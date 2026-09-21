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    Juez español envía de nuevo a juicio a esposa de Pedro Sánchez por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias

    Juan Carlos Peinado mandó a averiguar la capacidad económica de Begoña Gómez e insiste en que hubo un "cambio radical" en su trayectoria al llegar Sánchez a la Moncloa.

    Por 
    Europa Press
    Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, vota en el Colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo, el 23 de julio de 2023, en Madrid. Foto: Europa Press Carlos Lujan / Europa Press

    El juez Juan Carlos Peinado ha vuelto a abrir juicio oral con jurado popular contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias, así como contra su asesora, Cristina Álvarez.

    Así lo ha acordado el magistrado en un auto, fechado este lunes, de 67 páginas y al que ha tenido acceso Europa Press, en el que mantiene su posición de enviar a juicio a ambas después de que la Audiencia Provincial le corrigiese al archivar dos delitos y ordenar levantar las medidas cautelares que les impuso el instructor.

    “Se acuerda la apertura de juicio oral ante el tribunal del jurado”, concluye Peinado, que desestima la alegación de “ineficacia” que presentó la defensa de Gómez y a la que se adhirió la de Álvarez contra el escrito de conclusiones provisionales de la acusación popular unificada, liderada por Hazte Oír.

    El juez señala que ambas acusadas “deberán responder, en su caso, como responsables civiles directas y solidarias” en los términos interesados por la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

    Además, acuerda que se averigüe la capacidad económica de Gómez a través del Punto Neutro Judicial, emitiendo oficio a la Agencia Tributaria para que remita “sus cinco últimas declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas” (IRPF).

    Y les recuerda que tienen la “obligación” de estar “en todo momento a disposición” del juzgado y del tribunal que celebre el juicio, así como de comunicar cualquier cambio de domicilio o paradero y comparecer “cuantas veces fueren requeridas”.

    Pedro Sánchez y su esposa Begoña Gómez. Alastair Grant

    No obstante, impone fianza a las acusadas ni adopta la medida cautelar real solicitada por la acusación popular para que se prohibiera disponer sobre las participaciones sociales de Transforma TSC S.L. y marcas asociadas, o el bloqueo del dominio ‘transformatsc.org’ y de los activos digitales vinculados.

    Posición de “acceso prvilegiado”

    Peinado señala que la intervención de Gómez y Álvarez ante la Universidad Complutense de Madrid “no se produjo en un contexto neutro u ordinario”, sino por su condición de esposa del presidente del Gobierno, que queda plasmado en conversaciones del personal en la que la identificaban en conversaciones como “la mujer de Sánchez”.

    Esto situó “a ambas en una posición de acceso privilegiado ante un órgano administrativo universitario, en relación con la titularidad y eventual explotación de un ‘software’ desarrollado en el entorno de la cátedra”, agrega.

    Además, el juez insiste en que tras la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno en junio de 2018, “se produce un cambio radical en la trayectoria” de Gómez, ya que a los dos meses de abandonar su puesto en Inmark, en agosto de ese mismo año, “fue nombrada directora del IE Africa Center, estableciendo vínculos con la Organización Mundial del Turismo y con la Hub/StartUp Wakalua, ámbito en el que coincide” con el empresario Juan Carlos Barrabés.

    Y subraya, como ya hiciera en anteriores resoluciones, que “las conductas que provienen de palacios presidenciales, como este supuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas por suerte ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado”. “Quizás hubiera que remontarse al reinado de Fernando VII”, vuelve a comparar.

    El juez achaca a Gómez presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, “este último en relación tanto con el destino a usos privados de la fuerza de trabajo de una empleada pública como con el desvío del ‘software’ desarrollado en el seno de la cátedra extraordinaria” que codirigió en la Complutense.

    Respecto a Álvarez aprecia indicios de un presunto delito de malversación de caudales públicos, “exclusivamente en relación con el desvío del ‘software’, en concepto de cooperadora necesaria”.

    Peticiones de 13 y 6 años de cárcel

    Se trata de la segunda ocasión en la que abre juicio oral contra las dos imputadas. En la primera, el pasado junio, atribuyó a Gómez y su asesora presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos, y acordó la retirada de sus pasaportes y la prohibición de salir del territorio.

    El presidente del Gobierno españaol, Pedro Sánchez, en Ceuta. Foto: Europa Press IVÁN ZAMBRANO - EUROPA PRESS

    Gómez y Álvarez recurrieron la decisión a la Audiencia Provincial de Madrid. No obstante, este órgano confirmó la decisión del juez de enviar a juicio con jurado popular -formado por ciudadanos y un magistrado presidente- a las imputadas: a la esposa del presidente por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, y a su asesora sólo por el segundo.

    Además, decidieron apartar del juicio con jurado al empresario Barrabés, el tercer imputado en la causa, acordando que contra él se siga la investigación en lo relativo “a la legalidad o ilegalidad de las adjudicaciones de los contratos públicos”.

    La Audiencia de Madrid señaló que los “indicios” que existen sobre Gómez sitúan su participación en presunto tráfico de influencias cometido por particular tanto en la creación de la cátedra como en “la intermediación en favor de Barrabés”, y supuesta malversación de patrimonio público tanto por el destino del ‘software’ como en “la utilización para fines privados de su asistente personal”.

    De cara al juicio, la acusación popular que lidera Hazte Oír solicita penas de 13 años de cárcel para Gómez y seis años para Álvarez, mientras que las defensas y la Fiscalía piden su absolución.

    Más sobre:EspañaPedro SánchezBegoña GomezJuan Carlos PeinadoCristina ÁlvarezUniversidad Complutense de Madridmalversacióntráfico de influenciasMundo

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