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    Indonesia busca a 140 personas tras desaparición de ferri en el mar de Java

    El Virgo Transport 8, un ferri que trasladaba a 243 personas, perdió contacto mientras viajaba desde Surubaya hacia Banjarmasin, en Indonesia. Las autoridades informaron que 103 personas fueron rescatadas, de las cuales una falleció.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Indonesia busca a 140 personas tras desaparición de ferri en el mar de Java

    Equipos de salvamento de Indonesia buscan a 140 personas de un barco de pasajeros reportado como desaparecido en el mar de Java, luego de que 103 personas fueran rescatadas, una de las cuales falleció, según informaron las autoridades.

    El ferri Virgo Transport 8 transportaba a 243 personas y perdió contacto en medio del mal tiempo mientras viajaba desde el puerto de Surubaya hacia Banjarmasin.

    Indonesia es un archipiélago de 17.000 islas y depende en gran medida de los ferris como medio de transporte, debido a que las rutas marítimas son más económicas y accesibles que el transporte aéreo.

    El jefe de la Oficina de Búsqueda y Rescate de Banjarmasin, I Putu Suyadana, indicó: “Recibimos el informe sobre la pérdida de contacto con el barco Virgo Transport 8 e inmediatamente movilizamos personal y el (barco) KN SAR Laksmana 241 a la última posición conocida”.

    Indonesia busca a 140 personas tras desaparición de ferri en el mar de Java

    El buque de pasajeros y carga había partido el sábado desde Surubaya, en la isla de Java Oriental, y perdió contacto con la empresa durante la mañana del domingo tras enfrentar mal tiempo durante su trayecto a Banjarmasin, en Kalimantan del Sur, según señalaron los dueños de la embarcación a la oficina de rescate.

    “Considerando el número relativamente grande de pasajeros y tripulantes a bordo, estamos optimizando la coordinación con todos los elementos relevantes para acelerar el proceso de búsqueda y garantizar la seguridad de todos”, agregó la entidad de rescate.

    Última posición fue a unos 15 kilómetros de Banjarmasin

    De acuerdo con Sudayana, la última posición conocida de la nave se encontraba en aguas del mar de Java, a unos 15 kilómetros del puerto de Banjarmasin.

    El jefe de la oficina de rescate indicó que 103 personas habían sido evacuadas utilizando diferentes embarcaciones y que algunas fueron trasladadas a un puerto de Java Oriental.

    Indonesia busca a 140 personas tras desaparición de ferri en el mar de Java. Imagen referencial. DENIS LOVROVIC

    Las operaciones de búsqueda y rescate comenzaron durante la mañana del domingo con participación de personal de la marina, la policía y la empresa.

    Los equipos desplegaron personal, embarcaciones y un helicóptero hacia la última posición conocida del ferri. Sudayana no precisó qué había ocurrido con la embarcación.

    Más sobre:IndosesiaAsiaDesaparecidosRescateEmergenciaTragedia

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