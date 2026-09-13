PDI incauta 811 kilos de cannabis avaluados en más de $4 mil millones: hay cuatro detenidos. Imagen referencial.

La incautación de 811 kilos de cannabis y la detención de cuatro personas dejó la cuarta fase de la Operación Pacto Andino, una investigación sobre una organización transnacional que, según la Policía de Investigaciones (PDI), ingresaba droga desde Bolivia con destino a la Región Metropolitana.

Las diligencias fueron desarrolladas por la Brigada Antinarcóticos Metropolitana Sur, en coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente.

De acuerdo con el subprefecto Pablo Godoy Morales, jefe de la brigada, la organización mantenía un inmueble en San Bernardo como centro de acopio, desde donde la droga era entregada a distintos receptores. Su destino final era la zona sur de la capital.

El oficial indicó que los cuatro detenidos son chilenos y que la investigación los identifica como dos proveedores y dos receptores. Añadió que uno de ellos registra antecedentes policiales por homicidio.

Además del cargamento, los detectives incautaron dos vehículos, cinco teléfonos celulares y $126.000 en efectivo.

El decomiso de droga estimó que equivalía a aproximadamente 811 mil dosis y fijó su avalúo en $4.055 millones.

Dos en prisión preventiva y apelación por arrestos domiciliarios

Por su parte, el fiscal Fernando Anais informó que los cuatro imputados fueron formalizados. Según detalló, el tribunal decretó prisión preventiva para dos de ellos y arresto domiciliario para los otros dos.

La Fiscalía apeló verbalmente la decisión respecto de estos últimos, por lo que sus situaciones procesales deberán ser revisadas por la Corte de Apelaciones de Santiago.

“Respecto de estos últimos se apeló verbalmente y será la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago quien será la encargada de resolver sus situaciones procesales”, señaló Anais.