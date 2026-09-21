Comisión de Transportes aprueba en general proyecto que amplía suspensión provisoria de licencias de conducir

La Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, de la Cámara de Diputados, aprobó en general el proyecto que modifica la Ley de Tránsito para ampliar los supuestos de suspensión provisoria de la licencia de conducir.

La iniciativa, impulsada por el diputado Ignacio Achurra (FA), busca corregir el vacío que permite que personas investigadas por otros delitos viales de gravedad mantengan su licencia mientras avanza la causa .

La propuesta extiende la medida cautelar a los delitos de tránsito que contemplen la suspensión o cancelación de la licencia como pena principal o accesoria. Entre los antecedentes que motivaron la moción se encuentran casos de conducción temeraria, incluso con vehículos circulando a más de 260 kilómetros por hora en autopistas urbanas, cuyos conductores pudieron conservar su permiso durante la investigación.

Durante la sesión, el secretario ejecutivo de Conaset, Alberto Escobar, respaldó la finalidad preventiva de la iniciativa y señaló que el exceso de velocidad estuvo asociado a 4.486 fallecimientos entre 2016 y 2025, incluyendo 378 muertes durante 2025.

Asimismo, expuso que el número de delitos asociados a la denominada Ley de Conducción Temeraria aumentó de manera sostenida desde su entrada en vigencia. Por esto, la suspensión provisoria de licencia cumpliría una función cautelar y preventiva, ya que busca evitar que conductas que ponen en riesgo grave la vida de terceros puedan repetirse mientras se desarrolla una investigación penal.

Sin embargo, Fundación Emilia planteó que el proyecto requiere ajustes para evitar que la medida se aplique a delitos de distinta gravedad o que queden fuera conductas especialmente graves. La organización propuso incorporar criterios de proporcionalidad y una evaluación judicial del riesgo de reiteración de la conducta.