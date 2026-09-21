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    Placebo vuelve a Chile con masivo show en el Estadio Bicentenario de La Florida

    En su sexta visita al país, los británicos consolidarán un vínculo histórico que convierte a Santiago en uno de los epicentros de su culto a nivel continental.

    Por 
    Equipo de Culto
    Placebo vuelve a Chile con masivo show en el Estadio Bicentenario de La Florida

    El legendario grupo británico de rock alternativo Placebo regresa a Chile con su esperado 30th Anniversary Tour, que llegará el 6 de marzo de 2027 al Estadio Bicentenario de Santiago.

    Será una de las citas más masivas del conjunto en la capital, ciudad que ha convertido en epicentro de su fanatismo en el continente e incluso a nivel mundial.

    Según presenta un comunicado de sus organizadores, la productora Lotus, Placebo interpretará canciones de sus dos primeros álbumes, “Placebo” y “Without You I’m Nothing”. El repertorio incluye muchos de sus temas más emblemáticos (como «Nancy Boy», «Pure Morning», «Every You Every Me», «Teenage Angst»...) que no han tocado en directo desde hace muchos años.

    El anuncio marca la sexta visita de la banda a Chile, los años 2005, 2007, 2010, 2014 y 2024 —este último con dos fechas en el Movistar Arena que reunieron a 27 mil personas—.

    En junio recién pasado la banda publicó RE:CREATED, una reinterpretación de su disco debut de 1996. El álbum revisita esa primera obra con una perspectiva fresca y actual, y dialoga directamente con el espíritu de esta gira mundial de aniversario. La banda lo describe como “una versión del director”: no reinventan el disco desde cero, sino que vuelven a las cintas maestras para incorporar 30 años de experiencia, adaptándolo sonoramente al siglo XXI sin alterar su esencia original. El nuevo álbum fue recreado por Brian Molko y Rob Kirwan, y mezclado por Adam Noble, conservando la urgencia del original mientras el sonido evoluciona con la banda.

    Cuando Placebo irrumpió en 1996, en pleno auge del Britpop, ofreció un contraste marcado frente al ambiente cultural predominante en Reino Unido: mientras gran parte de la música británica evocaba nostalgia e identidad nacional, la banda apostó por una propuesta provocadora y confrontacional, abordando temas como la sexualidad, la androginia y la adicción con una honestidad poco común en el rock comercial de la época. Su estética ambigua y glamurosa rompió además con las ideas tradicionales sobre género y masculinidad dentro del rock británico, consolidando a Placebo como una voz alternativa que conectó con quienes se sentían al margen de la corriente dominante. Hoy, en un contexto donde los debates sobre identidad y expresión de género vuelven a ocupar un lugar central, ese debut resulta sorprendentemente vigente.

    El resultado de RE:CREATED es una colección que conserva la inmediatez y el espíritu rebelde del original, al tiempo que lleva el sonido a nuevos territorios, reflejando tanto la larga trayectoria de la banda con estas canciones como su continua evolución creativa.

    Placebo está considerada una de las bandas más importantes del rock alternativo británico. Desde su formación en 1994 ha publicado álbumes repletos de temas icónicos que forman parte de la banda sonora de varias generaciones, sostenidos por el carisma de Brian Molko y Stefan Olsdal. Su mezcla de rock, postpunk y gótico crea una experiencia sonora inquietante y liberadora, con canciones como The Bitter End, Every Me and Every You o Without You I’m Nothing —esta última, una de las favoritas de David Bowie—.

    ¿Cuándo es la venta de entradas? Preventa Exclusiva Banco de Chile, martes 22 de septiembre al mediodía. Venta General el jueves 24 de septiembre también al mediodía. Entradas a través del sistema Ticketmaster.cl.

    Más sobre:Música cultoMúsicaPlaceboEstadio Bicentenario de La Florida

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