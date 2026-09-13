A qué hora y dónde ver a Deportes La Serena vs. Universidad de Chile en TV y streaming
El partido se desarrolla este domingo por la Fecha 23 de la Liga de Primera.
Este fin de semana se juega la Fecha 23 de la Liga de Primera y Deportes La Serena recibe a la Universidad de Chile.
Los locales vienen de alzarse por 2-1 ante Ñublense, mientras que los Azules tuvieron un reciente triunfo por 4-2 ante Coquimbo Unido y buscan seguir sumando puntos en la tabla de posiciones.
Cuándo juega La Serena vs. U de Chile
El partido de Deportes La Serena contra la Universidad de Chile es este domingo 13 de septiembre a las 15:00 horas.
Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio La Portada.
Dónde ver a La Serena vs. U de Chile
El partido de Deportes La Serena contra la Universidad de Chile se transmite en el canal TNT Sports Premium.
La cobertura online de la Liga de Primera va por la plataforma HBO Max.
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