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    Comisión de Educación del Senado acuerda por unanimidad nominaciones del gobierno al Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública

    Ahora los candidatos propuestos por el gobierno deberán ser ratificados por la Sala del Senado.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva

    La Comisión de Educación del Senado sesionó y tomó acuerdo unánime de las seis nominaciones realizadas por el gobierno en cuanto a los nuevos integrantes del Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública, organismo cuyo objetivo, entre varias materias, es asesorar al Presidente sobre la instalación y funcionamiento de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

    Se trata de Lorena Medina, aca­dé­mica de la Facul­tad de Edu­ca­ción de la PUC y encar­gada pro­gra­má­tica del sec­tor de la cam­paña pre­si­den­cial de Yasna Pro­voste; Pablo Gon­zá­lez, pro­fe­sor titu­lar de Eco­no­mía y Nego­cios de la UNAB; Tri­ni­dad Mon­tes, fun­da­dora de Red Direc­tiva; Mau­ri­cio Bravo, vice­de­cano de la Facul­tad de Edu­ca­ción de la UDD; Víc­tor Ruiz, decano de la Facul­tad de Edu­ca­ción de la USS; y Valen­tina Qui­roga, gerenta del Cen­tro de Desa­rro­llo Humano de Fun­da­ción Chile.

    En la sesión, los seis candidatos expusieron frente a la comisión su trabajo en materia educativa y los aportes que podrían realizar como integrantes del Consejo, tras lo cual fue acordado de forma unánime por los senadores su nominación. Tras este acuerdo, la postulación deberá ser votada y ratificada por la Sala del Senado.

    Al respecto, el subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez, destacó que estos seis candidatos que sugirieron desde el gobierno para constituir el Consejo “tienen un bagaje y una experiencia en lo que es el núcleo de la calidad muy fuerte y muy marcado, desde la formación docente, desde el trabajo mismo en establecimientos”.

    “No son ajenos al funcionamiento cotidiano de un establecimiento educacional, público o en particular subvencionado. Asimismo, varios consejeros cuentan con experiencia en el Estado, lo que trae al Consejo una experiencia necesaria para poder ponderar los tiempos, las dificultades, las necesidades que tiene una reforma que es importante en el peso administrativo”, sostuvo.

    Asimismo, añadió, “hay una variedad de profesiones que permite complementar visiones dentro del consejo”.

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