevo acierto en la octava estación lo puso en el primer lugar.

Joaco mostró mucha solidez desde el tee y bastante precisión en el putt, mejorando considerablemente lo que había realizado en las últimas semanas. Así, dos nuevos birdies, en el hoyo 13 y 14, lo despegaron del británico Ian Poulter, quien le había dado caza. Finalmente, este último quedó a dos impactos, al igual que el australiano Lucas Herbert.

“Disfruté mucho mi día de hoy. Es un lugar precioso. Es un placer estar de vuelta aquí en Trump Bedminster. Sí, estoy feliz de estar aquí jugando buen golf. Tengo muchas ganas de que lleguen los próximos tres días”, declaró el líder del certamen.

“Hoy me ha ido bastante bien. Sí, me siento bien. Sigo con mi rutina. Siento que cada vez que hago lo mismo, veo mis líneas, sigo mi rutina y veo si entra (el putter). Hoy entró”, añadió.

Puntero por equipos

La notable jornada de Niemann le dio la punta a Torque GC en la competencia por equipos, con -4. Si bien los mexicanos Carlos Ortiz y Abraham Ancer culminaron en el 14º lugar (par) y el colombiano Sebastián Muñoz finalizó en el 36º puesto (+3), la sola producción del golfista nacional bastó para estar en lo más alto.

En tanto, el español Jon Rahm, el líder y principal candidato al tricampeonato, no tuvo una buena jornada y fue 24º (+1). Peor le fue a su escolta, el local Bryson DeChambeau, el único que podría alcanzarlo en la lucha por el título y que cerró en el 49º lugar (+5). Joaco, subcampeón en 2024 y 2025, marcha en la quinta posición de la temporada y buscará terminar dentro del podio.

El torneo también se celebra bajo un especial ambiente tras el anuncio de Scott O’Neil, CEO del LIV, quien confirmó un acuerdo con un inversionista secreto para garantizar la continuidad del circuito durante las próximas temporadas bajo un especial formato en el que los golfistas actuarán como accionistas.