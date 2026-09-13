Con Zampedri rompiendo su propia marca de goles: la UC vence en un duelo caliente a Palestino y se aferra al Chile 2

Zampedri rompe su propia marca de goles en el triunfo de la UC sobre Palestino.

La lucha por el Chile 2 está cerrada. En ese sentido, la visita de Universidad Católica al Municipal de La Cisterna era una parada brava. Palestino es un rival directo de los cruzados pensando en el segundo cupo para la fase grupal de la Copa Libertadores 2027. Y salió airosa. Este sábado, ganó un duelo caliente por 3-2 y no cede. Nuevamente, gracias a su 9.

El equipo de Daniel Garnero llegó a enfrentarse con los árabes con una racha positiva de tres victorias seguidas, aunque con un problema que, a estas alturas del año, es el gran karma: las numerosas bajas. En total, fueron 10 para este partido. Además de Eugenio Mena, operado, estaban descartados Daniel González y Clemente Montes. El único cambio en la oncena fue la presencia desde el arranque de Matías Palavecino, por Jimmy Martínez.

En el primer minuto de partido, apareció en el marcador el artillero del campeonato. Fernando Zampedri no falla. El capitán de los estudiantiles hizo el 1-0 de entrada. Enganchó y definió de zurda, luego de una asistencia de Palavecino, quien avanzó varios metros con campo libre. Fue el 24º tanto del Toro de Chajarí en la Liga de Primera, batiendo su propia marca en Chile. Porque el máximo de goles que había anotado en un campeonato de liga era 23 (en 2021).

Fue un primer tiempo veloz, de tránsito directo, con una arriesgada propuesta de Palestino. Con un esquema flexible, supo defender mano a mano, mientras que en ofensiva presionaba y contaba con un picante César Munder, que le provocaría varios dolores de cabeza a Arancibia por la franja. Si los de colonia movían la pelota con la clara intención de hacer daño, los cruzados fueron eficaces ante cada ocasión de gol.

Palavecino, con libertad para jugar detrás del 9 y también con otro compromiso para apoyar en defensa, fue uno de los mejores de la primera mitad. En los 20′, ejecutó un tiro libre que rozó el poste. Luego, en los 22′, estuvo en la acción que derivó en el 2-0 de Diego Corral. El juvenil se lleva el balón por delante tras pase de Giani.

Gracias a la pelota detenida, el local descontó. Córner de Abrigo y Enzo Roco se eleva para convertir (29′). Era el premio para un equipo que impregnó un ritmo incesante. Además, el árbitro Cristián Garay dejaba jugar. Modo Mundial para el juez. Primer tiempo intenso y entretenido, con llegadas en ambas áreas.

DIEGO MARTIN/PHOTOSPORT

En el complemento, Palestino fue más. Continuó con un ritmo alto y privilegiando el ataque por las bandas, sobre todo por la izquierda con Munder. El chileno-cubano fue uno de los destacados. La UC solo atinaba a replegarse y soportar el chaparrón. Palavecino perdió influencia en el juego, mientras que las imprecisiones de Zuqui ocasionaban reiteradas pérdidas de balón.

Paulatinamente, los árabes hacían mérito para encontrar la paridad, hasta que sucedió en los 57′ mediante Joe Abrigo. Luego de una jugada del citado Munder por la izquierda del ataque, centra atrás y el mediocampista empalma de primera con la zurda para batir a un Bernedo que mostró dualidad: buenas tapadas, pero dudas con los pies.

El partido se le complicó a los cruzados. No encontraban espacio para salir y “tomar aire”. Una vez más, Zampedri se erigió en el encargado del rescate. Cae dentro del área y pide penal de Ronnie Fernández. Llamó el VAR y Garay revisa la acción. En efecto, el 9 árabe golpea a su colega franjeado. Penal para la Católica. El Toro, con la jerarquía que lo caracteriza, ejecutó a un costado y puso un 3-2 que parecía impensado por el desarrollo de la segunda mitad. Gol 25 en la Liga. Una brutalidad.

El tramo final tuvo a un Palestino que siguió buscando, mientras la UC se puso el overol y aguantó. Zampedri debió salir reemplazado tras un pisotón de Roco en el tobillo, no sancionado por Garay.

12 puntos de los últimos 12 para los cruzados, que saltaron cuatro vallas durísimas (Coquimbo, O’Higgins, Everton y Palestino). Sin ser demasiado convincente, pero saca adelante la tarea. Con 42 puntos, le saca 3 a la U. Toda la presión recae en los azules, que juegan este domingo contra La Serena.

Ficha del partido

Palestino: S. Pérez; A. Ceza (90’+2, A. Gómez), E. Roco, D. Zúñiga; B. Carrasco, S. Gallegos (75’, F. Montes), D. Glaby, C. Munder; M. Eggel (46′, I. Alegría), J. Abrigo; y R. Fernández (75’, G. Tapia). DT: G. Farré.

U. Católica: V. Bernedo; S. Arancibia (81′ B. Cerezo), B. Ampuero, A. García Basso, C. Cuevas; J. Valencia; D. Corral (61′, M. Gómez), F. Zuqui (61′, A. Farías), M. Palavecino (81’, J. Martínez), J. Giani; y F. Zampedri (90′+2, N. L’Huillier). DT: D. Garnero.

Goles: 0-1, 1′, Zampedri, engancha y remata tras asistencia de Palavecino; 0-2, 22′, Corral, conecta el balón tras pase de Giani; 1-2, 29′, Roco, cabezazo luego de un córner; 2-2, 57′, Abrigo, zurdazo desde la media luna; 2-3, 73′, Zampedri, de penal.

Árbitro: C. Garay. Amonestó a Abrigo, Munder (P); Zuqui, Cuevas, Martínez, L’Huillier (UC).

Estadio Municipal de La Cisterna. Asistieron 4 mil personas, aprox.

En cursiva, jugadores juveniles.