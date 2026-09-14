SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    PDI realiza diligencias por incendio en hogar de ancianos y gobierno refuerza que buscarán responsabilidades

    Los ministerios de Desarrollo Social y de Salud sostuvieron varias reuniones durante la última jornada para trabajar en medidas que eviten este tipo de situaciones. La residencia no cumplía con la norma vigente y el Ejecutivo puso el foco en la clandestinidad que se da en este tipo de lugares.

    Por 
    Claudio Portilla
     
    Ignacia Canales

    A cuatro días del incendio que dejó 16 adultos mayores fallecidos en el hogar El Edén de Pitrufquén, la tragedia sigue abriendo nuevos frentes: durante la mañana de este lunes, personal de la Policía de Investigaciones realizó diligencias en el lugar.

    Según informaron desde la PDI, peritos bioquímicos del Laboratorio de Criminalística de Temuco se trasladaron hasta dependencias del Servicio Médico Legal, con el fin de tomar muestras de ADN de los fallecidos para trabajar en su identificación.

    De acuerdo a lo que detalló el comisario Manuel Zamudio, perito bioquímico del Laboratorio de Criminalística de Temuco, “todos los recursos van a estar enfocados en que lo antes posible se puedan tener las respuestas y los resultados certeros a modo de darle tranquilidad a la comunidad y a las familias para hacer entrega de los cuerpos respectivos”.

    Asimismo, apuntó a que “dependiendo de la calidad de las muestras puede tardar entre tres a cinco días sin problema”.

    De igual forma, realizó un llamado a los familiares, para que se tomen una muestra con el fin de facilitar la identificación.

    “Por ahora se hace el llamado respectivo a que se acerquen en cualquier dependencia al Servicio Médico Legal del país, que se acerquen los hijos a modo de prestar una muestra voluntaria, para que así sean trasladadas estas muestras y sean peritadas de igual forma”, mencionó.

    Pero el incidente, además de la tragedia en sí, abrió un objetivo a largo plazo trazado por el Presidente José Antonio Kast, quien afirmó que se tomarán medidas urgentes para revisar las condiciones de funcionamiento y seguridad de los hogares de adultos mayores del país.

    En ese contexto, durante la última jornada en los ministerios de Salud y Desarrollo Social sostuvieron diversas reuniones para reforzar las fiscalizaciones en estas residencias, recordando que esta materia así como las autorizaciones de funcionamiento dependen de la cartera sanitaria.

    Y es que el establecimiento tenía procedimientos en curso. En entrevista con EmolTV, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, afirmó que “se están levantando todos los antecedentes. El Ministerio de Salud tiene un rol muy relevante en poder esclarecer estos hechos, y sin duda saltan muchas alertas, muchas alarmas, debido a que las distintas instituciones que debieron haber jugado un rol y actuar oportunamente poniendo en centro la dignidad de las personas, que estas se encuentran bien, tienen que dar cuenta justamente de qué fue lo que ocurrió“.

    La secretaria de Estado, que se reunirá con su par de Salud, May Chomali, este martes por el tema, también reconoció que la situación “va más allá de esta crisis”, relacionada con el cuidado a los adultos mayores en el país y establecer estándares para ello. “Es una urgencia, dado el envejecimiento de la población, necesitamos contar con una oferta que cumpla con la dignidad de las personas”, señaló, alertando que en materia de hogares destinados a adultos mayores “hay un número de clandestinidad muy alto”, lo que “nos tiene que preocupar”, apuntando a que distinto a los Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) públicos, las residencias particulares no llegan a contar con resoluciones sanitarias.

    Y mientras la seremi de Salud de La Araucanía declinó referirse al tema al ser consultada por La Tercera señalando que las vocerías en este tema las está tomando el delegado presidencial de la misma región, Francisco Ljubetic, esta autoridad recalcó durante la jornada que el recinto tiene un sumario sanitario pendiente desde antes de la tragedia, razón por la que instruyó apurar su resolución.

    Además, coincidió que hay que reforzar la fiscalización de estos lugares: “Lo que a nosotros nos preocupa, y también lo dijo el Presidente de la República, es que tenemos que encontrar eventuales responsabilidades en todo ámbito, porque se hicieron mal algunas cosas o porque derechamente no se hicieron. En ese tipo de descuido no nos perdemos y, obviamente, que vamos a realizar lo necesario”.

    La autoridad de la zona concluyó que “no nos podemos abstraer de una realidad que efectivamente la tenemos en Chile, en una sociedad que envejece como la nuestra, y en que evidentemente hay múltiples ofertas, no necesariamente al amparo de la normativa. Y es ahí donde tenemos que poner ahínco, porque tiene que haber una política pública más integral”.

    Más sobre:PDIPitrufquénHogar de ancianosIncendio

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Detienen a tres sujetos tras asaltar a una mujer y disparar contra un vehículo en barrio Franklin

    Tras acusar a republicanos de “operación política” para sacarlo del cargo: Orrego se reúne este miércoles con Kast en La Moneda

    Luciano Cruz-Coke, presidente de Evópoli: “Algunos ministros tienen que mostrar más resultados y hablar menos”

    Alberto Escobar, secretario ejecutivo de Conaset: “Esperamos bajar la cifra de siniestralidad con resultado de muerte este año”

    Crisis laboral: gobierno alista plan para fin de mes y apunta a generar más de 25 mil empleos en el cuarto trimestre

    CAF anuncia US$6.000 millones para impulsar la productividad y el empleo en Chile

    Lo más leído

    1.
    Alex Saab se declara culpable de lavado de dinero en EE.UU. y acuerda entregar US$195 millones

    Alex Saab se declara culpable de lavado de dinero en EE.UU. y acuerda entregar US$195 millones

    2.
    Alex Saab, presunto testaferro de Maduro, se declara culpable de blanqueo tras un acuerdo con EE.UU.

    Alex Saab, presunto testaferro de Maduro, se declara culpable de blanqueo tras un acuerdo con EE.UU.

    3.
    “Guerra fría silenciosa”: Por qué los llamados a frenar la IA han abierto un nuevo frente entre Washington y Beijing

    “Guerra fría silenciosa”: Por qué los llamados a frenar la IA han abierto un nuevo frente entre Washington y Beijing

    4.
    Diez veces más potente que el fentanilo: la ciclorfina, la droga que comienza a causar estragos en las calles de EE.UU.

    Diez veces más potente que el fentanilo: la ciclorfina, la droga que comienza a causar estragos en las calles de EE.UU.

    5.
    Detienen en Pensilvania a joven acusado de preparar ataque inspirado en ISIS: tenía un fusil y 190 municiones

    Detienen en Pensilvania a joven acusado de preparar ataque inspirado en ISIS: tenía un fusil y 190 municiones

    6.
    Qué es lo que está pasando en Ceuta, el territorio español que limita con Marruecos escenario de crisis migratoria

    Qué es lo que está pasando en Ceuta, el territorio español que limita con Marruecos escenario de crisis migratoria

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman el regreso de la lluvia a Santiago: este día vuelven las precipitaciones

    Confirman el regreso de la lluvia a Santiago: este día vuelven las precipitaciones

    Jensen Huang de Nvidia rechaza nuevas leyes para la IA y afirma que la seguridad no exige frenar la innovación

    Jensen Huang de Nvidia rechaza nuevas leyes para la IA y afirma que la seguridad no exige frenar la innovación

    ¿Estamos perdiendo el control de la inteligencia artificial? Los incidentes que encienden las alarmas

    ¿Estamos perdiendo el control de la inteligencia artificial? Los incidentes que encienden las alarmas

    Estos medicamentos pueden alterar tu intestino y microbiota por años, según un estudio

    Estos medicamentos pueden alterar tu intestino y microbiota por años, según un estudio

    Servicios

    Las 5 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 5 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Fondas en Santiago: revisa los artistas invitados por día y los precios de las entradas

    Fondas en Santiago: revisa los artistas invitados por día y los precios de las entradas

    Dónde y a qué hora ver a Ipswich Town vs. Arsenal por la Carabao Cup

    Dónde y a qué hora ver a Ipswich Town vs. Arsenal por la Carabao Cup

    Detienen a tres sujetos tras asaltar a una mujer y disparar contra un vehículo en barrio Franklin
    Chile

    Detienen a tres sujetos tras asaltar a una mujer y disparar contra un vehículo en barrio Franklin

    Tras acusar a republicanos de “operación política” para sacarlo del cargo: Orrego se reúne este miércoles con Kast en La Moneda

    Luciano Cruz-Coke, presidente de Evópoli: “Algunos ministros tienen que mostrar más resultados y hablar menos”

    Crisis laboral: gobierno alista plan para fin de mes y apunta a generar más de 25 mil empleos en el cuarto trimestre
    Negocios

    Crisis laboral: gobierno alista plan para fin de mes y apunta a generar más de 25 mil empleos en el cuarto trimestre

    CAF anuncia US$6.000 millones para impulsar la productividad y el empleo en Chile

    Cómo opera Fannie Mae, el modelo de EE.UU. que miró el gobierno para proponer fondo para viviendas en MK4

    Un modelo anticipa lluvia sobre el promedio en estas zonas de Chile: cuándo y qué esperar de este evento
    Tendencias

    Un modelo anticipa lluvia sobre el promedio en estas zonas de Chile: cuándo y qué esperar de este evento

    La ropa que elegimos también dice cómo queremos sentirnos esta primavera y verano

    Lo vemos después del 18

    Unión La Calera oficializa a su nuevo DT con el objetivo de conseguir la permanencia en Primera
    El Deportivo

    Unión La Calera oficializa a su nuevo DT con el objetivo de conseguir la permanencia en Primera

    Fluminense elimina a Platense de Argentina y es el primer clasificado a la semifinal de la Copa Libertadores

    Revisa la asistencia de Lucas Cepeda que no alcanza para evitar la caída de Elche ante el poderoso Real Madrid

    Jensen Huang de Nvidia rechaza nuevas leyes para la IA y afirma que la seguridad no exige frenar la innovación
    Tecnología

    Jensen Huang de Nvidia rechaza nuevas leyes para la IA y afirma que la seguridad no exige frenar la innovación

    Review del Asus ROG Raikiri Pro: un control con pantalla OLED que encuentra su lugar en PC

    La nueva Siri llegará al español en octubre: Apple anuncia más IA para sus dispositivos

    “Estábamos planeando su viaje a Chile”: productora de Patricio Guzmán revela filme inconcluso
    Cultura y entretención

    “Estábamos planeando su viaje a Chile”: productora de Patricio Guzmán revela filme inconcluso

    Nostalgia de la Luz: el documental de Patricio Guzmán en que unió astronomía y memoria y que lo enfrentó a TVN

    Fother Muckers lanza su directa nueva canción: “La banda que me gusta”

    Detienen en Pensilvania a joven acusado de preparar ataque inspirado en ISIS: tenía un fusil y 190 municiones
    Mundo

    Detienen en Pensilvania a joven acusado de preparar ataque inspirado en ISIS: tenía un fusil y 190 municiones

    “Guerra fría silenciosa”: Por qué los llamados a frenar la IA han abierto un nuevo frente entre Washington y Beijing

    Alex Saab, presunto testaferro de Maduro, se declara culpable de blanqueo tras un acuerdo con EE.UU.

    Hablemos de amor: devuélveme mi corazón
    Paula

    Hablemos de amor: devuélveme mi corazón

    Sara Montecinos, toda una vida corriendo

    Fiestas patrias, comida y culpa