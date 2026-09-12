Prisión preventiva para imputado por homicidio en Estación Central: sujetos dispararon al domicilio de la víctima en agosto
Un grupo de diez sujetos disparó al domicilio de la víctima, de nacionalidad colombiana, quien falleció en el lugar debido a la gravedad de las lesiones. El tribunal fijó un plazo de 100 días de investigación.
Con la medida cautelar de prisión preventiva quedó este sábado un hombre venezolano de 18 años imputado por el homicidio de un joven colombiano en la comuna de Estación Central, Región Metropolitana, el pasado 23 de agosto.
Fue la madrugada de aquel día de agosto que un grupo de alrededor de diez sujetos - entre ellos el imputado presente- disparó al domicilio de la víctima en la comuna, quien falleció debido a la gravedad de las lesiones.
El Fiscal del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Manuel Silva, precisó que la detención se llevó a cabo por la Brigada de Homicidios Centro-Norte de la Policía de Investigaciones (PDI).
Con todo, el tribunal fijó un plazo de 100 días de investigación.
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