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    Entre el retiro y el regreso a América: se cierra el círculo de la Generación Dorada

    Esta semana, Mauricio Isla anunció que deja el fútbol profesional, a lo que se suma el retiro anunciado por Marcelo Díaz para fin de año. Mientras Alexis Sánchez, el último de los bastiones que se aferró a la elite europea, ya está inmerso en el proyecto Montreal.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Mauricio Isla anunció su retiro esta semana. Alexis Sánchez dejó Europa y llegó a la MLS. Andres Pina/Photosport

    “Sé que escribir esto no es fácil”. Así comienza la carta que publicó Mauricio Isla en su Instagram el pasado 7 de septiembre, comunicando su decisión de retirarse del fútbol. Curiosamente, coincidió con el día en que debutó en la Selección, de la mano de Marcelo Bielsa. 19 años después, llegó la hora del adiós. “Espero que me recuerden como el niño que se atrevió a soñar y pudo convertirse en futbolista profesional”, añadió.

    Isla estaba sin club. Su último partido fue el 28 de noviembre de 2025, con la camiseta de Colo Colo, ante Cobresal por el Torneo Nacional. Luego de estar inactivo, el oriundo de Buin optó por colgar los botines y poner fin a un camino que lo llevó por Italia, Inglaterra, Francia, Turquía, Brasil y Argentina, además de erigirse en un pilar de la época más virtuosa de la Roja.

    El paso del tiempo es inevitable. Y con ello, el cierre de ciclos es cada vez más próximo. La realidad de los bastiones de la Generación Dorada de la Roja transita por carriles diversos. Uno es el retiro, luego de trayectorias deportivas que instalaron a varios de ellos (como el propio Isla) en las mejores ligas del orbe.

    Mauricio Isla celebra un gol en el Mundial Sub 20 de Canadá 2007. FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    En este año también está contemplado que Marcelo Díaz cuelgue los zapatos de fútbol, tras una temporada donde ha tenido escasa regularidad en la U. ‘Carepato’, quien en diciembre cumplirá 40 años, anunció su decisión el 13 de agosto. Será el fin de una carrera de 21 temporadas. “El mayor logro que siento hoy es la satisfacción de haber hecho realidad el sueño que tuve desde niño, ser futbolista profesional. Ese sueño se transformó día a día en mi máximo orgullo”, afirmó Díaz, quien disputó 62 partidos con la Roja.

    Los 9 jugadores con más presencias en la Selección son de la época dorada. De ellos, cuatro se han retirado: Claudio Bravo (150), Isla (144), Gonzalo Jara (115) y Jean Beausejour (109). De estos, el portero fue el único que no regresó a jugar en el país.

    En el grupo de los activos, el fichaje de Alexis Sánchez en el Montreal significó el retorno definitivo de los pilares del Equipo de Todos al continente americano. El tocopillano fue el último en aferrarse a la elite europea, pero tras su última pasada en el Sevilla acabó cambiando de aires y recaló en la MLS. Ya sea en el fútbol local como en la región, lo concreto es que las figuras de la Generación Dorada optaron por transitar las postrimerías de sus carreras más cerca de casa.

    Arturo Vidal llegó a Brasil en 2022, para volver a Colo Colo dos años después. Gary Medel fichó en Vasco en 2023, luego pasó a Boca y el año pasado concretó su vuelta a la UC. Mientras que Eduardo Vargas tuvo largas estadías en México y Brasil antes de recalar en Audax y más tarde en la U (previo paso breve por Uruguay). Y Charles Aránguiz volvió al Inter de Porto Alegre en 2023, para aterrizar de vuelta en la U al año siguiente.

    Vidal, quien el próximo año cumplirá 40, termina su contrato a fin de temporada. El mismo panorama sucede con el Pitbull en Católica. La diferencia recae en que el King ha tenido mayor presencia durante 2026 con su club. El propio Medel ha deslizado la opción del retiro.

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