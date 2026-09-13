A qué hora y dónde ver a Deportes La Serena vs. Universidad de Chile en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este fin de semana se juega la Fecha 23 de la Liga de Primera y Deportes La Serena recibe a la Universidad de Chile.

Los locales vienen de alzarse por 2-1 ante Ñublense, mientras que los Azules tuvieron un reciente triunfo por 4-2 ante Coquimbo Unido y buscan seguir sumando puntos en la tabla de posiciones.

Cuándo juega La Serena vs. U de Chile

El partido de Deportes La Serena contra la Universidad de Chile es este domingo 13 de septiembre a las 15:00 horas.

Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio La Portada.

Dónde ver a La Serena vs. U de Chile

El partido de Deportes La Serena contra la Universidad de Chile se transmite en el canal TNT Sports Premium .

La cobertura online de la Liga de Primera va por la plataforma HBO Max.