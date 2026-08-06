Qué es el cáncer de las vías biliares, la enfermedad que provocó la muerte de una tiktoker de 26 años

La influencer estadounidense de 26 años, Sydney Towle murió este miércoles tras sufrir complicaciones por un cáncer de las vías biliares , también llamado colangiocarcinoma.

La joven había compartido durante los últimos años su experiencia con la enfermedad en TikTok , donde reunió a más de un millón de seguidores mostrando su tratamiento , vida cotidiana y cómo realmente se ve una persona joven con cáncer.

Su fallecimiento fue confirmado por su familia a través de sus redes sociales, luego de que días antes informaran que había ingresado a cuidados paliativos.

Contra los prejuicios del cáncer

Tras recibir el diagnóstico, Towle decidió convertir su experiencia en un espacio para hablar sobre el cáncer en adultos jóvenes y mostrar cómo era convivir con la enfermedad más allá de los hospitales.

En TikTok compartía desde las sesiones de quimioterapia, las cirugías y las visitas médicas hasta momentos de su vida cotidiana, como viajes por Europa, caminatas, videos de baile, tendencias de la plataforma y publicaciones sobre moda.

También hablaba con sinceridad sobre el impacto emocional del diagnóstico, la incertidumbre del tratamiento y las dificultades para mantener una vida social mientras enfrentaba el cáncer.

Qué es el cáncer de las vías biliares, la enfermedad que provocó la muerte de una tiktoker de 26 años. Foto: Instagram @sydneytowle

Su contenido buscaba desafiar la idea de que una persona con una enfermedad grave debe lucir o actuar de una determinada manera .

Mientras recibía tratamiento, continuó viajando, creando contenido y mostrando que aún era posible disfrutar de momentos cotidianos, un mensaje que conectó con más de un millón de seguidores en TikTok.

¿Qué es el cáncer de las vías biliares?

El colangiocarcinoma, también conocido como cáncer de los conductos biliares, es un tumor que se desarrolla en los conductos que transportan la bilis desde el hígado hasta la vesícula biliar y el intestino delgado .

De acuerdo con Clínica Mayo, uno de los principales desafíos de esta enfermedad es que, en la mayoría de los casos, se diagnostica cuando ya está avanzada, lo que dificulta el éxito de los tratamientos.

Síntomas y factores de riesgo

Entre los síntomas más frecuentes del colangiocarcinoma se encuentran la ictericia (color amarillento en la piel y los ojos) , picazón intensa, dolor abdominal en el lado derecho, fatiga, pérdida de peso involuntaria, fiebre, sudores nocturnos, orina oscura y heces de color claro.

La institución médica recomienda consultar a un profesional si estos síntomas persisten, especialmente si aparecen junto con ictericia o dolor abdominal.

Respecto a los factores de riesgo, la enfermedad se asocia con afecciones como la colangitis esclerosante primaria, enfermedades hepáticas crónicas, algunos trastornos hereditarios, diabetes, tabaquismo y la edad avanzada.

Qué es el cáncer de las vías biliares, la enfermedad que provocó la muerte de una tiktoker de 26 años

¿Tiene cura?

El tratamiento del colangiocarcinoma depende de la etapa en que se detecte la enfermedad.

Según Clínica Mayo, cuando es posible, la principal alternativa es la cirugía para extirpar el tumor .

En algunos casos también puede considerarse un trasplante de hígado.

Cuando el cáncer está más avanzado, los pacientes pueden recibir quimioterapia, radioterapia, terapias dirigidas, inmunoterapia o participar en ensayos clínicos que evalúan nuevas opciones terapéuticas.