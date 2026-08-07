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    Política

    Mesa técnica de la UDI entrega propuesta “Más trabajo para Chile ahora” al ministro Tomás Rau

    "Con un desempleo del 9,4%, y especialmente alto entre las mujeres y jóvenes, recuperar la capacidad de crear empleo formal tiene que ser una prioridad nacional”, explicó la diputada Constanza Hube.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes
    Santiago, 6 de julio 2026. Directiva de la UDI, conforman la mesa, Mas trabajo para Chile, que genera propuesta de reactivacion de empleo ante la crisis laboral que afronta el pais. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Este viernes, a las 12.30 horas, los principales líderes de la UDI llegarán al Ministerio del Trabajo para entregar a titular de esa cartera, Tomás Rau, la propuesta Más trabajo para Chile ahora, que redactó una mesa de parlamentarios, exautoridades y expertos para enfrentar la crisis de empleo que enfrenta el país.

    “La situación laboral del país es insostenible y los datos son categóricos: existe un 88% de pesimismo laboral y la depresión se ha triplicado entre los cesantes, mientras el empleo se consolida como una de las principales preocupaciones de los chilenos”, contextualiza la propuesta.

    La instancia fue coordinada por la diputada Constanza Hube. De ella participaron el presidente y el secretario general de la UDI, Guillermo Ramírez y Juan Antonio Coloma, respectivamente, junto a los diputados Sergio Bobadilla, Ricardo Neumann, Jaime Coloma, Flor Weisse y Mario Olavarría, y los exministros Evelyn Matthei, Nicolás Monckeberg, Camila Merino y Juan Andrés Fontaine, además de expertos y otras exautoridades.

    Chile no necesita más diagnósticos sobre el desempleo, necesita soluciones. Por eso conformamos la mesa Más Trabajo para Chile Ahora, para elaborar propuestas concretas de corto, mediano y largo plazo. Con un desempleo del 9,4% y especialmente alto entre las mujeres y jóvenes, recuperar la capacidad de crear empleo formal tiene que ser una prioridad nacional”, explicó la diputada Hube.

    Foto: Pablo Vásquez Pablo Vásquez R.

    En primer lugar, el documento incluye propuestas pensadas para ser implementadas en el corto plazo. Una de ellas es ajustar el Subsidio Unificado al Empleo. “Un subsidio bien diseñado puede abrir la puerta laboral a decenas de miles de jóvenes”, se explica.

    Otra es “acelerar la ejecución del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas y la Subdere”. “Necesitamos acelerar el ritmo de gasto para generar más empleo lo antes posible”, se plantea en el documento.

    Además, se sostiene que “el ajuste de gasto fiscal para 2026 no debe incluir el gasto en capital” y se propone incorporar a los ministerio de Vivienda y Obras Públicas a la mesa interministerial por el empleo.

    En cuanto a las propuestas de mediano plazo, una de las principales es “acelerar la tramitación de proyectos en calificación ambiental”. “Hay 26 mil empleos esperando en la fila de la burocracia ambiental: destrabarlos es la reactivación más rápida disponible”, se sugiere.

    La propuesta también propone “eliminar retrasos y agilizar concesiones que ya han sido adjudicadas por el Ministerio de Obras Públicas, pero cuya ejecución está trabada” y flexibilizar el uso de vacaciones. “Más flexibilidad para tomar vacaciones significa menos rigidez para contratar”, se argumenta.

    Asimismo, se postula la necesidad de “flexibilizar la polifuncionalidad de los contratos de trabajo” y “permitir sistemas excepcionales de distribución de jornada con posterior aviso a la Dirección del Trabajo”.

    “Menos papeleo antes de contratar, más fiscalización después: así se agiliza el empleo sin renunciar al control”, se lee en el documento.

    Otras iniciativas pensadas para el mediano plazo son “promover las prácticas de la educación media técnico-profesional”, poner fin al abuso de los “sindicatos del día después” y de los “sindicatos de papel”.

    Las ideas a largo plazo de la mesa incluyen disminuir la judicialización laboral, revisar los dictámenes de la Dirección del Trabajo de los últimos diez años e “imponer plazos y exigencias más estrictas de pago efectivo de los organismos públicos y empresas públicas a sus proveedores”.

    Junto con eso, se plantea la necesidad de “capacitar a mujeres en oficios no tradicionales” y crear el “sistema de primera experiencia laboral juvenil”.

    Por último, la mesa enfatiza la necesidad de avanzar en la agenda legislativa en curso en materia laboral. En ese específico, se considera clave aprobar los proyectos de adaptabilidad laboral y de sala cuna universal.

    “Las familias no pueden seguir esperando. Cada día sin empleo es un día de angustia, de proyectos truncados y de dignidad postergada. Por eso, ponemos a disposición del gobierno estas propuestas concretas. Esperamos una respuesta favorable y trabajar en conjunto”, sostuvo el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez.

    Por su parte, el diputado Ricardo Neumann (UDI) comentó:“La mejor política social no es un subsidio, es un empleo. Por eso se hace urgente enfrentar la emergencia laboral con propuestas serias y de aplicación inmediata, especialmente en regiones como O’Higgins, que hoy está entre las más golpeadas por el desempleo. Nuestra agenda es clara: acelerar obras públicas e infraestructura para crear trabajo ahora, destrabar inversiones, fortalecer el apoyo a las pymes, facilitar la contratación de jóvenes y mujeres, y dar mayor flexibilidad a sectores estacionales como el turismo”.

    Más sobre:UDIPolíticaTrabajoTomás RauEvelyn MattheiConstanza Hube

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