PDI realiza diligencias por incendio en hogar de ancianos y gobierno refuerza que buscarán responsabilidades

A cuatro días del incendio que dejó 16 adultos mayores fallecidos en el hogar El Edén de Pitrufquén, la tragedia sigue abriendo nuevos frentes: durante la mañana de este lunes, personal de la Policía de Investigaciones realizó diligencias en el lugar.

Según informaron desde la PDI, peritos bioquímicos del Laboratorio de Criminalística de Temuco se trasladaron hasta dependencias del Servicio Médico Legal, con el fin de tomar muestras de ADN de los fallecidos para trabajar en su identificación.

De acuerdo a lo que detalló el comisario Manuel Zamudio, perito bioquímico del Laboratorio de Criminalística de Temuco, “todos los recursos van a estar enfocados en que lo antes posible se puedan tener las respuestas y los resultados certeros a modo de darle tranquilidad a la comunidad y a las familias para hacer entrega de los cuerpos respectivos ”.

Asimismo, apuntó a que “dependiendo de la calidad de las muestras puede tardar entre tres a cinco días sin problema”.

De igual forma, realizó un llamado a los familiares, para que se tomen una muestra con el fin de facilitar la identificación.

“Por ahora se hace el llamado respectivo a que se acerquen en cualquier dependencia al Servicio Médico Legal del país, que se acerquen los hijos a modo de prestar una muestra voluntaria, para que así sean trasladadas estas muestras y sean peritadas de igual forma”, mencionó.

Pero el incidente, además de la tragedia en sí, abrió un objetivo a largo plazo trazado por el Presidente José Antonio Kast, quien afirmó que se tomarán medidas urgentes para revisar las condiciones de funcionamiento y seguridad de los hogares de adultos mayores del país.

En ese contexto, durante la última jornada en los ministerios de Salud y Desarrollo Social sostuvieron diversas reuniones para reforzar las fiscalizaciones en estas residencias, recordando que esta materia así como las autorizaciones de funcionamiento dependen de la cartera sanitaria.

Y es que el establecimiento tenía procedimientos en curso. En entrevista con EmolTV, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, afirmó que “se están levantando todos los antecedentes. El Ministerio de Salud tiene un rol muy relevante en poder esclarecer estos hechos, y sin duda saltan muchas alertas, muchas alarmas, debido a que las distintas instituciones que debieron haber jugado un rol y actuar oportunamente poniendo en centro la dignidad de las personas, que estas se encuentran bien, tienen que dar cuenta justamente de qué fue lo que ocurrió“.

La secretaria de Estado, que se reunirá con su par de Salud, May Chomali, este martes por el tema, también reconoció que la situación “va más allá de esta crisis”, relacionada con el cuidado a los adultos mayores en el país y establecer estándares para ello. “ Es una urgencia, dado el envejecimiento de la población, necesitamos contar con una oferta que cumpla con la dignidad de las personas ”, señaló, alertando que en materia de hogares destinados a adultos mayores “hay un número de clandestinidad muy alto”, lo que “nos tiene que preocupar”, apuntando a que distinto a los Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) públicos, las residencias particulares no llegan a contar con resoluciones sanitarias.

Y mientras la seremi de Salud de La Araucanía declinó referirse al tema al ser consultada por La Tercera señalando que las vocerías en este tema las está tomando el delegado presidencial de la misma región, Francisco Ljubetic, esta autoridad recalcó durante la jornada que el recinto tiene un sumario sanitario pendiente desde antes de la tragedia, razón por la que instruyó apurar su resolución.

Además, coincidió que hay que reforzar la fiscalización de estos lugares: “Lo que a nosotros nos preocupa, y también lo dijo el Presidente de la República, es que tenemos que encontrar eventuales responsabilidades en todo ámbito, porque se hicieron mal algunas cosas o porque derechamente no se hicieron. En ese tipo de descuido no nos perdemos y, obviamente, que vamos a realizar lo necesario”.