Adiós a los abrigos y el frío: qué día comienza la primavera en Chile

Los días comienzan a ser más cálidos en el país y las horas de luz se extienden luego del cambio de hora. Con el invierno en sus últimos días, cada vez queda menos para la llegada de una nueva estación.

Durante septiembre ocurre el equinoccio de primavera , fenómeno astronómico que marca oficialmente el inicio de esta estación en el hemisferio sur.

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¿Qué día y a qué hora comienza la primavera?

La primavera astronómica comenzará oficialmente en Chile el martes 22 de septiembre a las 21:05 horas .

De acuerdo con el profesor universitario y astrónomo José Maza, durante el equinoccio “la trayectoria del Sol en el cielo, en la órbita aparente del Sol, está inclinada con respecto al ecuador celeste”, señaló a Chilevisión Noticias.

El astrónomo explica que, durante dos momentos del año, el Sol cruza el ecuador celeste: alrededor del 21 de marzo y entre el 21 y 23 de septiembre.

El término equinoccio hace referencia a las “noches iguales”, debido a que corresponde al momento del año en que la duración del día y la noche es similar .

Así, aunque en redes sociales y algunas publicaciones se suele asociar la llegada de la primavera al 21 de septiembre, la fecha oficial del cambio de estación en Chile este año será el 22 de septiembre.

¿Por qué se regalan flores amarillas en primavera?

La llegada de la primavera también está relacionada en redes sociales con una particular tradición: regalar flores amarillas a la pareja o a seres queridos.

La costumbre se popularizó en distintos países y tiene su origen en la serie argentina Floricienta.

Dentro de la popular teleserie, la joven protagonista soñaba con recibir flores amarillas de parte de su enamorado.

Junto el éxito de la serie, se popularizó también su canción Flores amarillas, que relata la espera de una joven por un ramo de estas flores y la ilusión asociada al amor y a un futuro mejor .

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Con la popularidad de la teleserie, el gesto comenzó a ser replicado por sus seguidores.

Años más tarde, las redes sociales, especialmente TikTok e Instagram, ayudaron a masificar nuevamente la tradición.

Por eso, cada septiembre cientos de personas comparten videos y fotografías en los que regalan o reciben flores amarillas, asociándolas con la llegada de la primavera.