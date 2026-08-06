Arturo Squella y Máximo Pavez liman asperezas en encuentro en La Moneda

La polémica que hace unos días tensionó la relación entre el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella; y el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, pareció quedar, al menos por ahora, resuelta.

Ambos coincidieron este jueves en La Moneda, luego de que Squella sostuviera una cita con el subsecretario de Desarrollo Regional, Sebastián Figueroa. Quienes conocieron ese encuentro, aseguran que también se sumó otra militante republicana: la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf.

Con el ambiente más distendido, Pavez se incorporó a la reunión donde protagonizaron un cordial reencuentro, el primero desde la filtración de un chat privado que remeció al oficialismo.

En el mensaje, enviado a un grupo integrado por exmiembros de la Fundación Jaime Guzmán, Squella responsabilizaba a Pavez por el manejo de la salida del entonces subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, quien dejó el gobierno luego de conocerse un test de drogas positivo.

“Muy grave el daño que le han hecho a Juan Pablo. Espero podamos revertirlo (...). Por el momento sería bueno que @Máximo Pavez le pidiera perdón a Juan Pablo por el desdén frente al caso, por los trascendidos maliciosos que circulan contra JP y por la irresponsabilidad frente a todo el proceso”, escribió el timonel republicano.

La divulgación del mensaje generó incomodidad en Palacio y abrió un nuevo foco de tensión entre La Moneda y el principal partido del oficialismo. Incluso, el intercambio también salpicó al titular de Interior y la Segegob, Claudio Alvarado.

Sin embargo, esa distancia no se evidenció durante la actividad de este jueves. Quienes presenciaron el encuentro describieron una interacción distendida entre ambos, sin señales de la tensión que algunos anticipaban tras la controversia.

Al abandonar La Moneda, Squella lo hizo acompañado de Pavez hasta la puerta. “Hay una amistad de muchos años trabajando juntos y vamos a seguir haciendo mucho”, dijo el senador al retirarse de Palacio.