Erick Pulgar rompe el silencio sobre su portazo a la Roja y su reunión con Nicolás Córdova en Brasil

Erick Pulgar no retornará a la selección chilena, a pesar de las gestiones que se hicieron para su regreso. Tal como informó El Deportivo, el mediocampista de Flamengo fue visitado por el entrenador del combinado nacional Nicolás Córdova, pero mantuvo su decisión de no formar parte en este proceso. Ante estos hechos, fue el propio futbolista quien emitió un comunicado hace instantes.

A través de sus redes sociales, Pulgar reflexionó sobre su alejamiento de la Selección. Primero, confirmó el encuentro con el DT en Brasil: “Ante las distintas versiones que han circulado durante estos días respecto a mi situación con la Selección Chilena, quiero aclarar algo de manera muy simple: con Nicolás Córdova está todo bien, vino a verme hace unas semanas y lo recibí muy bien. Existe respeto de mi parte hacia él y su trabajo”, comenzó escribiendo en una historia de Instagram.

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“A lo largo de mi carrera nunca me han movido los elogios ni las críticas. He intentado siempre concentrarme en mi trabajo, en competir y responder dentro de la cancha, por eso tampoco me acostumbro referirme a cada información o supuesto que aparece sobre mí”, añadió.

Por último, hizo un llamado a darle más visibilidad a los talentos jóvenes que están apareciendo en la Roja: “Sí me gustaría que todo el espacio que hoy se está utilizando para intentar explicar, a partir de supuestos, por qué estoy o no en una convocatoria, pudiera servir también para dar visibilidad a los jóvenes que están siendo llamados a la Selección: conocer quiénes son, de dónde vienen, sus historias y el camino que han recorrido para llegar hasta ahí. Hay una nueva generación que merece apoyo, espacio y confianza. Ese debería ser hoy el foco”, cerró.