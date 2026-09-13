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    Un muerto y dos heridos deja ataque a disparos en Quilicura: víctimas fueron baleadas desde un vehículo

    La persona fallecida recibió alrededor de seis impactos de bala, mientras que los otros afectados sufrieron lesiones en sus extremidades y permanecen fuera de riesgo vital.

    Por 
    Roberto Martínez

    Un violento ataque con armas de fuego registrado durante la noche de este sábado en la comuna de Quilicura dejó a una persona fallecida y otras dos con diversas heridas.

    El episodio ocurrió luego de que desconocidos efectuaran múltiples disparos desde un vehículo contra un grupo de tres personas que se encontraba en la intersección de las calles Pascual Gambino con Lo Marcoleta.

    Hasta el lugar se trasladó el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, junto con equipos de la Brigada de Homicidios Centro-Norte y del Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la Policía de Investigaciones (PDI), para efectuar las primeras diligencias destinadas a establecer las circunstancias del hecho.

    Según explicó el fiscal ECOH Eduardo Pontigo, las víctimas se encontraban juntas cuando un vehículo pasó frente a ellas y desde su interior comenzaron a efectuar disparos.

    A raíz de la balacera, una de las personas recibió al menos seis impactos de bala, lo que implicó su deceso en el lugar.

    “Una de las víctimas falleció por estos impactos balísticos, el cual le propinaron alrededor de seis impactos balísticos”, detalló Pontigo.

    Los otros dos afectados resultaron con lesiones en sus extremidades y fueron trasladados para recibir atención médica. Según informó el fiscal, ambos se encuentran fuera de riesgo vital.

    El Ministerio Público calificó el caso como un homicidio consumado y otros dos homicidios frustrados, mientras se desarrollan las labores de rigor para establecer la identidad de los responsables y las circunstancias en que se produjo el ataque.

    “Se están efectuando todas las diligencias tendientes a esclarecer estos hechos para ver cuáles habría sido los móviles, o el móvil en definitiva, que produce este homicidio en contra de esta persona y el homicidio frustrado en contra de las otras dos personas que la acompañaban”, indicó el fiscal.

    Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas por este hecho delictual.

    Más sobre:HomicidioQuilicuraHomicidio frustradoFiscalía ECOHPDIPolicialNacional

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