SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Con Zampedri rompiendo su propia marca de goles: la UC vence en un duelo caliente a Palestino y se aferra al Chile 2

    Universidad Católica sufrió en el segundo tiempo, pero de todas formas alcanzó su cuarta victoria consecutiva. Fue un 3-2 sobre los árabes, en un duelo de ritmo trepidante y donde otra vez la figura del Toro aparece para darle tres puntos vitales a los cruzados. El de Chajarí tiene 25 goles en la Liga.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Zampedri rompe su propia marca de goles en el triunfo de la UC sobre Palestino. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    La lucha por el Chile 2 está cerrada. En ese sentido, la visita de Universidad Católica al Municipal de La Cisterna era una parada brava. Palestino es un rival directo de los cruzados pensando en el segundo cupo para la fase grupal de la Copa Libertadores 2027. Y salió airosa. Este sábado, ganó un duelo caliente por 3-2 y no cede. Nuevamente, gracias a su 9.

    El equipo de Daniel Garnero llegó a enfrentarse con los árabes con una racha positiva de tres victorias seguidas, aunque con un problema que, a estas alturas del año, es el gran karma: las numerosas bajas. En total, fueron 10 para este partido. Además de Eugenio Mena, operado, estaban descartados Daniel González y Clemente Montes. El único cambio en la oncena fue la presencia desde el arranque de Matías Palavecino, por Jimmy Martínez.

    En el primer minuto de partido, apareció en el marcador el artillero del campeonato. Fernando Zampedri no falla. El capitán de los estudiantiles hizo el 1-0 de entrada. Enganchó y definió de zurda, luego de una asistencia de Palavecino, quien avanzó varios metros con campo libre. Fue el 24º tanto del Toro de Chajarí en la Liga de Primera, batiendo su propia marca en Chile. Porque el máximo de goles que había anotado en un campeonato de liga era 23 (en 2021).

    Fue un primer tiempo veloz, de tránsito directo, con una arriesgada propuesta de Palestino. Con un esquema flexible, supo defender mano a mano, mientras que en ofensiva presionaba y contaba con un picante César Munder, que le provocaría varios dolores de cabeza a Arancibia por la franja. Si los de colonia movían la pelota con la clara intención de hacer daño, los cruzados fueron eficaces ante cada ocasión de gol.

    Palavecino, con libertad para jugar detrás del 9 y también con otro compromiso para apoyar en defensa, fue uno de los mejores de la primera mitad. En los 20′, ejecutó un tiro libre que rozó el poste. Luego, en los 22′, estuvo en la acción que derivó en el 2-0 de Diego Corral. El juvenil se lleva el balón por delante tras pase de Giani.

    Gracias a la pelota detenida, el local descontó. Córner de Abrigo y Enzo Roco se eleva para convertir (29′). Era el premio para un equipo que impregnó un ritmo incesante. Además, el árbitro Cristián Garay dejaba jugar. Modo Mundial para el juez. Primer tiempo intenso y entretenido, con llegadas en ambas áreas.

    DIEGO MARTIN/PHOTOSPORT

    En el complemento, Palestino fue más. Continuó con un ritmo alto y privilegiando el ataque por las bandas, sobre todo por la izquierda con Munder. El chileno-cubano fue uno de los destacados. La UC solo atinaba a replegarse y soportar el chaparrón. Palavecino perdió influencia en el juego, mientras que las imprecisiones de Zuqui ocasionaban reiteradas pérdidas de balón.

    Paulatinamente, los árabes hacían mérito para encontrar la paridad, hasta que sucedió en los 57′ mediante Joe Abrigo. Luego de una jugada del citado Munder por la izquierda del ataque, centra atrás y el mediocampista empalma de primera con la zurda para batir a un Bernedo que mostró dualidad: buenas tapadas, pero dudas con los pies.

    El partido se le complicó a los cruzados. No encontraban espacio para salir y “tomar aire”. Una vez más, Zampedri se erigió en el encargado del rescate. Cae dentro del área y pide penal de Ronnie Fernández. Llamó el VAR y Garay revisa la acción. En efecto, el 9 árabe golpea a su colega franjeado. Penal para la Católica. El Toro, con la jerarquía que lo caracteriza, ejecutó a un costado y puso un 3-2 que parecía impensado por el desarrollo de la segunda mitad. Gol 25 en la Liga. Una brutalidad.

    El tramo final tuvo a un Palestino que siguió buscando, mientras la UC se puso el overol y aguantó. Zampedri debió salir reemplazado tras un pisotón de Roco en el tobillo, no sancionado por Garay.

    12 puntos de los últimos 12 para los cruzados, que saltaron cuatro vallas durísimas (Coquimbo, O’Higgins, Everton y Palestino). Sin ser demasiado convincente, pero saca adelante la tarea. Con 42 puntos, le saca 3 a la U. Toda la presión recae en los azules, que juegan este domingo contra La Serena.

    Ficha del partido

    Palestino: S. Pérez; A. Ceza (90’+2, A. Gómez), E. Roco, D. Zúñiga; B. Carrasco, S. Gallegos (75’, F. Montes), D. Glaby, C. Munder; M. Eggel (46′, I. Alegría), J. Abrigo; y R. Fernández (75’, G. Tapia). DT: G. Farré.

    U. Católica: V. Bernedo; S. Arancibia (81′ B. Cerezo), B. Ampuero, A. García Basso, C. Cuevas; J. Valencia; D. Corral (61′, M. Gómez), F. Zuqui (61′, A. Farías), M. Palavecino (81’, J. Martínez), J. Giani; y F. Zampedri (90′+2, N. L’Huillier). DT: D. Garnero.

    Goles: 0-1, 1′, Zampedri, engancha y remata tras asistencia de Palavecino; 0-2, 22′, Corral, conecta el balón tras pase de Giani; 1-2, 29′, Roco, cabezazo luego de un córner; 2-2, 57′, Abrigo, zurdazo desde la media luna; 2-3, 73′, Zampedri, de penal.

    Árbitro: C. Garay. Amonestó a Abrigo, Munder (P); Zuqui, Cuevas, Martínez, L’Huillier (UC).

    Estadio Municipal de La Cisterna. Asistieron 4 mil personas, aprox.

    En cursiva, jugadores juveniles.

    Lee también:

    Más sobre:Fútbol nacionalLiga de PrimeraLa UCPalestinoUniversidad CatólicaChile 2Copa Libertadores 2027Daniel GarneroFernando Zampedri

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    CEO de Empresas Copec: “Reducir la discusión sobre crecimiento a décimas del PIB sería un grave error”

    Contraloría informa retrasos en atención médica en recintos de urgencia de la RM: paciente en riesgo vital esperó más de 73 horas

    Oasis anuncia nuevas presentaciones en 2027: no incluye Sudamérica

    Metro celebra Fiestas Patrias y su cumpleaños 51 con bip! dieciochera, cuecazo de corpóreos y show de Daniel Muñoz

    Trump anuncia que Ucrania y Rusia han aceptado no atacar infraestructuras energéticas

    Ministro de Obras Públicas y Presupuesto 2027: “Estamos expectantes y optimistas”

    Lo más leído

    1.
    DT de Villarreal se rinde ante Manuel Pellegrini: “Es un referente para cualquiera que le guste el fútbol”

    DT de Villarreal se rinde ante Manuel Pellegrini: “Es un referente para cualquiera que le guste el fútbol”

    2.
    Del Potro aplaude al Chino Ríos: “Siempre recordamos cuando consiguió el número uno; disfrutaba de verlo jugar”

    Del Potro aplaude al Chino Ríos: “Siempre recordamos cuando consiguió el número uno; disfrutaba de verlo jugar”

    3.
    El millonario cheque que aseguró Joaquín Niemann tras firmar el subcampeonato en Irlanda

    El millonario cheque que aseguró Joaquín Niemann tras firmar el subcampeonato en Irlanda

    4.
    Con la UC en la búsqueda del reemplazante de Buljubasich: radiografía al mundo de los gerentes deportivos

    Con la UC en la búsqueda del reemplazante de Buljubasich: radiografía al mundo de los gerentes deportivos

    5.
    Podrá seguir rompiendo récords: la favorable evolución de Fernando Zampedri que tranquiliza a Daniel Garnero y a la UC

    Podrá seguir rompiendo récords: la favorable evolución de Fernando Zampedri que tranquiliza a Daniel Garnero y a la UC

    6.
    Entradas agotadas y con Nicolás Massú encima de los detalles: así se prepara la histórica serie de Copa Davis ante España

    Entradas agotadas y con Nicolás Massú encima de los detalles: así se prepara la histórica serie de Copa Davis ante España

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El popular ingrediente de cocina que fue relacionado con la obesidad y otros cambios metabólicos en un estudio

    El popular ingrediente de cocina que fue relacionado con la obesidad y otros cambios metabólicos en un estudio

    Dario Amodei pide bajar la velocidad de la IA: por qué el jefe de Anthropic cree que la industria está avanzando demasiado rápido

    Dario Amodei pide bajar la velocidad de la IA: por qué el jefe de Anthropic cree que la industria está avanzando demasiado rápido

    Estos medicamentos pueden alterar tu intestino y microbiota por años, según un estudio

    Estos medicamentos pueden alterar tu intestino y microbiota por años, según un estudio

    Revelan la posible causa de muerte de la actriz Hayden Panettiere

    Revelan la posible causa de muerte de la actriz Hayden Panettiere

    Servicios

    Así funcionará el comercio durante la semana de Fiestas Patrias

    Así funcionará el comercio durante la semana de Fiestas Patrias

    Rating del domingo 13 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 13 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Cómo solicitar el cupón de pago del SII para deudores del Préstamo Solidario

    Cómo solicitar el cupón de pago del SII para deudores del Préstamo Solidario

    Así funcionará el comercio durante la semana de Fiestas Patrias
    Chile

    Así funcionará el comercio durante la semana de Fiestas Patrias

    Contraloría informa retrasos en atención médica en recintos de urgencia de la RM: paciente en riesgo vital esperó más de 73 horas

    Rating del domingo 13 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    CEO de Empresas Copec: “Reducir la discusión sobre crecimiento a décimas del PIB sería un grave error”
    Negocios

    CEO de Empresas Copec: “Reducir la discusión sobre crecimiento a décimas del PIB sería un grave error”

    Ministro de Obras Públicas y Presupuesto 2027: “Estamos expectantes y optimistas”

    Baja en consumo del vino presiona a las viñas: cerca de 2.000 hectáreas están en venta y superficie útil cae 20% en una década

    Aumenta la probabilidad de lluvia en Santiago para las Fiestas Patrias: este día podrían caer precipitaciones
    Tendencias

    Aumenta la probabilidad de lluvia en Santiago para las Fiestas Patrias: este día podrían caer precipitaciones

    Revelan la posible causa de muerte de la actriz Hayden Panettiere

    Cómo reducir el riesgo de demencia y retrasar su aparición, según las nuevas guías de manejo

    Entradas agotadas y con Nicolás Massú encima de los detalles: así se prepara la histórica serie de Copa Davis ante España
    El Deportivo

    Entradas agotadas y con Nicolás Massú encima de los detalles: así se prepara la histórica serie de Copa Davis ante España

    Podrá seguir rompiendo récords: la favorable evolución de Fernando Zampedri que tranquiliza a Daniel Garnero y a la UC

    Catalina Vidaurre le da el primer oro al Team Chile en los Juegos Suramericanos de Santa Fe

    Dario Amodei pide bajar la velocidad de la IA: por qué el jefe de Anthropic cree que la industria está avanzando demasiado rápido
    Tecnología

    Dario Amodei pide bajar la velocidad de la IA: por qué el jefe de Anthropic cree que la industria está avanzando demasiado rápido

    Blizzard anuncia Diablo V, el regreso de StarCraft y una nueva experiencia de World of Warcraft en la BlizzCon 2026

    Cómo es el Bespoke AI French Door con Autoview, el refrigerador con IA de Samsung con una “ventana hacia el interior”

    Llanto, karaoke y Michelle Obama en el público: el conmovedor regreso de Céline Dion, la cantante que pudo perder la voz
    Cultura y entretención

    Llanto, karaoke y Michelle Obama en el público: el conmovedor regreso de Céline Dion, la cantante que pudo perder la voz

    Oasis anuncia nuevas presentaciones en 2027: no incluye Sudamérica

    De La Batalla de Chile a títulos de Cannes 2026: Mubi Fest revela su programación completa

    Trump anuncia que Ucrania y Rusia han aceptado no atacar infraestructuras energéticas
    Mundo

    Trump anuncia que Ucrania y Rusia han aceptado no atacar infraestructuras energéticas

    Colombia autorizará la entrada de la Policía a las universidades públicas ante protestas violentas

    Escocia, Gales e Irlanda del Norte se unen para reclamar su derecho a la autodeterminación y un futuro en la UE

    Sara Montecinos, toda una vida corriendo
    Paula

    Sara Montecinos, toda una vida corriendo

    Fiestas patrias, comida y culpa

    Isidora Salazar, hermana de un niño adoptado ilegalmente en dictadura: “Descubrir que el causante era mi abuelo fue todavía más doloroso”