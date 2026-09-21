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    Anuncian un sistema frontal con un río atmosférico categoría 4: cuándo y qué regiones de Chile afectará

    Un nuevo sistema frontal llegará a Chile acompañado de un río atmosférico categoría 4. Estas son las regiones que recibirán las lluvias más intensas.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Anuncian un sistema frontal con un río atmosférico categoría 4: cuándo y qué regiones de Chile afectará. Foto: ATON.

    El comienzo de la primavera en Chile será marcado por la llegada de un nuevo sistema frontal que será acompañado por un río atmosférico categoría 4. Ambos dejarán importantes montos de lluvia en varias regiones del país.

    Así lo anticipan la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) y los meteorólogos: habrá precipitaciones normales a moderadas en al menos cuatro regiones del sur. En paralelo, no se descarta que pueda afectar también a la zona central.

    Hasta ahora, el aviso de Meteochile advierte que todo comenzaría durante la mañana del miércoles 23 y que duraría al menos hasta la mañana del jueves 24.

    Esto es lo que se sabe sobre este evento de precipitaciones, hasta ahora.

    Anuncian un sistema frontal con un río atmosférico categoría 4: cuándo y qué regiones de Chile afectará. Foto: ATON.

    Regiones afectadas por el frente con río atmosférico en Chile

    De acuerdo a la DMC, son cuatro regiones las que serán mayormente afectadas por este nuevo evento de lluvia:

    1. Región del Biobío.
    2. Región de La Araucanía.
    3. Región de Los Ríos.
    4. Región de Los Lagos.

    Se tratará de una lluvia intensa, que podría acumular hasta 80 mm de agua caída en un solo día. Y es que el frente no llega solo, sino acompañado de un río atmosférico categoría 4 que reforzará la intensidad de las precipitaciones.

    En Biobío, se esperan entre 30 y 50 mm según el sector. En La Araucanía entre 40 y 75; Los Ríos registraría entre 40 y 75, mientras que Los Lagos podría alcanzar entre los 40 y 80 mm.

    Anuncian un sistema frontal con un río atmosférico categoría 4: cuándo y qué regiones de Chile afectará Tendencias / La Tercera

    Según anticipó Jaime Leyton, meteorólogo de Megatiempo, este evento de precipitaciones podría moverse lentamente hacia el centro-sur, por lo que más regiones podrían verse afectadas con el paso de los días.

    No se descarta que algo pueda llegar también a la zona central, como la Región de Valparaíso o la Región Metropolitana. Hasta ahora, la probabilidad es baja. No obstante, todo podría cambiar durante los próximos días. El llamado es a estar atento a los próximos pronósticos.

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