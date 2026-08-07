Ucrania sufre escasez de sistemas de defensa antimisiles en medio de dudas sobre las reservas de misiles Patriot de EE.UU.

Una columna de humo negro se eleva tras los ataques rusos contra Kiev, Ucrania, el 2 de julio de 2026. Foto: Xinhua

“Atención, (misil) balístico hacia la región de Kiev”o “Bomba Guiada a Zaporiyia”, son algunos de los mensajes del canal de Telegram de la Fuerza Aérea ucraniana alertando de ataques rusos, que Kiev ha tenido dificultades en interceptar debido a la disminución de las reservas de interceptores.

Así, los equipos de rescate trabajaron el jueves para sofocar incendios y retirar escombros en la ciudad de Balakliia, en el este de Ucrania, después de que los ataques rusos contra viviendas durante la noche dejaran tres muertos y 19 heridos, según informaron las autoridades en la aplicación de mensajería Telegram.

Doce más resultaron heridas en la ciudad de Sumy, tras un ataque con bombas aéreas guiadas, según informó la policía ucraniana en Telegram. Mientras que un ataque con drones contra una furgoneta dejó seis heridos en la región sureña de Jersón, según informó la administración regional en Telegram.

En este contexto, el presidente Volodimyr Zelensky, indicó The Times, suplicó a sus aliados que enviaran misiles interceptores Patriot de fabricación estadounidense después de que Ucrania se quedara sin existencias, dejando a la capital indefensa ante un ataque balístico masivo que mató al menos a 17 personas este miércoles.

El ataque nocturno contra Kiev fue uno de los más intensos de una campaña que Rusia ha llevado a cabo durante semanas para agotar las defensas aéreas de Ucrania con andanadas de misiles balísticos.

Ucrania no pudo interceptar ninguno de los 28 misiles rusos disparados contra la capital, tras quedarse sin interceptores para el sistema Patriot, el único sistema de defensa aérea capaz de derribar misiles balísticos de alta velocidad.

“Los interceptores balísticos son lo que podría haber salvado la vida de los fallecidos hoy”, dijo Zelensky en una publicación en redes sociales confirmando el ataque.

“Es muy importante que los socios comprendan que los retrasos en las entregas o la falta de medidas antibalísticas provocan víctimas y destrucción tan terribles”.

Zelensky añadió que las reservas de misiles de defensa aérea se han reducido a la tercera parte este año en comparación con el año pasado, mientras que Rusia ha intensificado el uso de misiles balísticos.

Serhii Beskrestnov, asesor del presidente de Ucrania en materia de desarrollo de tecnología de defensa, estima que Rusia es capaz de lanzar 100 misiles balísticos al mes para atacar centros logísticos, instalaciones industriales, bodegas de alimentos y edificios.

“La guerra de desgaste ha entrado en su siguiente fase”, dijo en la aplicación Telegram.

Además de sus propias capacidades, Rusia recurrió nuevamente al despliegue de misiles norcoreanos. La semana pasada, las tropas de Moscú dispararon los dos primeros misiles norcoreanos desde agosto pasado, según informó Ucrania.

Foto: @IuliiaMendel

La escasez mundial de interceptores Patriot se ha visto agravada por la guerra en Irán, que ha llevado a Estados Unidos y a sus aliados del Golfo a depender de estos sistemas para contrarrestar los misiles y drones iraníes.

Según medios estadounidenses, citados por The Times, Ucrania ha recibido 600 misiles Patriot a lo largo de toda la guerra, en comparación con los 800 utilizados para repeler los ataques iraníes solo en los primeros días de ese conflicto.

El sábado, tras los ataques que dejaron nueve muertos en Kiev, Zelensky reveló que esas reservas se habían agotado. “Solo se interceptó un misil balístico simplemente porque no hay interceptores para los sistemas Patriot”, escribió.

Ucrania, escribió el diario The Times, es uno de los aproximadamente 20 países que esperan los interceptores Patriot, cuya fabricación puede tardar más de dos años y cuesta alrededor de 4 millones de dólares por misil.

Según la inteligencia militar ucraniana, citada por Reuters, una unidad de misiles norcoreana ha comenzado a desplegarse en el oeste de Rusia y podría estar equipada con 120 misiles balísticos y seis lanzadores. Moscú y Pyongyang no hicieron comentarios al respecto.

Estados Unidos

La semana pasada, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) estimó que Estados Unidos ha utilizado más de la mitad de sus inventarios de interceptores Patriot PAC-3 MSE y THAAD durante sus operaciones militares contra Irán este año.

El informe estima que las existencias estadounidenses de interceptores Patriot PAC-3 MSE han caído de más de 2.300 antes del conflicto, que comenzó el 28 de febrero, a aproximadamente 800, mientras que los inventarios de interceptores THAAD se han reducido casi a la mitad.

Estados Unidos también utilizó más de 1300 misiles balísticos tácticos del Ejército en las primeras semanas de combate, según declaró un funcionario estadounidense al Washington Post. Las reservas de misiles ATACMS, un misil de corto alcance, también demandado por Ucrania, están prácticamente agotadas, según una fuente cercana a la situación que habló con el diario, una evaluación que Reuters también publicó a principios de esta semana.

Mark Cancian, asesor sénior del CSIS y coautor del informe, declaró a Radio Free Europe /Radio Liberty, que la escasez deja a Washington con poca flexibilidad para abastecer a Ucrania.

Un vehículo militar pasa junto a los sistemas de defensa aérea Patriot instalados en el aeropuerto de Rzeszów-Jasionka al atardecer en Jasionka, sureste de Polonia, el 6 de marzo de 2025. Foto: Archivo SERGEI GAPON

“Ucrania no podrá esperar muchos interceptores —o ningún interceptor— de Estados Unidos durante bastante tiempo”, declaró Cancian. “Estados Unidos ha agotado sus reservas... Nos quedan entre 800 y 900 (interceptores Patriot). Los planificadores de guerra no quieren bajar de esa cifra, así que sería muy difícil proporcionar a Ucrania alguno de esos misiles o cualquier otro de nueva producción”.

Cancian afirmó que Ucrania tal vez tenga que buscar misiles S-300 de diseño soviético en países que aún operan el sistema e intensificar los esfuerzos para destruir los lanzadores de misiles rusos antes de que puedan disparar.

CNN, citando a funcionarios anónimos, informó el 4 de agosto que las existencias de misiles Patriot habían caído a niveles “peligrosamente bajos”. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, rechazó ese informe, calificándolo de “noticia falsa”.

Tan solo unos días antes, el Pentágono anunció acuerdos con Lockheed Martin y Northrop Grumman para ampliar la producción de los interceptores Patriot PAC-3 y THAAD.

El presidente estadounidense, Donald Trump, insistió a primera hora del 6 de agosto en que Estados Unidos posee cantidades “masivas” de municiones.

Trump afirmó durante la noche del lunes que Estados Unidos posee “enormes cantidades” de municiones, declarando en Truth Social que “se están fabricando y enviando grandes cantidades a Estados Unidos según sea necesario”. Añadió que “se está buscando a los responsables de estas declaraciones traidoras” .

Más tarde, el jueves, el presidente dijo en una publicación aparte que estaba “sumamente contento con el trabajo que está haciendo Pete Hegseth. Todo ha sido extraordinario”, escribió Trump, y sugirió que informar lo contrario podría ser “traición”.

En la cumbre de la OTAN celebrada el mes pasado en Ankara, el presidente Trump dijo que Washington concedería a Ucrania una licencia para producir los interceptores a nivel nacional, pero la semana pasada se retractó de esa promesa , diciendo: “Aquellas personas a las que les das esa tecnología, algún día pueden volverse contra ti”.

Muchos Estados miembros europeos de la OTAN poseen misiles Patriot en su arsenal, los cuales podrían transferir a Ucrania con el permiso de Estados Unidos. Desde que Trump recortó la ayuda a Ucrania, los aliados europeos han adquirido armamento estadounidense, incluidos misiles Patriot, antes de entregarlo a Kiev.

Sin embargo, la escasez crítica de existencias a nivel mundial ha generado temor entre los estados a desprenderse de sus interceptores por miedo a no poder reemplazarlos. La producción actual de misiles Patriot ronda los 620 misiles al año, y aumentarla llevará hasta cuatro años, indicó The Times.

En la cumbre de la OTAN, Zelensky describió el arsenal balístico de Moscú como la última ventaja de Rusia, y añadió: “Somos capaces de hacer todo lo demás por nuestra cuenta, pero cuando se trata de defensa aérea necesitamos la determinación de nuestros socios”.

Durante una visita a Washington la semana pasada para el funeral del senador Lindsey Graham, Zelensky le pidió a Trump que consiguiera el permiso de Elon Musk para que Ucrania utilizara su servicio de internet Starlink dentro de Rusia para atacar sus lanzadores de misiles. Si bien Musk ha dado a Ucrania, a regañadientes, permiso para usar el sistema en operaciones con drones, se ha negado a permitir su uso en operaciones ofensivas en territorio ruso.

“Llevar la lucha a las plataformas de lanzamiento rusas podría ayudar a superar la dependencia de Ucrania de los misiles Patriot. Ucrania también está desarrollando su propio sistema de defensa antimisiles en colaboración con gobiernos europeos. El proyecto de defensa antimisiles Freyja fue lanzado oficialmente en París el mes pasado por diez gobiernos europeos y doce empresas de defensa. Sin embargo, no se espera que esté listo para su uso hasta bien entrado el próximo año”, sostuvo el periódico.