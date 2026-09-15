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    Política

    Andrés Longton (RN): “Los ministros no pueden tener autonomía para decir lo que quieran”

    En el programa de streaming de La Tercera, el senador oficialista instó al Presidente José Antonio Kast a "llamar al orden" al gabinete, para evitar descoordinaciones que opaquen la agenda del Ejecutivo. También ahondó en la propuesta que realizó junto a su par, Arturo Squella (REP), para matizar y viabilizar la reforma constitucional de seguridad.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel
    09-08-2026 ANDRES LONGTON FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    “Cuando todo termina en el escritorio del Presidente es un problema, porque lo expones más de la cuenta. Si ese es un diseño, me parece que hay que afinarlo”, planteó el senador Andrés Longton (RN) en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, en medio de las descoordinaciones que se han visto a nivel ministerial.

    En entrevista con Eugenia Fernández y Rodrigo Álvarez, el parlamentario ejemplificó con la “falta de diálogo” entre Cancillería y Defensa en el impasse con Argentina. Además, profundizó en la fórmula que diseñaron junto al senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, para buscar avances en la reforma de seguridad del gobierno.

    ¿Cuándo ingresarán las modificaciones que ha venido realizando con el senador Squella?

    Hemos llegado a un completo acuerdo respecto al contenido. Es viabilizar una reforma que tiene que tener 4/7 (de quórum) y tratar de convencer a los otros integrantes de la comisión (de Constitución). Esperamos a la vuelta de la semana distrital sentarnos con el presidente de la comisión, Pedro Araya, a revisar en detalle las propuestas y ver la viabilidad para canalizarlas.

    ¿Qué se mantiene y qué se va del proyecto original?

    De ocho puntos, se mantienen tres. Son ejes con modificaciones. Primero, incorporar los regímenes penitenciarios diferenciados, establecerlo en el artículo 9 (de la Constitución), que la ley pueda expresarlo más claro. (...) También incorporar el tema del crimen organizado a la Constitución, entendiendo que el fenómeno que hoy vivimos no se vivía con esa intensidad cuando se redactó. Por último, reforzar el estado de emergencia y establecer las amenazas, que es importante porque genera un elemento preventivo. (...) Así, establecer los plazos; que los primeros 30 días lo pueda decretar el gobierno, sin que pase por el Congreso, pero el Congreso teniendo la posibilidad de dejarlo sin efecto en cualquier momento (...) y a los 30 días empezar a pasar por el Congreso para su renovación.

    ¿No era mejor retirar el proyecto y presentar uno nuevo?

    En los proyectos en general pasan estas cosas, se modifican en el transcurso del tiempo, nunca salen como entran. Muchas veces sufren incluso indicaciones sustitutivas completas. (...) Más que el gallito político (sobre) de quién es el proyecto -no importa de quién venga-, lo importante es cómo va a salir. Aspiro a que las fuerzas políticas, principalmente de oposición, superen eso, que tiene que ver con la autoría (de la reforma). Nuestra labor en el Congreso es modificar, cambiar o mejorar los proyectos de ley. Ese es el camino, independientemente de quién lo haya ingresado y del contenido que haya tenido.

    El viernes se cumplió medio año del gobierno y el domingo el Presidente hizo un llamado a la unidad. ¿No llega tarde?

    El Presidente Kast ya ha planteado, desde la cuenta pública, la posibilidad de entablar diálogo, pero hay posiciones difíciles de superar de la oposición.

    Pero en la megarreforma, Hacienda partió con la puerta cerrada en cuanto al diálogo. Seguridad impuso una reforma constitucional sin verbalizarla ni con los propios.

    Sí, hay elementos que hay que mejorar, sin ninguna duda. (...) Ha habido errores comunicacionales, errores con la reforma, pero cuando los puntos se hacen hay que pasar a la siguiente etapa.

    ¿Falta apretar clavijas en el equipo político?

    Sí, creo que sí. Me parece que en la coordinación y en la vinculación política entre los ministros y con los parlamentarios hay un espacio de mejora indudablemente. Cada ministerio no es una isla en sí mismo, no son autónomos y por mucho que tengamos ministros que no vengan del mundo político, eso no da derecho a que se pueda ejercer las funciones como a uno mejor le parezca. La cabeza y el jefe político es el ministro (Claudio) Alvarado, tiene que tener una bajada coherente y no autónoma del discurso y cómo se transmite esto, y que cada ministro tenga claro cuál es su espacio de acción dentro de su ministerio.

    ¿Cómo se soluciona eso?

    El Presidente, a través del jefe político, tiene que dar las señales lo suficientemente contundentes con sus ministros para señalarles que nadie puede pasar por arriba del ministro Alvarado, porque, si no, los problemas va a seguir canalizándolos el Presidente. Cuando todo termina en el escritorio del Presidente es un problema, porque lo expones más de la cuenta. Si ese es un diseño, me parece que hay que afinarlo. Todos los ministros que estén en el comité político que tengan una experiencia política mayor, el ministro (José) García o Alvarado, son claves, pero para eso tienen que tener la directriz lo suficientemente contundente del Presidente Kast, porque lo que pasó con Cancillería, con Defensa o en otros ministerios donde ha habido falta de diálogo, te genera una invisibilidad del mensaje. Invisibiliza las acciones del gobierno y los avances.

    ¿Es Kast el que tiene que ordenar mejor a sus ministros, más que Alvarado?

    Absolutamente.

    ¿Le falta más liderazgo en eso?

    Es un estilo de liderazgo. Él señalaba que los ministros tienen cierta autonomía para expresar sus opiniones y me parece que eso es un problema. Los ministros no pueden tener autonomía para decir lo que quieran porque pasas a llevar a otros ministerios y puedes generar conflictos que no estén bien orquestados. (...) Te termina desviando la agenda y generando conflictos eventualmente internacionales. Por mucha razón que pueda tener un ministro en lo que dice, te puede generar daños colaterales que pueden ser impensados.

    ¿Sería bueno que el Presidente acotara esa autonomía?

    Yo la acotaría absolutamente, a los ministros llamarlos al orden: ‘Ustedes se refieren a temas de su cartera, si quiere decir algo que se desvíe de la cartera, está Alvarado. El eje de su cartera tiene que moverse dentro de ciertos parámetros’.

    ¿Cómo se subsana esto?

    La participación de los partidos políticos tiene que ser más intensa dentro del comité político y del gobierno.

    Más sobre:Desde la RedacciónAndrés LongtonRNReforma de seguridadComisión de Constitución

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