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    Reino Unido reforzará capacidad aérea en Malvinas en medio de nuevas tensiones con Argentina por soberanía

    Londres confirmó que en 2027 reemplazará los cuatro Typhoon Tranche 1 por aeronaves Tranche 2, con mayores capacidades de radar, aviónica y armamento. El anuncio se conoce a pocos días de que Javier Milei endureciera su ofensiva por las islas, pese a que el gobierno británico reafirmó que no existen dudas sobre su soberanía.

    Por 
    Roberto Martínez
    Foto: @BFSouthAtlantic

    El Reino Unido confirmó que cuatro cazas Eurofighter Typhoon actualmente desplegados en las Islas Malvinas serán reemplazados por aeronaves de una versión más avanzada a fines de 2027.

    La decisión se conoce en momentos en que Argentina y la nación europea han vuelto a intercambiar declaraciones y medidas sobre la soberanía del archipiélago y la explotación de sus recursos naturales.

    La sustitución contempla retirar los actuales Typhoon Tranche 1 por cuatro aeronaves Tranche 2 provenientes de la flota existente de la Royal Air Force (RAF). Según el gobierno británico, la rotación está programada para fines de noviembre y comienzos de diciembre de 2027.

    La confirmación fue entregada por Luke Pollard, ministro de Estado para la Preparación de la Defensa y la Industria, en respuesta a una pregunta parlamentaria del diputado conservador Ben Obese-Jecty, quien consultó qué medidas se habían adoptado para sustituir los aviones cuando los Tranche 1 sean retirados.

    Los cuatro aviones Typhoon Tranche 1 actualmente asignados a las Fuerzas Británicas de las Islas del Atlántico Sur están programados para ser reemplazados por cuatro aviones Typhoon Tranche 2 de la flota existente durante la rotación de aeronaves prevista para fines de noviembre a principios de diciembre de 2027”, señaló Pollard.

    Los actuales aparatos serán retirados del registro de la Military Aviation Authority una vez que regresen al Reino Unido y posteriormente ingresarán al proceso de disposición.

    El Ministerio de Defensa británico, además, indicó que los F-35 Lightning continuarán disponibles para tareas operativas globales de acuerdo con las prioridades de Defensa.

    Recientes tensiones

    Aunque la respuesta del gobierno británico corresponde a un proceso de renovación de aeronaves que estaba previsto antes del actual episodio de tensión, su confirmación coincide con una nueva ofensiva diplomática y económica del gobierno de Javier Milei sobre las Islas Malvinas.

    Javier Milei (Foto: Aton)

    El 7 de septiembre, el gobierno trasandino anunció que presentaría una denuncia penal contra Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd., por sus actividades vinculadas a la exploración y explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.

    En el país vecino sostienen que las empresas cuentan con licencias otorgadas por el Reino Unido que, según la posición argentina, vulneran la legislación nacional. La presentación fue anunciada por el canciller Pablo Quirno junto al procurador del Tesoro, Sebastián Amerio.

    En paralelo, Milei instruyó al ministro de Economía, Luis Caputo, para que el Presupuesto 2027 priorice el desarrollo de una Base Naval Integrada y otros proyectos estratégicos vinculados con la seguridad nacional y la protección de los intereses soberanos argentinos.

    Las medidas se sumaron al anuncio realizado días antes por el Mandatario argentino de acelerar la construcción de una base naval en Tierra del Fuego y aplicar sanciones a compañías relacionadas con proyectos petroleros en las islas, en un momento en que el proyecto Sea Lion, desarrollado frente al archipiélago, se aproxima a su etapa de producción.

    Londres reafirma su soberanía

    Pese a ello, el 8 de septiembre, la ministra de Exteriores británica Kirsty McNeill afirmó ante parlamentarios que no existían dudas respecto de la posición de Londres sobre el archipiélago.

    No puede haber ninguna duda sobre nuestro compromiso con los habitantes de las Islas Falkland, sus derechos democráticos y la soberanía del Reino Unido sobre las Islas Falkland”, señaló la funcionaria, según Reuters.

    Esto, luego que Milei intensificara sus reivindicaciones y anunciara nuevas medidas contra empresas vinculadas a proyectos de hidrocarburos en las islas.

    En ese mismo contexto, McNeill sostuvo que Washington conoce la posición británica y aseguró que Estados Unidos mantiene su respaldo al Reino Unido respecto de la soberanía del archipiélago.

    Más sobre:Reino UnidoIslas MalvinasArgentinaTyphoonTranche 2SoberaníaJavier MileiLuke PollardMundo

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